Jefferson Farfán y el sorpresivo comentario del buen momento de Paolo Guerrero en LDU de Quito: “A mí no me sorprende”

Jefferson Farfán y el sorpresivo comentario del buen momento de Paolo Guerrero en LDU de Quito | TV Deportes

Jefferson Farfán podría considerarse el hincha más incondicional que tiene Paolo Guerrero en el mundo. La ‘Foquita’ siempre defendió a su gran amigo cuando era objeto de críticas por su bajo rendimiento o por su edad. El exfutbolista no dejó de afirmar que el ‘Depredador’ era el mejor ‘9′ de Perú, y el tiempo le dio la razón. El delantero de 39 años está demostrando que sigue en forma y se destaca en LDU de Quito: anotó en su debut y celebró la clasificación de su equipo a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023.

El presente del seleccionado es admirable. En menos de una semana con los ‘albos’, ya tiene un gol y fue uno de los que anotó en la tanda de penales que definió el pase a la siguiente fase del torneo continental frente a Ñublense. En el partido decisivo de octavos de final, marcó el primero con una jerarquía que solo él puede mostrar en los momentos críticos.

Por ello, Farfán aseguró que no le sorprende este gran momento de su ‘compadre’. Siempre confió en él y dejó en claro que esto no es por suerte, sino por su calidad. Está convencido de que será titular en el partido de Perú vs. Paraguay, considerando que es el más indicado para liderar el ataque en el debut de la ‘blanquirroja’ en las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

“Es extraordinario. A mí no me sorprende. Creo que a ustedes les sorprende más que a mí. Juego con Paolo desde los 12 años. Todo lo que logra es parte de su historia, de la exitosa carrera que lleva. Muchos han juzgado mal a Paolo Guerrero. Ustedes piensan que Paolo necesita suerte. Yo considero que es un jugador, como siempre he dicho, competitivo al cien por ciento y lo demuestra en cada partido”, afirmó el ‘10 de la calle’ en entrevista con TV Deportes.

Paolo Guerrero marcó el primer gol de LDU en los penales ante Ñublense por Copa Sudamericana.

Farfán y sus impresiones para el Perú vs. Paraguay

Será la primera vez que a la ‘Foquita’ le toque vivir las Eliminatorias Sudamericanas fuera de las canchas. Jefferson Farfán luchó con la selección peruana para clasificar al Mundial Qatar 2022, pero no pudo concretarlo. Ahora, como exjugador, opina sobre el debut de Perú contra Paraguay el próximo jueves 7 de septiembre a las 17:30 horas en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este.

“Ojalá podamos obtener un resultado positivo en Paraguay. Creo que será complicado, como todos los partidos, pero la selección tiene las herramientas para sumar puntos allá”, comentó el ex ‘10′ de la ‘blanquirroja’. Lamentó la posible ausencia de Carlos Zambrano en el estreno del ‘equipo de todos’ debido a un desgarro que lo mantendría fuera varias semanas. Sin embargo, Farfán confía en que quien reemplace al ‘Kaiser’ dará lo mejor de sí en la cancha.

“Carlos es fundamental para la selección. Ha mencionado que estará ausente entre dos o cuatro semanas, pero esperamos que se recupere rápidamente. En la selección, quienes han jugado en su posición siempre han rendido. Confío en que quien juegue, lo hará de la mejor manera y representará dignamente a nuestro país”, agregó.

Perú enfrentará a Paraguay en su debut en las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Agenda de la Selección Peruana

Juan Reynoso tiene todo planificado para su debut contra Paraguay. El plan de trabajo ya está definido y comenzará este viernes 11 de agosto con el envío de las cartas a los clubes de los jugadores que militan en el extranjero. El 25 de agosto se revelará la lista oficial de convocados en conferencia de prensa. Los entrenamientos iniciarán el lunes 28 de agosto en la Videna con los futbolistas de la Liga 1, y gradualmente se irán incorporando los del exterior.