Técnico de la Liga 1 se deshizo de elogios por joven delantero de la selección peruana

Pablo Peirano, DT de Cusco FC, se deshizo de halagos por un atacante que ha destacado esta temporada que ha estado en la 'bicolor'. (Video: DSports)

La selección peruana está cada vez más cerca de hacer su debut en las Eliminatorias Sudamericanas. Concretamente, el 7 de setiembre en condición de visitante ante Paraguay. Y con la baja confirmada de Gianluca Lapadula, las esperanzas están puestas en Paolo Guerrero. Sin embargo, al mismo tiempo surge la duda acerca del universo de delanteros. En ese sentido, un técnico de la Liga 1 se deshizo de elogios por un atacante que ha estado en la ‘bicolor’ y podría ser considerado.

Se trata de Pablo Peirano, actual DT de Cusco FC, quien destacó las cualidades de Christopher Olivares, aunque reconoció que aún tiene cosas por mejorar. “Christopher tiene un potencial físico muy importante. Es un jugador que puede jugar en más de una posición en la parte ofensiva. Tiene desplazamientos que llaman la atención por su biotipo. En estos momentos está lesionado y no va a estar por unas semanas. Se prepara bien, tiene con qué y madurar en otros aspectos para jugar a ese nivel”, dijo en entrevista con el programa De Fútbol Se Habla Así de DSports.

De la misma manera, advirtió cuál sería la posición en la que sacaría su mejor versión, alegando que no es como delantero centro. “No le gusta jugar tanto de espaldas, no se siente muy cómodo en la fricción de jugar de espaldas al juego, lo veo en una posición más lanzada. Para mí el puesto idea sería como falso ‘9′, pero sin la fricción constante con los defensores rivales, sino que se pueda perfilar y buscar ese espacio hacia adelante y explotar la banda”, señaló.

Eso no fue todo, ya que el estratega uruguayo ha analizado en cómo explotaría al ‘Zancudito’ una vez que se recupere de su lesión. “Creo que por los costados hace la diferencia por su fuerza y velocidad, pero tiene un remate muy interesante y maneja los dos perfiles. No lo dejaría solo por la banda, aunque cuando juego no estructuro, sí tengo una disciplina. En caso contrario, que haga diagonales, aparezca por el medio y termine como un centro delantero más. Me parece que sería un jugador más impredecible teniéndolo por el frente del ataque ya que maneja los dos perfiles”, sostuvo.

Christopher Olivares en un entrenamiento con la selección peruana previo al amistoso ante Corea del Sur. (FPF)

Irrupción de Christopher Olivares

Christopher Olivares debutó en Primera División con la camiseta de Sporting Cristal el 2017 y pudo proclamarse campeón nacional el 2018 y el 2020. Esta última temporada fue la mejor con el cuadro ‘celeste’, ya que como extremo derecho, pudo imponer su físico y evidenció sus mejores números: nueve goles y tres asistencias en 28 partidos.

No obstante, de cara a la temporada 2023, dejó la institución del Rímac con su carta bajo el brazo y fichó por Deportivo Municipal. De la mano del técnico Ángel Comizzo y en compañía de otro exjugador ‘cervecero’ como Fernando Pacheco, mostró un rendimiento altísimo: convirtió seis dianas y habilitó a sus compañeros en dos ocasiones. Estos números los consiguió desempeñándose como delantero centro.

Y como si fuera poco, ante la poca presencia de elementos jóvenes en la ofensiva de la selección peruana, fue convocado por Juan Reynoso a los amistosos en Asia contra Corea del Sur y Japón. Si bien en ambos no ingresó, se entiende que entró el radar y si sigue por esa senda en Cusco FC, podría volver al combinado patrio.

Christopher Olivares es el goleador de Deportivo Municipal en la Liga 1 2023. (Deportivo Municipal)

Universo de delanteros en el Perú

La lesión que sufrió Gianluca Lapadula en Cagliari encendió las alarmas en la Videna, pensando en el arranque de las Elimiantorias Sudamericanas contra Paraguay en Asunción y Brasil en Lima. Paolo Guerrero surgió como reemplazo inmediato dado su buen momento en LDU de Quito, aunque también está Alex Valera y posiblemente Raúl Ruidíaz. Después, el universo de delanteros queda corto. Se espera que Christopher Olivares, Matías Succar, Fabrizio Roca, Percy Liza y más se sumen en el futuro.