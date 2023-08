Cantante de corrido mexicano compone canción en honor a Nicola Porcella: “Es un campeón trabajador”

‘La Casa de los Famosos México’ se encuentra a poco de finalizar. Contra todo pronóstico, Nicola Porcella se metió a la final tras haber ganado el boleto de dorado, por lo que podría convertirse en uno de los ganadores de este reality de convivencia.

Te puede interesar: Nicola Porcella fue sorprendido por sus fans con show de drones y emotiva frase en ‘La Casa de los Famosos México’

Cuando recién se inició este programa, muchos pensaron que el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ sería el primer eliminado de la competencia, pues al no pertenecer a la farándula mexicana, carecía de votos para salir de alguna noche de eliminación; sin embargo, poco a poco se fue ganando el cariño del público y hoy en día ha sido nombrado el ‘Novio de México’.

En las últimas ediciones hemos sido testigos de las muestras de cariño que tienen los nuevos fans de Nicola Porcella con él. Las ‘Nicolitas’ contrataron un espectáculo de drones para hacerle saber al modelo peruano que estaban con él y que pase lo que pase ya se había ganado el corazón de los mexicanos.

Nicola Porcella explica los motivos por lo que debería ganar ‘La Casa de los Famosos México’. TikTok

Sin embargo, estas sorpresas para el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ no terminaron en ese momento, ahora, en las redes sociales se ha viralizado un video del cantante Fernando Corona, quien decidió componer un corrido en honor a la participación del exchico reality en ‘La Casa de los Famosos México’.

Te puede interesar: Expareja de Nicola Porcella y madre de su hijo habla de la pansexualidad del modelo: “Me tomó por sorpresa”

El tema ya se encuentra disponible en las diferentes plataformas, incluyendo YouTube, resalta las vivencias del peruano desde que llegó a México, así como su decisión de abandonar el Perú para triunfar en tierras extranjeras.

“Un campeón trabajador, que desde cero lo logró, con trabajo y mucha fe lo consiguió (...) es un guerrero que llegó buscando un sueño, traspasando las fronteras para poderse superar. Él es Nicola, un león con corazón de cobra (...) el destino le sonrió”, dice parte de la letra.

Nicola Porcella tiene trabajo asegurado hasta fin de año. (Foto: Captura de Canal 5)

Como era de esperarse, los fans de Nicola Porcella se emocionaron al escuchar la canción, por lo que empezaron a comentar de manera positiva la letra de este tema, incluso lo compartieron en las redes sociales como TikTok e Instagram.

Te puede interesar: Expareja de Nicola Porcella habló de los duros momentos que vivió el modelo en el Perú: “Su familia tuvo que apoyarlo”

“Hermosa canción”, “Gracias por apoyar a Nicola”, “Nicola ya eres ganador”, “Todo lo mejor para Nicola”, “Gracias por apoyar”, “Es una tremenda canción”, son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en el video publicado en YouTube.

Nicola Porcella explicó por qué debería de ganar

En una de las ediciones de ‘La Casa de los Famosos México’, la conductora de este espacio le preguntó a cada uno de los participantes por qué deberían de ser los ganadores del premio mayor. Nicola Porcella fue uno de los que respondió y dio a conocer sus motivos para llevarse el dinero.

“Si debería o no debería eso lo decide el público, si lo merezco o no. ¿Si me gustaría ganar?, obviamente si me gustaría, primero por toda la gente que me apoyo desde que llegué acá y segundo no es un premio para mí, sino para mi familia”, respondió.

Nicola Porcella aseguró que en el país azteca ha tenido una segunda oportunidad y el premio se lo dedicaría a su familia. “México me dio la oportunidad de reiniciar mi vida y aprender de mis errores y empezar desde cero. Y siento que mi familia se merece esa misma oportunidad. De ganar se me abrirían las puertas de poder darle esa oportunidad”, dijo.