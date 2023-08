La reacción de ‘Topito’ al enterarse que Dayanita se besó con otro hombre. | Magaly TV La Firme.

‘Magaly TV La Firme’ dio a conocer que Dayanita habría encontrado el amor en los brazos de un hombre que vive en San Juan de Lurigancho. Muchos pensaban que la actriz cómica mantenía una relación con ‘Topito’, pues ella en anteriores oportunidades había sido vista bastante cercana a este hombre.

Asimismo, hace unos meses, la exesposa de Carlos Junior se comunicó con la misma Magaly Medina para decirle que la exintegrante de ‘JB en ATV’ había destruido su hogar, pues ella misma le habría confesado que tenía un romance con este comediante.

Sin embargo, en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, se dio a conocer que Dayanita tiene un nuevo amor, siendo captada besando a un hombre que no tenía las características de ‘Topito’, por lo que un reportero de este programa fue a entrevistar a la actriz cómica.

Dayanita es captada besando a misterioso hombre. (Foto: Magaly TV La Firme.)

Al ver las imágenes, ella no pudo negarlo y solo atinó a sonreír tímidamente. Además, cuando le consultaron sobre el tiempo que salen juntos, la comediante dijo que iban a cumplir un año, aunque en ese momento nadie creyó sus declaraciones.

De otro lado, el reportero de Magaly Medina abordó a ‘Topito’ para enseñarle las imágenes y saber su opinión al respecto. Él se mostró desconcertado en ese momento, indicando que no sabía nada al respecto y que solo se limitaba a llevar al circo a Dayanita.

“No sé ah, no sabría qué decirle. Yo voy la recojo, la traigo al circo, paso por su casa y después voy a mi cuarto a Villa el Salvador”, expresó el integrante de ‘La casa de la comedia’, del cual se encuentra alejado por estar trabajando al lado de Dayanita en el ‘Circo de las Estrellas’.

Además, cuando le preguntaron si seguía viviendo al lado de la actriz cómica, ‘Topito’ sostuvo que desde hace más de tres meses abandonó ese lugar para buscarse su propio espacio. “Yo tengo mi cuarto, lo tengo hace tres meses”, fue el último comentario que dio antes de terminar con la entrevista.

Robotín también fue consultado sobre este hecho y él no dudó en mostrarle su solidaridad a ‘Topito’, quien es su compañero en el circo. El cómico se le acercó y le dio un abrazo. “Voy a abrazar a Topito y a decirle: ‘Bienvenido al club’”, señaló.

Robotín se solidariza con Topito. (Foto: Magaly TV La Firme.)

Dayanita ya no vive pendiente de las críticas

En una entrevista con Infobae Perú, la actriz cómica indicó que hoy en día se encuentra alejada de las polémicas e intenta no ser el centro de atención, incluso dijo que no entendía por qué buscaban enfrentarla con ‘Pepino’, quien ha sido su reemplazo en ‘JB en ATV’.

“Yo creo que hasta el día de hoy la gente ha dicho tantas cosas de mi persona, han hablado tanto de mí, pero yo no sé en qué momento me han puesto contra Pepino, porque hasta el día de hoy no sé si me odiarán, me querrán. Yo sigo feliz de la vida. Sigo trabajando y sigo robando sonrisas”, fue lo que dijo Dayanita.