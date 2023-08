María del Carmen Alva responde a Darwin Espinoza: “Yo no he presionado a nadie a renunciar”

Congresista no agrupada rechaza las declaraciones de Darwin Espinoza, quien la acusa de ejercer presión para que las personas abandonen la bancada de Acción Popular. | Canal N

Niega estar detrás de las renuncias en la bancada de Acción Popular. La legisladora María del Carmen Alva —quien continúa inscrita al partido de la lampa, pero ya no en la agrupación parlamentaria—, rechazó las declaraciones del vocero Darwin Espinoza, quien la acusa de haber presionado a sus correligionarios.

“Nosotros hemos conversado con los congresistas renunciantes y manifestaron que recibieron presiones de parte de la señora María del Carmen Alva. Les dijo que si no renunciaban iban a tener problemas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) y en la Comisión de Ética. Además, que ella se iba a encargar de que los sancionen y que en la Fiscalía también los iban a perseguir”, sostuvo Espinoza en diálogo con Expreso.

Al respecto, Alva aseguró que ella fue la primera baja y que no le comunicó a nadie que lo haría, ni mucho menos instó a que se sumen. “Es mentira lo que [Darwin] está diciendo. En vez de aclarar sus temas inventa cosas de otros y quiere desprestigiar la imagen de otros. Ellos mismos saben que yo no he presionado a nadie”, sostuvo.

“Es muy difícil tomar la decisión de renunciar, a mí me costó mucho. Yo no he hecho nada, me da pena salir de mi bancada, pero creo que era necesario”, acotó en conversación con la prensa.

María del Carmen Alva reconoce que fue difícil renunciar a la bancada de Acción Popular.

En diálogo con Expreso, hizo mayor énfasis en asegurar que “el ladrón cree que todos son de su condición” y que, “como es un modus operandi para él amenazar y coaccionar, piensa que todo el mundo lo hace”. “Nadie presiona a nadie, todos somos adultos y no somos niños para que nos estén manipulando”, agregó al ser consultada por lo mismo.

Asimismo, en el programa ‘Milagros Leiva, Entrevista’, insistió en que Darwin Espinoza “no es la persona ideal para que nos represente y varias personas se lo han dicho”. En respuesta, el parlamentario aseveró que si ella se hubiese postulado, “hubiera sacado solo un voto”.

“No porque no le gusten los resultados de una elección, ella va a salir a despotricar en contra. De los 15 congresistas, 14 estamos investigados. La única que no está investigada es María del Carmen Alva. […] Al margen de las elecciones, estamos aptos para cualquier cargo”, agregó a la prensa.

Excongresista de Acción Popular rechazó las expresiones de su colega.

“La culpa la tiene Yonhy Lescano”

La expresidenta del Poder Legislativo culpó al militante acciopopulista Yonhy Lescano de la crisis parlamentaria e institucional que atraviesa la bancada y el partido ”porque él fue el candidato (presidencial) y estos son los candidatos que ingresaron (al Congreso)”.

“Él acercó a muchos de ellos a (Pedro) Castillo. Tanto que se llevó al congresista que asesora al día de hoy. Carlos Zeballos era nuestro vocero, lo elegimos todos y su asesor hasta el día de hoy es Lescano”, dijo Alva Prieto a la prensa.

“Carlos Zeballos renunció. Después se fue a la bancada de Bermejo, luego a la bancada de (Héctor) Acuña y ahora está en la bancada de Podemos. Yonhy Lescano es el asesor y parece que no lo está asesorando muy bien porque mira cuántas bancadas y camisetas se ha puesto. A mí me daría vergüenza decir que soy asesor de un congresista que ha pasado por 4 bancadas. Y así quería asesorar a la bancada. Calladito está más guapo, le diría yo a él”, agregó.

Expresidenta del Congreso respondió a Lescano tras críticas contra congresistas

Cabe mencionar que, en la víspera, Lescano calificó a la actual agrupación parlamentaria como la peor en la historia. “Desde el inicio de la gestión, han hecho una gestión pésima. Mucha soberbia, petulancia, falta de modales políticos, estar defendiendo intereses subalternos y no intereses del país. […] No creo que sea un asunto de que se designó a Darwin Espinoza. Pienso que son intereses para tener cuotas de poder en el Congreso. Yo no diferencio mucho los congresistas que se han quedado de los que se han ido”, expresó en RPP.