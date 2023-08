Gaspar Gentile acabó su racha de 28 partidos sin hacer un gol: marcó doblete en triunfo de UTC vs Mannucci por Liga 1

El atacante argentino llevaba diez meses sin marcar y consiguió dos tantos frente al elenco 'carlista' en la fecha 8 del Torneo Clausura. (Liga 1 Max)

La Universidad Técnica de Cajamarca recibió este viernes a Carlos Mannucci en el estadio Héroes de San Ramón por la octava fecha del Torneo Clausura 2023. Los anfitriones llegaban al mencionado encuentro con una gran deuda, pues no había conseguido un solo triunfo en lo que iba de la segunda etapa de la Liga 1.

Pero no solo el elenco ‘crema’ atravesaba un complicado momento deportivo, pues acumulaba cuatro empates y tres derrotas hasta esta jornada del certamen. Una de sus principales armas de ataque en la pasada temporada, el argentino Gaspar Gentile, no había logrado repetir sus mejores actuaciones y no tenía goles marcados en este 2023.

Sin embargo, la contienda frente al ‘tricolor’ significó su reencuentro con las redes y por partida doble. Con este doblete rompió una larga racha de 28 partidos sin convertir. Ambas acciones tuvieron lugar en el primer tiempo, teniendo una construcción y culminación similar. El atacante no logró quebrar esta mala estadística bajo la conducción de Marcelo Grioni ni Francisco Pizarro, pero esta vez lo consiguió con Carlos Ramacciotti en el banquillo.

El primero de sus tantos llegó a los 15 minutos de la etapa inicial. Tras una excelente combinación entre el extremo ‘gaucho’ y el mediapunta uruguayo Matías Abisab, Gentile quedó solo frente al arquero ‘carlista’, Manuel Heredia, a quien consiguió eludir dentro del área y definió con el arco vacío para el 1-0 a favor del ‘gavilán del norte’. El ex Universidad San Martín celebró de manera eufórica su conquista, tapándose los oídos, en clara alusión a los cuestionamientos que recibió por su bajo rendimiento.

Una vez acabada la sequía goleadora, su doblete tardó 27 minutos en llegar. A los 42′ del compromiso, se volvió a generar otro ataque por el sector izquierdo del ataque cajamarquino. En esta ocasión, la ‘pared’ fue realizada con el enganche Erinson Ramírez, quien a dos toques, filtró un excelente servicio para el santafesino. Ante la salida apresurada de ‘Manu’ Heredia, Gentile remató cruzado y volvió a batir la resistencia trujillana. Tras una breve verificación en el videoarbitraje (VAR), el árbitro Jesús Cartagena dio el visto bueno para que se reanude el juego con un 2-0 en el marcador. El atleta, que vio la tarjeta amarilla al minuto 41, fue reemplazado en los descuentos del cotejo por el zaguero Gianmarco Gambetta.

En lo que va de la campaña, el futbolista de 28 años apenas pudo brindar dos asistencias en el Torneo Apertura. Una fue versus Atlético Grau en la fecha 13 y la otra a Sport Boys en la antepenúltima jornada. La última vez que se hizo presente en el tanteador fue en la fecha 15 del Clausura 2022, que fue victoria 2-1 sobre Cienciano.

Gaspar Gentile lleva 25 partidos con UTC en 2023. (Liga 1)

El rendimiento de Gaspar Gentile en 2022

El atacante argentino vive su tercer curso ininterrumpido en UTC y no caben dudas que su mejor año no solo en esta institución, sino en toda su carrera, fue el 2022. En ella tuvo participación directa en 20 de los goles marcados por los cajamarquinos, de los cuales 13 fueron como finalizador y siete como asistente. Solo se perdió dos duelos y acumuló 2.687 minutos en cancha.

En 2021, su temporada de estreno con el club, tampoco tuvo el mejor de los desempeños, al solo registrar cuatro goles y dos asistencias en 2.258 minutos.

Gaspar Gentile eludió a Manuel Heredia y marcó el 1-0 frente a Carlos Mannucci en el Torneo Clausura 2023. (UTC)

UTC ganó su primer partido en el Torneo Clausura 2023

Gracias al doblete de Gaspar Gentile, UTC superó por 2-0 a Carlos Mannucci y ganó por primera vez en el Torneo Clausura. Con este resultado treparon hasta el puesto 13 de la competencia con siete puntos. En la Tabla Acumulada alcanzó las 28 unidades y se aleja de las posiciones de descenso, ocupadas por Unión Comercio, Municipal y Academia Cantolao.