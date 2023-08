Nicola Porcella le pidió matrimonio a Wendy Guevara antes de la final de ‘La Casa de los Famosos México’. | LCDLFM.

Sin duda, Nicola Porcella y Wendy Guevara es la pareja más querida de ‘La Casa de los Famosos México’. La química que mostraron desde un principio fue del agrado del público, quienes de inmediato los relacionaron sentimentalmente, además de soñar verlos juntos luego de que ellos abandonen el reality de convivencia.

Pese a que en más de una ocasión el modelo peruano le ha expresado su amor a la influencer mexicana, ella no ha rechazado en diferentes ocasiones, asegurando que no es tu tipo, además de no parecerle atractivo físicamente.

Sin embargo, Nicola Porcella no se rinde, él sigue intentando conquistar a su compañera, por lo que en una de las últimas ediciones de ‘La Casa de los Famosos México’, el exchico reality le pidió conversar seriamente, para luego volver a expresarle sus sentimientos más profundos, posteriormente le arrodilló y le pidió matrimonio.

Nicola Porcella y Wendy Guevara. (La Casa de los Famosos México)

“Tu rostro tallado por los mismos ángeles. (…) Nunca me había importado tanto alguien y el amor que siento por ti es algo inexplicable. ¿Quieres casarte conmigo?”, le dijo el modelo, quien en ese momento estaba recibiendo la ayuda de ‘Poncho’ de Nigris.

Antes de responder la pregunta del exintegrante de ‘Esto es Guerra’, Wendy Guevara venía contando que todos los ahorros que estaban debajo de su cama habían desaparecido misteriosamente, por lo que le consultó a su compañero si lo había tomado, por lo que cuando vio el anillo, se molestó con él.

“Todos mis ahorros te gastaste en esa puñeta (el anillo). No, no quiero. Ese anillo es de tu mujer, ‘Poncho’. (…) Primero, quiero que trabajes. Yo no me quiero casar y menos con este pe***. No eres el amor de mi vida, no me gustas, te me haces muy inmaduro y eres un niño”, fue lo que le dijo la influencer a Nicola.

Wendy Guevara no acepta casarse con Nicola Porcella. (La Casa de los Famosos México)

Nicola Porcella no se rindió en ningún momento y siguió molestando a su compañera, asegurando que de todas maneras harían una boda, pues el reality de convivencia ya se encuentra en sus últimos días, pues la gran final se celebrará este domingo 13 de agosto.

Nicola Porcella es uno de los favoritos del público

La personalidad de Nicola Porcella es una de las preferidas del público, por lo que ha ganado miles de fans en México, país en el que intentará restablecerse y empezar su vida desde cero, pues en el Perú le cerraron muchas puertas por los escándalos en los que estuvo involucrado.

Por este motivo, el exchico reality indicó que de ganar el dinero del premio, lo gastaría trayendo a toda su familia a México y luego darle una pensión a su mamá, quien en su momento le prestó sus ahorros para que él siga saliendo adelante.

Asimismo, el exchico reality ha indicado que la persona que lo motiva hoy en día es su hijo. De hecho, siempre ha dicho que el pequeño fue el que lo animó a ingresar a ‘La Casa de los Famosos México’ y le dijo que iba a llegar muy lejos.

“Gracias, hijito lindo, hermoso, por ser el único que siempre confió en mí, que siempre creyó en mí más que yo, y por ser mi ángel de la guarda. Tú llegaste a salvarme la vida, y te lo he dicho siempre. Te espero acá (en Ciudad de México, México) o en Perú, donde nos veamos”, comentó.