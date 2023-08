Fans de Nicola Porcella lo esperaron afuera de su hotel para celebrar su segundo lugar en reality mexicano

Nicola Porcella no ganó el primer lugar en ‘La Casa de los Famosos México’, pero para sus fieles seguidores él es un triunfador, y no dudaron en hacérselo saber a través de las redes sociales. Y no solo eso, después que saliera del reality de convivencia, sus fans se dirigieron al hotel del modelo para recibirlo.

A través de Twitter, los seguidores de Nicola Porcella publicaron imágenes de cómo lo estaban esperando tras su salida de ‘La Casa de los Famosos México’. Como se recuerda, el peruano salió a la calle después de 71 días conviviendo con figuras mexicanas que buscaban quedarse los 4 millones de pesos que ofrecía el reality de Televisa.

“Que bonito ver el apoyo que le brindan sus propios fans a Nicola, lo están esperando todavía en la entrada del hotel”, se puede leer en la descripción de un video, donde se ve a numerosos fans esperando en medio de la madrugada.

“Amo, pero de todo corazón espero que lo dejen descansar. Ha de estar muerto de cansancio nuestro mañoso favorito”, acotó otro.

La espera de los fans fue bastante larga, pues una vez que terminó el programa, Nicola Porcella brindó numerosas entrevistas de la casa televisora.

Nicola Porcella fue esperado en su hotel tras salir del reality. VIX/ Twitter

Agencia que representa a Nicola Porcella se pronuncia

Después de saberse que Wendy Guevara era la única ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’, la agencia que representa al peruano felicitó a Nicola Porcella por lograr el segundo lugar en la reñida competencia. Asimismo, indicó que este recién es el comienzo para la figura de TV.

“¡Felicitaciones, Nicola Porcella, por llegar hasta la final de la Casa de los Famosos en México. En nombre de su familia, amigos fans y de su manager Yezmín Nader, el haber estado en ‘La Casa de los Famosos México’ hizo una diferencia en su vida, todo México te ama y es un éxito ser el segundo finalista. ¡Qué logro tan emocionante! Y nada de caras tristes que esto apenas empieza. Vamos con todo”, se puede leer en la cuenta oficial de Instagram.

Además, desde el Instagram de Nicola Porcella, felicitaron a Wendy Guevara por su primer lugar en el reality. “Como lo dije hace unas horas, no importaba quién ganara, Nicola ya es un ganador. Se lleva a casa todo el cariño, amor y apoyo de cada uno de ustedes. Gracias a todos. Felicitamos a la ganadora de LCDLFM Wendy Guevara. Todos los éxitos para ti, eres una persona increíble y lo mereces”.