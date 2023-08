Yolanda Medina tomará medidas legales contra periodista que le habría difamado: “No voy a permitir que nadie me insulte”

Yolanda Medina tomará medidas legales contra periodista que le habría difamado. América TV. América Espectáculos.

Yolanda Medina, líder del grupo de cumbia ‘Alma Bella’ no se queda tranquila luego de que una periodista publicó un video donde señala que la cantante de cumbia sería la supuesta amante del expareja de la cantante Marisol, George Núñez y tomará medidas legales contra ella por haberla difamado.

“Yo le dije que antes de hacer esas cosas uno tiene que empaparse de la verdad, no simplemente sales a mancillar el honor de una mujer. Tengo años de carrera y nunca nadie me ha llamado la amante de nadie porque no lo soy”, declaró para América Espectáculos.

Yolanda Medina confesó que efectivamente tuvo una relación con el padre del primer hijo de Marisol, George Núñez, pero esto ocurrió mucho tiempo después de que ellos terminaran su matrimonio.

“Yo sí he tenido una relación con la primera pareja de Marisol, pero yo no he metido en su relación y ella lo sabe perfectamente o ¿alguna vez han escuchado a Marisol hablar mal de mí?, nunca, ni yo de ella”, aseveró.

Por otro lado, comentó que ya le envió una carta notarial a la comunicadora Alison Bedoya quien es reconocida por su canal de TikTok bajo el nombre de Alison Bedoya Reportajes para que se retracte por el mismo miedo de comunicación en que la difamó.

“La difamación tiene cárcel, yo no quiero hacer daño a nadie, pero no voy a permitir que me hagan el daño a mí. Yo ya le envié una carta notarial y ella lo sabe”, dijo enfáticamente al programa de Rebeca Escribens.

¿Qué ocurrió entre Yolanda Medina y la periodista de TikTok?

Yolanda Medina fue protagonista de un video en TikTok, donde se le ve maltratar de manera física y psicológica a la periodista Alison Bedoya. En el clip se puede escuchar a la líder de Alma Bella reclamar airadamente a la mujer de prensa, asegurando que lo que hizo estaba mal, por lo que ahora estaba actuando de manera agresiva, precisamente porque no le gustaba que se metan en su vida privada.

“Qué te pasa, qué te dije yo (...) Sí, si me altero, porque lo que estás haciendo tú está mal hecho (...) Soy agresiva, cuando se meten conmigo, soy agresiva, ¿me entiendes (...) No quiero conversar contigo, quiero que termines tu hueva...”, fue lo que le dijo.

El reclamo airado de Medina se debería al contenido que la comunicadora subió a su cuenta de TikTok, pues en un video la mencionó y dijo que era la supuesta amante del padre del primer hijo de Marisol

“¿Yolanda Medina era la supuesta amante de la expareja de la ‘Faraona’?”, era el título del video que ella publicó en su cuenta personal de TikTok. Asimismo, en este material revela que ella se enteró de que la cumbiambera era la supuesta amante.

“Ustedes recordarán que en el año 2012 se estrenó la miniserie de la Faraona de la Cumbia, existía la amante, si era parte de la ficción de la miniserie. Hace poco me enteré de que la supuesta amante era Yolanda Medina de Alma Bella. ¿Será cierto eso? No lo sabe, pero es lo que se rumorea desde hace muchísimos años y lo que incluso aún está como tema de conversación en varios conciertos de cumbia”, indicó.

Ante ello, Yolanda Medina comentó que actuó así porque vio mancillado su honor. “Cuando se meten con mi honra, mi dignidad, yo me defiendo con uñas y dientes. Es mi manera de ser, la prensa nunca me ha ensuciado de ser la supuesta amante porque soy una persona respetuosa y respeto los hogares. Lo único que hice fue levantarle la chompa, nada más”, declaró para ‘América Hoy’.