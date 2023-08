Felipe Rodríguez no descartó volver a Alianza Lima y cataologó a Mauricio Larriera como su “padre futbolístico”

El volante de Cusco FC se refirió al actual técnico 'aliancista' y de la opción de retornar al club que lo acogió el 2019. (Video: Movistar Deportes)

Alianza Lima se encuentra en la búsqueda de retomar su rumbo en el Torneo Clausura. Y es que luego de un arranque irregular, los ‘blanquiazules’ están enfocados en revertir su situación y pelear hasta el último por hacerse con el segundo certamen de la temporada, que a su vez les permita salir campeones nacionales de forma automática. La llegada del técnico Mauricio Larriera va de la mano con esa consigna gracias al empate de visita sobre la hora ante Cusco FC. Justamente, Felipe Rodríguez, volante del cuadro cusqueño, habló del DT uruguayo y no descartó un regreso al conjunto de La Victoria.

“Es mi padre futbolístico. Justo cuando terminó el partido me vino a saludar y me preguntó dónde estaba mi familia en la tribuna para saludarlos también. Me dijo ‘saludos a mis nietos’ (risas). Es muy gracioso ‘Mauri’. Pero es una persona que me ayudó mucho cuando era joven. Después tuve la suerte de tenerlo en Godoy Cruz y aprendí muchísimo de él, estoy eternamente agradecido”, fueron sus primeras palabras en entrevista para el programa Zona Mixta de Movistar Deportes.

De la misma manera, aseguró que se trata de uno de los mejores entrenadores que ha tenido en su carrera, además del que tiene en la actualidad en el elenco ‘dorado’. “Ha sido el mejor técnico que he tenido en mi carrera junto a Pablo Peirano. Mauricio me enseñó a querer ser un futbolista profesional y tener una carrera exitosa. De grande me encontré con Pablo, que me cambió la forma de ver todo, tuve números increíbles los últimos tres años de mi carrera y estoy agradecido”, declaró.

En efecto, Mauricio Larriera y Felipe Rodríguez coincidieron en la temporada 2017/2018 en Godoy Cruz de Argentina. Los dos personajes se mantuvieron solo ese año, aunque el mediocampista participó en 15 partidos, teniendo la oportunidad de anotar un gol.

El fútbol los llevó por diferentes caminos, pero la amistad que ambos tienen ha perdurado a lo largo del tiempo. Como se mencionó líneas arriba, jugador y DT se pudieron reencontrar en el último duelo que Alianza Lima obtuvo un valioso empate sobre los minutos finales ante Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

‘Felucho’ abrió el marcador con un disparo desde el punto de penal tras una revisión del VAR por una falta de Ricardo Lagos sobre Abdiel Ayarza. Sin embargo, a los 96 minutos, apareció Jairo Concha para colocar la igualdad a través de un remate de media distancia que el arquero Daniel Ferreyra no pudo evitar, pues alcanzó a rozar el balón, pero no pudo desviar su trayectoria.

Posible retorno a Alianza Lima

Otro de los temas que abordó Felipe Rodríguez fue acerca de un posible regreso a Alianza Lima. En un principio, no lo vio viable por su presente en Cusco FC, donde es uno de sus mejores futbolistas, aunque luego dejó la puerta abierta a mudarse al cuadro ‘victoriano’.

“No sé (sobre volver), son etapas diferentes. Él acaba de llegar al club que está muy bien hoy en día, con muy buenos jugadores. A mí me quedo un año más de contrato acá, estoy muy feliz junto a mi familia, también con este cuerpo técnico. Ahora no te lo puedo responder. Obviamente que el cariño de la gente siempre está, es recíproco, y sería lindo algún día volver. Pero ahora estoy bien, me siento un referente en este equipo. Veremos qué pasa en el futuro”, sostuvo.

Y es que el jugador uruguayo de 33 años militó en el equipo de La Victoria en el 2019 bajo el mando de Miguel Ángel Russo. En ese año, jugó la Liga 1 y la Copa Libertadores, disputando un total de 40 encuentros, en los que pudo anotar nueve goles y brindar siete asistencias.