Directora de Innpares sobre caso ‘Mila’: “Médicos deben tener consciencia de que niñas violadas no pueden continuar con embarazo”

Médica Irma Ramos explicó que una niña embarazada tiene altas probabilidades de fallecer. (Al Estilo de Juliana)

La directora ejecutiva del centro de salud sexual y reproductiva Innpares, Irma Ramos, se pronunció sobre el caso ‘Mila’, una niña que quedó embarazada producto de una violación sexual en Loreto. Pese a esto, la Corte Superior de Justicia de Loreto (CSJ) negó el pedido de prisión preventiva para su padrastro, principal sospechoso de este delito.

Te puede interesar: Menor quedó embarazada luego de un abuso sexual, pero médicos le negaron el aborto terapéutico

En entrevista con ‘Al Estilo de Juliana’, la especialista explicó que el cuerpo de una niña no está preparado para gestar porque es muy pequeño. Esto causa que sufran y aumenten las probabilidades de que fallezcan.

“Son órganos pequeños, de niña, que no están preparados y que con la gestación sufre. Además el mismo parto en sí produce una posibilidad de muerte mucho más alta que en cualquier otra mujer. Yo creo que todos los médicos deberíamos tener conciencia de que una niña que ha sido violada no puede continuar con un embarazo, un embarazo que no ha consentido, no tenía idea que le podía pasar”, explicó.

El en Perú, las niñas y adolescentes son las principales víctimas de los delitos de violación sexual. Foto: Andina

Como se sabe, el padrastro de la menor, Lucas Peso Amaringo, habría venido abusando sexualmente de ella desde que tenía 7 años. Pero esto no fue evidencia suficiente para que los magistrados de Loreto lo encarcelen.

Te puede interesar: Caso ‘Mila’: ONU vuelve a llamar la atención a Perú por vulnerar derechos de niña de 11 años por negarle aborto terapéutico

Para la médica, no había prueba más contundente de que la niña sufrió violación sexual que el embarazo mismo. La decisión del juzgado, de liberar al padrastro, tendrá consecuencias en la salud mental de ‘Mila’, alertó la directora de Innpares.

“¿Te puedes imaginar a una niña de 11 años, que debería realmente estar jugando, esperando un niño y si continúa este embarazo siendo madre a los 11 años y medio o a los 12 años? Es una agresión total a la persona. Toda niña tiene derecho a ser feliz, tiene derecho a tener una salud física, una salud psicológica, una salud espiritual y a estudiar”, opinó.

Te puede interesar: Caso ‘Mila’: MIMP pide cambiar comparecencia restringida por prisión preventiva contra padrastro

Pero estos casos no son extraños en la selva peruana. Irma Ramos comentó que un gran porcentaje de niñas madres reside de esta parte del país, así como de la sierra.

Caso ‘Mila’: Solicitan cambiar comparecencia restringida por prisión preventiva contra padrastro acusado de abuso sexual| Canvas/MIMP

MIMP pide prisión para padrastro de niña

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) exhortó a la Corte Superior de Justicia de Loreto que disponga la inmediata detención preventiva del padrastro de la menor de edad. Emitió este comunicado luego de que se supo que el Poder Judicial solo dispuso comparecencia restringida contra el sujeto, por lo que se encuentra libre.

El mismo sector exigió que se aplique la Ley 30364, que obliga al Poder Judicial a abordar de forma diligente los casos de violencia sexual. Para el MIMP, el hecho de que hayan permitido que el padrastro permanezca en libertad no garantiza a la menor que pueda acceder a justicia.

En los próximos días se realizará una nueva audiencia, en la que la Corte Superior de Justicia de Loreto responderá a la apelación presentada por la Fiscalía de la Nación. Se busca revertir la decisión de no haber ordenado prisión preventiva contra el sospechoso de violación sexual.

Revelan audio que compromete a funcionaria UPE del MIMP en caso de ‘Mila'

Como parte de la investigación fiscal de María Luisa Vegas Pérez, la niña ya pasó por la prueba de cámara Gesell. Allí se reveló que sufrió un grave daño por el delito de violencia sexual que sufrió.

El acusado permanece en libertad y se desconoce su paradero. Además, la defensa legal de la víctima denunció que Pezo Amaringo se encuentra amenazando a la madre de la menor.