Presidente de Talleres halagó a Piero Quispe y dio tajante respuesta sobre interés del club argentino

En las últimas semanas, se hizo público un interés del equipo argentino de primera división, Talleres de Córdoba, por el centrocampista de Universitario de Deportes, Piero Quispe. Esta información, que surgió por parte del abogado especializado en derecho deportivo, Marcelo Bee Sellares, se avivó, pues la Liga Argentina se encuentra con el mercado de transferencias activo y se pueden incorporar futbolistas a sus respectivos planteles.

El propio presidente de la ‘T’, Andrés Fassi, se refirió a un posible acercamiento con el jugador de 21 años y su respuesta puede tranquilizar los intereses de la ‘U’ de cara a la recta final del Torneo Clausura, pues el libro de pases en el Perú se cerró y no se pueden inscribir nuevos deportistas hasta el próximo año.

El mandamás del elenco ‘matador’ habló escuetamente de la gran promesa ‘estudiantil’, describiéndolo como un notable mediapunta y no negó que se hayan fijado en sus cualidades futbolísticas, pero fue tajante al afirmar que en la actualidad no cuentan con espacio disponible para registrar un extranjero más a su nómina, de acuerdo con los lineamientos de la Liga Profesional de Fútbol Argentino (LFP). “Es un gran jugador, pero no tenemos cupo”, declaró en diálogo con Depor.

Fassi Jürgens, quien también es vicepresidente de Pachuca de México, decidió no seguir conversando al respecto y se excusó aseverando que estaba repleto de reuniones. De esta manera, una posible marcha al ‘albiazul’ queda descartada, al menos en este período.

Talleres ya tiene completos sus cupos de extranjeros

De acuerdo con la normativa de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), las instituciones participantes de la máxima categoría del balompié ‘gaucho’ pueden inscribir hasta seis foráneos en su plantel, pero solo cinco pueden firmar planilla en los encuentros. Talleres ya tiene cubiertas todas estas plazas y a continuación repasamos quienes forman parte del cuadro dirigido por el exjugador Javier Gandolfi.

Tres de ellos son figuras descollantes del conjunto cordobés. El primero es el delantero uruguayo Michael Santos, su máximo artillero con 13 goles en lo que va de jornada. El enganche paraguayo Ramón Sosa también fue parte vital, aportando cinco tantos y la misma cantidad de asistencias. El atacante colombiano Diego Valoyes lleva varios años a alto nivel en este elenco y en lo que va de 2023 intervino en una decena de anotaciones, convirtiendo cuatro y dando pases de gol en seis ocasiones. El centrocampista Christian Oliva es una habitual pieza de recambio y registra 18 presentaciones entre liga y Copa Argentina. El último en la lista es el lateral chileno Vicente Fernández, quien se encuentra lesionado desde marzo. Además, acaban de oficializar los fichajes de dos cotizadas promesas ‘cafeteras’ como el defensa Kevin Mantilla y el extremo Luis Miguel Ángulo.

Esta no es la primera vez que se vincula a Piero Quispe con una escuadra internacional, pues anteriormente el corresponsal argentino Christian Martin mencionó que el nombre del incaico aparecía en una lista de seguimiento del Brighton de la Premier League de Inglaterra. Las ‘gaviotas’ son conocidos admiradores del mercado sudamericano y tienen en sus filas a los ecuatorianos Pervis Estupiñán y Moisés Caicedo, así como el paraguayo Julio Enciso y el argentino Facundo Bounanotte.

Los números de Piero Quispe con Universitario en 2023

Piero Quispe es uno de los jugadores con más presencia en Universitario en lo que va de campaña, siendo el octavo en esta demarcación con 1863 minutos en cancha, dividido en 30 presentaciones entre Liga 1 y Copa Sudamericana. Durante este tiempo pudo marcar cinco dianas y una asistencia.

Tres de ellos fueron a nivel doméstico, uno en el Torneo Apertura a Cienciano, mientras que en el Clausura vio puerta con Academia Cantolao y Carlos Mannucci. En el certamen Conmebol le anotó al ‘papá' en ronda previa y Gimnasia y Esgrima de La Plata.