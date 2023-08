Andrés Wiese pasa la noche con su expareja Thaiss Felman y olvida a Janick Maceta

Andrés Wiese pasa la noche con su ex Thaiss Felman y olvida a Janick Maceta. | Amor y Fuego.

A inicios de este año, las redes sociales dieron a conocer que Janick Maceta y Andrés Wiese habían terminado su relación sentimental tras haber estado juntos durante varios meses por Tailandia.

Por este motivo, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ fueron a entrevistar al actor, dándose con la sorpresa de que se encontraba al lado de su expareja Thaiss Felman, modelo con la que tuvo una relación en el 2020.

Al ser abordado por un reportero del magazine de Willax Televisión, la joven sale prácticamente del lugar, mientras que Andrés Wiese se queda para dar la entrevista; sin embargo, cuando le preguntaron por Janick Maceta, este se niega a responder, indicando que no hablaría de su anterior relación.

Andrés Wiese con la camiseta de la selección peruana. (Foto: Instagram de Andrés Wiese)

Luego de pasar este incómodo momento, el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre siguen de cerca al popular ‘Ricolás’. Ellos siguen durante toda la madruga a la pareja, captándolos ingresar a la casa de un desconocido. Ellos estuvieron en este lugar durante aproximadamente una hora.

Una vez que salieron de este sitio, Andrés Wiese y Thaiss Felman caminan por la calle tomados de la mano, posteriormente el actor agarra del brazo a la modelo. Finalmente, abordan un taxi y llegan hasta el departamento de él, ingresando y no separándose hasta horas más tarde.

Cerca de las 11:00 horas, la influencer abandona el edificio en el que vive Wiese, pero esta vez sale sola, sin la compañía de su expareja. Ella termina abordando un vehículo que la llevaría hasta su hogar.

Andrés Wiese es uno de los actores peruanos más conocidos de la televisión. (Foto: Instagram de Andrés Wiese)

Cabe mencionar que hasta el momento no se tiene detalles de esta posible reconciliación, pues el actor no ha declarado al respeto y la modelo tampoco ha dado detalles, por lo que no se sabe qué tipo de relación mantienen, si de amistad u otro tipo.

¿Por qué terminaron Andrés Wiese y Thaiss Felman?

En junio del 2020, durante la inmovilidad social por la pandemia de COVID-19, el programa de Magaly Medina entrevistó a una menor de edad que aseguró que intercambió fotos y videos íntimos con el actor de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Este hecho fue bastante escandaloso, especialmente porque se trataba de una menor de 16 años. Además, se sabía en ese tiempo que Andrés Wiese mantenía una relación sentimental con Thaiss Felman, el cual, al parecer, terminó por este escándalo.

Cabe mencionar que la denuncia que realizaron contra el actor finalmente fue desestimado por el Ministerio Público, indicando que no se cometió un delito, pues las fotos y videos que intercambió, fue de mutuo acuerdo.

Comunicado de Andrés Wiese. (Foto: Captura Instagram)

“Hoy 09 de febrero del 2022, después de un poco más de año y medio, el Ministerio Público acaba de comunicarme, a través de mi abogado, que ambas investigaciones interpuestas en mi contra se han archivado finalmente”, escribió Andrés Wiese.

“Hemos cumplido con demostrar ante la ley (y no de manera mediática cómo empezó todo esto) mi inocencia y que jamás cometí algún delito. Errores, sí, pero jamás un delito. No puedo explicar el alivio que siento……”, acotó en un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram.