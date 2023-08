Con ‘huacha’, golazos y asistencias: así anunció Sporting Cristal la renovación de Jhilmar Lora hasta 2025

El club 'rimenses' comunicó la prolongación del vínculo del lateral derecho con sus mejores jugadas. (Video: Sporting Cristal)

Sporting Cristal es uno de los equipos que se encuentra luchando por el Torneo Clausura. Esto le permitirá tener opciones para que a fin de año pueda competir por el título de la Liga 1. Sin embargo, el proyecto del club no se centra solo en esta temporada, sino también en las que siguen. En ese sentido, los ‘cerveceros’ anunciaron la renovación de uno de sus mejores futbolistas, Jhilmar Lora, hasta el 2025, por intermedio de un video donde figuras sus jugadas más destacadas.

A través de sus redes sociales, la institución del Rímac confirmó que el lateral derecho extendió su vínculo por dos campañas más. “Lora 2025. Nuestro jugador, Jhilmar Lora, extendió su contrato por dos temporadas más. Un jugador de la casa”, indicó la publicación que tuvo emojis de felicidad.

En el acto protocolar de la firma se pudo apreciar al futbolista junto al presidente del club, Joel Raffo, y los documentos que certifican su permanencia en el equipo ‘rimense’. Asimismo, en otra escena se pudo apreciar a los dos personajes, además del director deportivo, Guido Bravo y el representate del jugador, Jhonatan Córdova.

Jhilmar Lora junto a Guido Bravo, Joel Raffo y Jhonatan Córdova tras oficializarse su renovación. (Sporting Cristal)

Video que resalta a Jhilmar Lora en Sporting Cristal

En otro post, Sporting Cristal resaltó que Jhilmar Lora “pasó por la Escuela Base y luego por toda la etapa formativa del club hasta llegar a Primera”.

De la misma manera, para completar la buena nueva que se conoció en La Florida, la institución subió una producción audiovisual en la que se pueden visualizar una recopilación de las mejores jugadas: una ‘huacha’ a un jugador de Nacional de Paraguay, sus barridas claves, el golazo ante los ‘guaraníes’ por Copa Libertadores, su tanto de ‘tijera’ contra The Strongest, el centro para la anotación de Irven Ávila y más acciones destacadas.

Inicios de Jhilmar Lora en Sporting Cristal

Jhilmar Lora se formó en Sporting Cristal, con el que debutó en Primera División el 2019 bajo el mando de Manuel Barreto. De hecho, el siguiente año se asentó en el plantel principal, aunque recién fue el 2021 en que tuvo continuidad con Roberto Mosquera como técnico. Se adueñó del lateral derecho e incluso se voceó acerca de la posibilidad de salir al extranjero, pero se quedó.

Jhilmar Lora en la final de la Liga 1 2021 con Sporting Cristal ante Alianza Lima. (Liga 1)

En el 2022 no le fue de la mejor manera, ya que su rendimiento decayó, por lo que el DT peruano optó por utilizar a Johan Madrid, quien llegó a ser capitán en varios partidos. A mediados de esa temporada, el nombre de Jhilmar empezó a sonar para reforzar a Alianza Lima, algo que no sucedió por disposición de la dirigencia ‘celeste’.

Despegue de Jhilmar Lora en Sporting Cristal

Para el 2023, con la salida de Mosquera y, por ende, el ingreso de Tiago Nunes, la situación de muchos futbolistas cambió para bien. La de Jhilmar Lora no fue la excepción, ya que no solo se acomodó como parte del once titular, sino que además ha sido clave en el funcionamiento del estratega brasileño, que conoce a los laterales ofensivos como los que abundan en su país. Esto habría sido crucial para que el canterano se tenga confianza para explotar su juego como lateral derecho.

Su exquisita técnica, atrevimiento y buena capacidad para centrar se han visto en los distintos partidos de la Liga 1 y la Copa Libertadores esta temporada. Prueba de ello, es que fue llamado a la última gira en Asia de la selección peruana, teniendo la chance de ser titular ante Corea del Sur y Japón.

El contrato del jugador de 22 años con Sporting Cristal era hasta finales del 2023, pero decidió prolongar su estadía. En esa línea, de continuar con este alto rendimiento, podría ser vendido por una cuantiosa suma al extranjero, sea una vez que concluya el campeonato local o el próximo año. La competencia con Franco Medina debería obligarlo a sostener su buen performance.