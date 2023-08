Golazo de Jairo Concha para agónico empate en Alianza Lima vs Cusco FC por Torneo Clausura de Liga 1

El volante marcó de larga distancia en Cusco por la fecha 8 del certamen nacional (Video: Liga 1 Max)

Alianza Lima enfrentó a Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. El cuadro visitante ganaba 1-0, hasta que en el último minuto apareció Jairo Concha con un disparo de larga distancia que no pudo contener Daniel Ferreyra y ayudó a los ‘íntimos’ a salvar un punto de la altura.

Se jugaba el minuto 90+5′ y el cuadro ‘blanquiazul’ intentaba por todos los medios conseguir el tanto de la igualdad, sin embargo, cada centro e intentos de entrar al área construyendo juego, era contrarrestado por la implacable defensa cusqueña. Por este motivo, el volante de 24 años decidió romper el molde y probar desde fuera del área, consiguiendo embocar la pelota dentro de la red y desatar la euforia de los aliancistas. Cabe señalar que, este partido era muy importante para los ‘grones’, pues se trataba del debut de Mauricio Larriera en el banquillo victoriano, por lo que un buen resultado era necesario para que el plantel comience este nuevo ciclo con los mejores ánimos.

La jugada inició con un saque lateral de Gino Peruzzi para Gabriel Costa, ambos combinaron pases para salir de la presión de la defensa local, dejando al extremo uruguayo libre para levantar la cabeza y encontrar al ex San Martín, el cual se acercó para pedir el balón en el centro del campo. El mediocampista controló y no dudó para sacar un derechazo esquinado, el disparo no fue con tanta fuerza, pero el portero argentino no calculó bien la estirada y el esférico se le escapó por debajo del cuerpo, costándole los tres puntos a su equipo.

Jairo Concha se desahogó con su gol en el último minuto (FPF).

“Nos estamos alejando de los puestos de arriba”

Al finalizar el partido, Jairo Concha se mostró contento por su gol, pero también insatisfecho porque con este resultado Alianza Lima quedó a ocho puntos de Universitario en la punta del Torneo Clausura, por lo que el sueño de obtener el tricampeonato sin necesidad de disputar una final, se hace cada vez más lejano: "

“Lo buscamos todo el partido. Si bien es cierto que lo que buscamos acá es llevarnos los tres puntos, uno tampoco está mal. Nos estamos alejando de los puestos de arriba, así que tenemos que sumar de a tres en casa ahora para que este punto sirva, pero no nos vamos contentos porque vinimos por los tres puntos”, declaró a Liga 1 Max.

El nacido el 27 de mayo de 1999 también comentó que el equipo poco a poco va adaptándose a la idea de Mauricio Larriera y señaló que con el pasar de los días, podrán mostrar un mejor fútbol: “Recién nos estamos acomodando a la idea de juego que quiere, con el pasar de los días, de las semanas vamos a agarrarle la mano”, afirmó.

Por último, explicó como tomó la decisión de animarse a rematar desde larga distancia: “No me quedaba una clara. Vi un poco de espacio y la metí ahí. Felizmente pudo entrar”, finalizó.

¿Cuántos goles ha marcado Jairo Concha el 2023?

El gol contra Cusco FC fue el segundo que marca Jairo Concha esta temporada, ambos por el Torneo Clausura, el primero fue en la victoria 2-0 sobre Atlético Grau en la primera fecha de la segunda competición del año.

Recordemos que el formado en la academia Julinho de Chorrillos, tuvo muy poco participación en la primera mitad del año, tanto en el Torneo Apertura como en Copa Libertadores, esto debido a que perdió lugar con la llegada de refuerzos como Andrés Andrade y Christian Cueva. No obstante, con la lesión del ‘Rifle’ y la salida de Pablo Lavandeira, el volante ofensivo fue recuperando protagonismo hasta ganarse nuevamente un puesto en el once titular.