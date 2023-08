Perú refuerza seguridad en frontera con Ecuador por violento asesinato de periodista Fernando Villavicencio

El ministro del Interior, Vicente Romero, indicó que la seguridad ha sido redoblada en la frontera Perú - Ecuador tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. | TV Perú

El último viernes, el titular del Ministerio del Interior, Vicente Romero, confirmó que en la frontera de Perú-Ecuador, en Tumbes y Piura, se viene agudizando las medidas de seguridad en el ingreso al territorio nacional tras el asesinato al candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio. Ello, incluye el aumento de presencia policial en la zona.

“Se trabaja también a nivel de inteligencia entre las dos policías para poder facilitar la captura de estos criminales”, dijo el representante del Poder Ejecutivo peruano a la prensa nacional.

En ese contexto recalcó que “hemos reforzado la frontera con más de 200 efectivos” de la Policía Nacional. “Se han tomado las previsiones necesarias”, añadió.

Un día antes, la Policía Nacional del Perú (PNP) adelantó que desde el miércoles 09 de agosto se ha tomado medidas de seguridad como el control de identidad en la región fronteriza. De esta manera, se pretende evitar que los asesinos puedan escapar a nuestro país para frustrar las investigaciones que se han iniciado en el territorio del presidente Guillermo Lasso.

“Se está fortaleciendo una vez más la seguridad en la frontera con Refuerzan seguridad en la frontera Perú-Ecuador por la muerte de candidato presidencial Fernando Villavicencio en la misma línea y frontera, en puente internacional Aguas Verdes, para evitar el ingreso irregular de migrantes por esta zona, sean o no sean ecuatorianos. Normalmente por esta zona, los ecuatorianos tenían pase libre de tránsito, sin embargo, a los mismos ecuatorianos también se les está identificando, tienen que tener su documento de identidad, si no lo tienen, no pueden ingresar”, sostuvo el general PNP, Javier Gonzáles, para Latina Noticias.

La frontera del Perú en Ecuador en Tumbes ha sido restringida tras el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial ecuatoriano. | Latina Noticias

La medida no es exclusiva para detectar a más sospechosos de la muerte de Fernando Villavicencio, también de cualquier otro extranjero que busque refugiarse en tierras peruanas con el fin de evitar ser procesados judicialmente por las autoridades de su país.

“También estamos haciendo la verificación en el sistema de Interpol (Policía Internacional). Asimismo, hemos coordinado con las autoridades policiales de Ecuador para tener el conocimiento de algunos sujetos, en el margen de la ley, que podrían estar evadiendo la justicia de su país para ingresar a nuestro país. Estamos realizando las acciones de control del Perú hacia Ecuador para verificar requisitoriados”, agregó.

Es importante resaltar que en Quito se arrestó a seis individuos en relación con el ataque dirigido a Villavicencio. La Policía de Ecuador abatió a uno de los sospechosos a escasos metros del sitio del incidente. Las pesquisas y los interrogatorios están actualmente en curso.

Así fue la muerte de Fernando Villavicencio

La tarde del último miércoles 09 de agosto, un grupo de sicarios abrieron una ráfaga de fuego contra el candidato presidencial de Construye 25, Fernando Villavicencio Valencia, a su salida de un mitin político en el centro norte de la ciudad de Quito.

Un vídeo que logró captar la violenta escena donde muestra al periodista junto a un grupo de simpatizantes a su salida del coliseo del colegio Anderson. Mientras se dirigía a su vehículo en compañía de un cerco de agentes de seguridad— sin presencia policial—, se oyó unos disparos consecutivos que puso en pánico a todos los presentes. Las personas en el lugar se tiraron al piso para evitar ser alcanzados por algún proyectil.

Dentro del vehículo, Fernando Villavicencio se encontraba gravemente herido debido a múltiples disparos. Su vehículo no era blindado. Poco tiempo después, fue llevado de manera urgente a la Clínica de la Mujer, que se ubicaba a poca distancia del sitio del atentado.

Desafortunadamente, unas horas más tarde, los médicos certificaron su fallecimiento, dejando con este trágico suceso, un ejemplo del riesgo al que se enfrentan todos los aspirantes presidenciales que denuncian actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico presentes en muchas de las altas esferas gubernamentales en países de América Latina.

¿Por qué asesinaron a Fernando Villavicencio?

El candidato presidencial ecuatoriano fue un constante detractor del gobierno de Rafael Correa y su propia persona (2007-2017). En varias oportunidades dijo que el expresidente había recibido coimas por parte de empresarios.

Una de las investigaciones periodísticas llevadas a cabo por Villavicencio condujo a que Correa enfrentara acusaciones legales. El informe elaborado junto a su colega y amigo Christian Zurita reveló un entramado de sobornos que puso en una situación complicada al expresidente y a varios funcionarios de su gobierno.

A raíz de ese caso, Correa, quien se encuentra en refugio en Bélgica y era mencionado por Villavicencio como “el prófugo”, fue sentenciado en ausencia a una pena de ocho años de prisión.

Lo expuesto es una de las supuestas acciones llevadas a cabo por el aspirante presidencial, lo cual ha sido relacionado con su asesinato que ahora es denunciado por parte de personas cercanas a Villavicencio.

Hace algunos días, el candidato presidencial también había denunciado que capos del crimen organizado lo habían amenazado de muerte por sus denuncias públicas que ponían al descubierto sus delitos e identidades. “Si yo sigo mencionando a ‘Fito’ y a los ‘choneros’ me van a quebrar”, dijo en su última entrevista televisiva.

“La evidencia que voy a presentar es tan grave que ya se han revelado videos entre Jorge Glas (vicepresidente del gobierno de Rafael Correa) y el ex director de Hidrocarburos de la Agencia de Regulación y Control, José Luis Cortázar, en los que Glas reconoce que no existían fórmulas para calcular y establecer las tarifas”, denunció Villavicencio.

Aseguró que tenía audios que involucrarían gravemente a Rafael Correa y Jorge Glas

De ahí que el gobierno de Guillermo Lasso brindó protección para Fernando Villavicencio. Su hermana y allegados al periodista de investigación denunciaron que no se le otorgó el nivel de seguridad correspondiente por lo que acusaron al gobierno de Lasso de ser responsable de su muerte.

“Ha fallado la seguridad que debía tener Fernando por parte del Ministerio del Interior”, comentó el exlegislador Ricardo Vanegas, amigo personal Villavicencio, a Efe.

“Responsabilizo al Gobierno, al ministro del Interior”, añadió la hermana.