Magaly TV La Firme: Maju Mantilla confirma que está distanciada de Gustavo Salcedo

“Quiero decirles que agradezco la preocupación de todos ustedes. Sin embargo, como lo dije en algún momento yo no voy a hablar de mi vida privada, es algo muy personal, que me compete a mí y a mi familia y no puedo seguir exponiéndola. Sé que tienen muchas preguntas. Entiendo su trabajo, pero es mi vida privada y no puedo hablar más de eso”, comentó.