Mauricio Larriera y su primer cambio táctico para su debut con Alianza Lima ante Cusco FC por Liga 1

Mauricio Larriera debutará como técnico de Alianza Lima frente Cusco FC de visita. (Alianza Lima)

Han pasado cuatro días desde que Mauricio Larriera se hizo cargo de Alianza Lima, y en el entrenamiento de este jueves 10 de agosto pudo hacer fútbol armando su primera alineación pensando en Cusco FC. El técnico uruguayo debutará contra los ‘dorados’ este domingo 13 de agosto a las 15:15 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, y hay mucha expectiva por conocer qué cambios hará en el equipo.

Los ‘blanquiazules’ están pasando por un mal momento futbolístico, pues el funcionamiento no es el ideal y el juego colectivo es discreto. Es por ello que marchan a cinco puntos del líder Universitario de Deportes. Y no pueden ceder más puntos, por lo que el choque en la Ciudad Imperial será vital para no perder el paso en el Torneo Clausura.

El DT ‘charrúa’ sabe lo que se jugará en su estreno, y ya realizó cambios en el equipo ‘blanquiazul’. Pero hay uno que llamó la atención de muchos: movió de posición a Jairo Concha. Lo sacó del medio y lo puso como extremo derecho, mandando a la banca de suplentes a Gabriel Costa. Realizó esa alteración en su primer partido de práctica, aunque no se descarta algún cambio en los dos días de entrenamiento que le quedan antes de partir a Cusco. Pero esa es la novedad en Matute.

Eso quiere decir que se verá otro ataque ‘íntimo’ desde lo táctico; Concha por derecha, Bryan Reyna por izquierda, y Christian Cueva en el medio. Hernán Barcos reaparecerá en el once después de su ausencia ante UTC la fecha pasada por temas personales. El ‘Pirata’ será el ‘9′ debido a la lesión de Pablo Sabbag, que presenta un esguince de tobillo izquierdo, el mismo que lo alejó de las canchas por un mes.

Jairo Concha estrenaría nueva posición frente Cusco FC.

¿Habrán más cambios?

El cambio de posición de Jairo Concha no será el único que hizo Mauricio Larriera en su primer ensayo de alineación previo al duelo con Cusco FC. También volverá la línea de cuatro abajo, con Gino Peruzzi por derecha, Ricardo Lagos por ziquierda, y como centrales a Pablo Míguez y Santiago Garcia. La ‘cotorra’ ocupará el lugar de Carlos Zambrano tras desgarro que necesitará un tiempo de recuperación de tres o cuatro semanas.

Es preciso resaltar que Alianza Lima cambió de sistema de juego con Nixon Perea, técnico interino que se hizo cargo de los ‘blanquiazules’ luego de la salida de Guillermo Salas. Estuvo al mando en dos partidos, César Vallejo en Trujillo y UTC en Matute, y en ambos jugó con línea de tres al fondo. Carlos Zambrano, Pablo Míguez y Santiago García: sacrificó a ‘Richi’ Lagos, quien empezó los encuentros desde la banca de suplentes.

Mauricio Larriera volverá a sistema de siempre, 4-2-3-1, teniendo a Josepmir Ballón y Jesús Castillo de contención. La idea del nuevo DT es devolverle el juego que perdió Alianza en el arranque del Torneo Clausura 2023. Los ‘grones’ tendrán que luchar con todas sus fuerzas por llevarse el segundo compeonato del año, porque eso los convertiría en campeones sin necesidad de una final.

Gino Peruzzi se refirió a sus constantes lesiones en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Christian Cueva y las novedades de su futuro

Faltan pocos días para que ‘Aladino’ termine su préstamo en Alianza Lima. El vínculo llegará a su fin el 31 de agosto, y hay mucha expectativa por saber qué pasará con el jugador. A pesar de que se habló de que no se le renovaría por la indisciplina que cometió en julio, parece que cambiaron de decisión en Matute: todo apunta se quedará hasta fines de año. Es decir, su permanencia es casi un hecho debido a que los ‘blanquiazules’ se están jugando el tricampeonato y se necesitará a Christian Cueva para poder lograrlo. Se le ha visto mejor en lo futbolístico, y también en lo físico, es por eso que los directivos dieron el ‘ok’ para que se quede. Ampliarán con el Al Fateh, dueño de su pase.