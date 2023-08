Tiago Nunes y su inesperada comparación entre Sporting Cristal 2023 y el equipo que salió subcampeón de Copa Libertadores 1997

El entrenador brasileño tuvo inesperado comentario después de la goleada de su equipo contra Deportivo Garcilaso por Liga 1. (Ovación)

Sporting Cristal goleó 3-0 a Deportivo Garcilaso en el estadio Alberto Gallardo por la octava fecha del Torneo Clausura 2023 y no solo consiguió mantener su invicto en el segundo torneo del año en la Liga 1, sino que no le pierde pisada a Universitario de Deportes en la lucha por el liderato de la competición.

Después del encuentro, que ganaron con anotaciones del volante Yoshimar Yotún, el zaguero Ignácio Da Silva y el delantero Washington Corozo, se realizó la tradicional conferencia de prensa del comando técnico y el estratega brasileño Tiago Nunes compareció ante los medios de comunicación.

En una de sus intervenciones, y pese a que no fue consultado sobre el tema, el profesional de 43 años tuvo una tajante opinión con respecto a su equipo, señalando que no alcanzarán el nivel de los cuadros ‘celestes’ que se conformaron a lo largo de la década de los 90, cuando obtuvieron el primer tricampeonato de su historia y llegó a ser subcampeón de la Copa Libertadores 1997, siendo derrotado por Cruzeiro de Brasil en la final bajo el mando del uruguayo Sergio Markarián.

“Lo que estamos viviendo en Cristal y ahora conociendo un poco más de la historia del club, de las características de nuestra hinchada, me gustaría compartir una cosa que muchas veces no es bueno de escuchar: el equipo de Cristal nunca más va a ser el de los 90, nunca más. Ese plantel fue único. Siempre hay una comparación, que me parece saludable porque elevaron la vara a un nivel altísimo, pero ese equipo no existe más”.

El DT explicó su respuesta, indicando que ya no existe una empresa aportando dinero continuamente y en amplio volumen, sino que fue comprada y tiene al grupo inversor Innova Sports como dueños. Además, hizo hincapié que Sporting Cristal tiene un nuevo modelo de gestión, que consiste en la venta de deportistas de manera continúa para autofinanciarse, apoyados por los ingresos generados por sus aficionados en la compra de entradas o mercancía oficial.

“No existe más una cervecera por detrás, no existe más un patrocinador. Hoy somos una institución que tiene un dueño. Hay ejemplo de muchos otros clubes con ese mismo tipo de sistema, que viven exclusivamente de ser sanos y autosostenibles por la venta de jugadores jóvenes y por su gente”.

Tiago Nunes hizo un llamado a la hinchada de Cristal

Después de explicar el nuevo modelo del cual se rigen los propietarios de la ‘fuerza vencedora’, Tiago Nunes hizo un llamado a los hinchas, indicando que sin su compañía será imposible conseguir el objetivo a final de año, el cual es alcanzar el título nacional. También comentó que los seguidores son claves para competir con las finanzas que manejan sus clásicos rivales, Alianza Lima y Universitario.

“La gente de Sporting Cristal es fundamental, es clave. Vuelvo a repetir esto, no hay forma de campeonar este año sin su gente cerca, independientemente del entrenador o jugadores que están en la cancha. Solo así se puede pensar en campeonar y competir de igual a igual con la ‘U’, con Alianza Lima, que son clubes con mayor aporte económico, ayuda hay dentro y fuera de la cancha, que nosotros hoy no tenemos”.

Brasileño destacó ofensiva de Sporting Cristal

Sporting Cristal es el equipo con más goles a favor en lo que va del Torneo Clausura con 18 y también lidera dicha estadística en la Tabla Acumulada con 51 en total. Dicho poderío ofensivo fue halagado por Tiago Nunes, quien calificó a su ataque como el mejor de la Liga 1, aun con la ausencia por lesión de su goleador Brenner Marlos, a quien defendió de las críticas.

“Tenemos el mejor ataque de la competencia y no es de ahora. Y eso sin 9 (Brenner), imagínate si hubiera 9, porque eso escucho desde que estoy acá. Es un torneo duro con defensas y hay equipos especialistas en defender”, finalizó.