PNP capturó al ‘Rey del Cambiazo’, uno de los estafadores más astutos del Perú

Tras hacerse acreedor de miles de soles, la Policía Nacional pudo capturarlo. (Foto: Captura Domingo al Día)

Conocido como el ‘rey del cambiazo’, Cesar Augusto Torres Vasquez era considerado por la Policía Nacional del Perú (PNP) como uno de los hombres más buscados del país. A sus 48 años, su accionar delictivo lo ha catapultado como uno de los estafadores más astutos del momento.

“Estaba pagando con dólares falsos y comprando productos. Se ha hecho de varios bienes producto de todas estas actividades ilícitas”, comentó a Domingo al día el coronel José Cruz, jefe de la División de Estafas.

“Él no tiene arraigo, ni natural ni laboral. El resultado de esta investigación policial prolija ha podido dar con su captura y con identificación también de otros integrantes de la banda criminal”, agregó.

Según pudo comprobar la PNP tras una larga investigación, Torres Vasquez, quien presenta un sinnúmero de antecedentes, perjudicaba a todos aquel que confiaba en él con miles de soles y dólares falsos.

'Rey del cambiazo', estatuto estafador atrapado por la PNP. (Foto: Captura Domingo al Día)

Su modo de operar consistía habitualmente en hacerse pasar como un comprador de productos mediante redes sociales o canales de venta online. Tras engatusar a sus víctimas, realizaba la ya conocida modalidad del ‘cambiazo’.

“El precio si están en dólares o soles siempre lo va a mantener igual, porque este tipo ya va provisto de cierta cantidad de dólares falsificados y cierta cantidad de dólares auténticos”, manifestó Cruz.

“Conocemos el caso de que a unas personas los llevó a una agencia bancaria, hicieron la cola, tanto el estafador como las víctimas, le pusieron a la vista los billetes a la cajera, y esta confirmó de que se trataban de billetes auténticos. Esto es lo que siempre hacen, se presentan con billetes verdaderos, pero van a tener los falsificados camuflados en alguna parte”, agregó.

Cuando ya verificó con la víctima que los billetes, a través de terceros, son auténticos, es cuando procede a realizar el documento de compra y venta. Para lograr todo este acto, el estafador no actuaba solo. “Era parte de la banda conocida como ‘Los Súper Dólar’, afirmó el jefe de la División de Estafas.

Las víctimas

Una joven denunció a Cesar Augusto Torres Vasquez, a quien la policía también conoce como ‘Enano’, luego de darse cuenta que había recibido dólares falsos por la venta de su Iphone. “En ese momento yo recién iba a empezar las clases y necesitaba el dinero para pagar mis estudios. Esto me afectó porque yo no pude empezar mis estudios y tuve que postergarlos, la verdad que fue súper doloroso en ese momento”, declaró al referido matutino de América Televisión.

De acuerdo a lo narrado por la agraviada, con ayuda de sus cómplices, en el primer fajo solo le dieron la mitad del pago compuesto por billetes verdaderos. “Cuando le pido el móvil, porque faltaba la otra parte, para que ya se pueda retirar, me pidieron también el dinero, sin ningún problema se los entregué”, declaró. “Cuando regresa la persona de retirar (el dinero del banco), me dio el dinero completo, pero ya era falso”, lamentó.

Mientras estafaba a la joven, el ‘rey del cambiazo’ planificaba otro golpe. En esta ocasión, a una mujer que vendía una cámara valorizada en 2.600 dólares. “El día que se pactó el encuentro, él llegó a mi departamento, revisó el producto, lo verificó y se pactó en 2.820 dólares, porque me dijo que no tenía en soles”, contó. Con ella actuó de la siguiente manera: “Se dirigió a la cajera y le dijo que le verifiquen esos billetes porque recién los había recibido producto de un pago. Los contó y le dio el monto, ahí fue que consulté si ese aparato solo contaba o también decía la veracidad de los billetes, pero me dijo que todo estaba conforme con los billetes y se los entregó a él”.

“Luego en el lobby me entregó el dinero y se llevó la cámara. Entonces subo a mi departamento, saco el dinero, y la mayoría de billetes tenía el mismo número de serie, empiezo a tocar la textura y todos eran nuevos, no eran los que él había entregado antes porque se veían algunos viejitos. 28 billetes de 100 dólares todos falsos”, aseveró la afectada.

Tras hacerse acreedor de miles de soles, la Policía Nacional pudo capturarlo. Los agentes que participaron en su decisión exhortan a las autoridades responsables en no dejarlo en libertad tan fácilmente.