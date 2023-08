Paolo Guerrero contó qué les dijo a sus compañeros de LDU y cómo vivió la tanda de penales por Copa Sudamericana

Paolo Guerrero habló sobre la tanda de penales de LDU vs Ñublense por Copa Sudamericana 2023.

Las noches de los torneos de Conmebol en fases de eliminación directa son memorables. Ayer jueves 10 de agosto se vivió un partido de infarto entre LDU de Quito y Ñublense que terminó en penales y en la clasificación del equipo ecuatoriano a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023.

Te puede interesar: Los halagos del entrenador de Ñublense para Paolo Guerrero: “Lo dejas respirar y te marca”

El equipo del peruano Paolo Guerrero consiguió meterse entre los ochos mejores de la competencia, pero con mucho sufrimiento. Si bien sacó una ventaja en la ida y comenzó ganando en la vuelta, los ‘diablos rojos’ hicieron del estadio Rodrigo Paz Delgado un infierno para los hinchas ‘albos’, empatando la serie en el último minuto (3-3) y forzando la tanda de penaltis.

El ‘Depredador’, que se encargó de ejecutar el primer remate de su escuadra con éxito, habló con la prensa en la zona mixta después del compromiso, opinó del rendimiento de su club y contó cómo vivió los disparos desde los doce pasos, así como también qué les dijo a sus compañeros antes de que inicie esta vibrante definición.

Te puede interesar: LDU Quito vs Ñublense 4-2 en penales: con Paolo Guerrero, resumen de la clasificación a cuartos de Copa Sudamericana

“Con el 1-1 ellos cogieron más confianza. Hicieron un buen partido, nosotros fuimos muy imprecisos en el primer tiempo, conseguimos el gol en base a un centro, pero no llegábamos al último pase, no conseguimos hacer nuestro juego. En el segundo tiempo estuvimos más tranquilos para jugar y mucha calma. Sufrimos dos goles que nos costaron caro porque no nos hubiese gustado ir a los penales”, analizó el ‘nueve’.

Guerrero puso su experiencia a disposición de su equipo durante el tiempo reglamentario y los penales. “Trataba de decirle a mis compañeros que hay que tener calma porque nos estábamos desesperando cuando teníamos el resultado a favor, entonces en esos momentos trataba de decirles ‘calma, calma’ para jugar la pelota. Estábamos en casa y con nuestra hinchada que nos apoya todo el tiempo”.

Te puede interesar: Compañero de Paolo Guerrero cometió inaudito autogol con LDU Quito ante Ñublense por octavos vuelta de Copa Sudamericana

“En esos momentos en la canchan ellos tienen que saber que deben mantener la calma y ser fríos, sobre todo en la tanda de penales, ser positivos y tener fe, eso les dije. A la hora de patear los penales ser fríos y que todo iba a salir bien siendo positivos”, añadió el ‘incaico’.

Por último, el capitán de la ‘bicolor’ se refirió al cariño de los fanáticos de LDU y a sus ganas de anotar. “Siento esa responsabilidad de jugar en este club grande. Me hubiese encantado meter un gol, la pelota no quiso entrar conmigo, no estuve fino, pero hay que seguir trabajando. Se vienen muchos partidos importantes en el torneo local y Sudamericana”.

Paolo Guerrero marcó el primer gol de LDU en los penales ante Ñublense por Copa Sudamericana.

El rendimiento de Guerrero en LDU vs Ñublense

Pese a que no anotó en los 90 minutos reglamentarios, mostró su calidad en cada intervención que tuvo. El delantero de 39 años tuvo el gol de la clasificación, no obstante, el portero y el palo se lo negaron. Esto sucedió a los 84′, el peruano ganó el duelo aéreo dentro del área, cabeceó y casi marca. El guardameta rival reaccionó y evitó su festejo con sus manos.

Luego, en la ronda de penales, se cobró su revancha. Fue el elegido para abrir los disparos desde los doces pasos. Se paró al frente del cancerbero y decidió cruzar su remate. La pelota ingresó pegada al segundo poste, causando la eufórica celebración del veterano futbolista.

LDU a cuartos

Liga se convirtió en el único elenco ecuatoriano en seguir con vida en las competencias internacionales. En ese sentido, el ‘Rey de Copas’ se medirá ante Sao Paulo, que viene de eliminar a San Lorenzo de Argentina. Aún no hay fecha confirmada, pero los partidos de ida y vuelta se disputarían entre el martes 22 y el jueves 31 de agosto.