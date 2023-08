Representante de Nicola Porcella se pronuncia sobre los comentarios xenófobos de Sergio Mayer contra el peruano

Yezmín Nader, quien representa al modelo peruano en México, conversó con Infobae Perú y afirmó que la gente tiene discernimiento para distinguir lo auténtico de lo falso.

Sergio Mayer, actor mexicano, se vio envuelto en una gran controversia debido a comentarios hechos en el programa, a pocas horas de la gran final de ‘La Casa de los Famosos México’. El expolítico y productor instó a sus seguidores y a los ciudadanos de México a respaldarlo con sus votos. Sugirió que el premio no debería otorgarse a personas de otro país, haciendo alusión directa a Nicola Porcella, excapitán de “Esto es Guerra” y el único participante extranjero del reality.

“Tenemos solo un día para asegurar que el primer ganador de ‘La Casa de los Famosos México’ sea de nuestra área metropolitana. Si nos unimos, podemos evitar que este reconocimiento termine en manos de alguien de otro país o estado”, manifestó.

En una entrevista con Infobae Perú, Yezmín Nader expresó: “Creo que no todos los aficionados se sienten identificados con las palabras de Sergio (Mayer), ni creen que el premio debía ser para un mexicano. Todos tienen las mismas oportunidades y compiten por el premio”.

Yezmín Nader, quien representa al modelo peruano en México, conversó con Infobae Perú y afirmó que la gente tiene discernimiento para distinguir lo auténtico de lo falso.

La mánager del exfutbolista señaló que cualquier participante tiene el nivel para llevarse el premio. Además, aseguró que el público no se puede engañar y, por ello, sacarán sus propias conclusiones. “Independientemente del propósito, sentimos que hay que ser cuidadosos con nuestras palabras. Afirmar que el juego debe ser ganado solo por un mexicano dice más sobre él que sobre los demás competidores. La gente sabe quién es auténtico y quién no”, concluyó en la entrevista para Infobae Perú.

Reacción de las redes sociales

Algunos usuarios en línea ven el mensaje de Sergio Mayer como una traición al acuerdo previo del Team Infierno. A pesar de que los finalistas de ‘La Casa de los Famosos’ acordaron dividir el premio entre todos, Mayer expresó desconfianza hacia los participantes extranjeros y aquellos de otros estados de México.

El actor mexicano pidió votos para salir ganador de la primera edición del show azteca y que el premio se quede en la capital. Fuente: Twitter

- “Comuníquenle a Wendy y a Nicola que Sergio Mayer está intentando quedarse con el premio; es un traicionero”.

- “Ya vimos cómo eres, Sergio Mayer. Ni para presidente vas a quedar; eres un aprovechado. Pero, ¿cómo era eso de escalar sin perjudicar a los demás?”

- “Sergio Mayer, aparte de acosador sexual, resultó ser xenófobo”, son algunos comentarios en redes.

¿Cuánto es el premio que podría ganar Nicola Porcella?

Si el exconcursante del programa ‘Esto es Guerra’ se consagra como ganador de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, recibirá una recompensa de 4 millones de pesos, lo que equivale a aproximadamente 238 mil dólares. Esto significaría que el participante peruano podría llevar a su casa más de 800 mil soles.

Sin embargo, el panorama en torno al premio dio un giro inesperado. Antes de la salida de Emilio Osorio, los integrantes del equipo Infierno acordaron una división del premio. Sergio Mayer, Poncho De Nigris, Wendy Guevara y Nicola se comprometieron a repartir por igual los cuatro millones de pesos, resultando en que cada uno reciba un millón.

“Comenzamos juntos, y si ganamos, será juntos; es lo correcto. Siempre hemos dicho que no venimos por el dinero. Bueno, si no es por el dinero, entonces que cada uno decida qué hacer con su millón. El público lo entenderá. No estamos aquí solo por la recompensa”, comentó Sergio Mayer en una reunión del equipo.

¿Cuándo es la final de ‘La Casa de los Famosos México’?

La gran final de ‘La casa de los Famosos México’ está programada para este domingo 13 de agosto en su horario habitual, a partir de las 08:30 p.m. (hora México).

¿Cómo votar si no soy de México?

Si no eres de México y deseas apoyar a Nicola Porcella, deberás instalar una VPN gratuita para México. Una vez lo tengas activado en tu dispositivo, sigue los siguientes pasos:

Aprende a cómo votar por Nicola Porcella.

Paso 1. Desde un dispositivo con acceso a Internet (celular, tableta electrónica, o computadora), ingresa a la página oficial de ‘La Casa de los Famosos’

Paso 2. Busca el apartado ‘Votaciones’ en el menú superior. Allí podrás ver a los finalistas de ‘La Casa de los Famosos México’.

Paso3. Elige la foto de tu participante favorito, en este caso Nicola Porcella y listo.