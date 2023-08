Liga 1 Perú: el sorprendente once ideal de la fecha 7 del Torneo Clausura 2023

Kevin Quevedo anotó un doblete frente a Deportivo Municipal y fue elegido dentro del equipo de la fecha 7. (Deportivo Garcilaso)

La séptima fecha del Torneo Clausura 2023 trajo algunos resultados sorprendentes como el empate de Sporting Cristal frente a Asociación Deportiva Tarma (ADT) y la victoria de Universitario contra Melgar en Arequipa, quitándole el invicto a los ‘rojinegros’ en el segundo certamen del año en la Liga 1 2023. Otro suceso importante fue que el bicampeón nacional, Alianza Lima, retornó a los triunfos después de cuatro partidos, al ganarle a UTC en Matute.

Pese a estos marcadores, el once ideal de la jornada en el Torneo Clausura causa sorpresa, ya que no cuenta con presencia de ningún futbolista de Alianza Lima, así como un solo representante de la ‘U’ y Sporting Cristal. De otro lado, existe una clara predominancia de Deportivo Binacional, pues cuatro de los seleccionados proceden de dicha institución. El ‘poderoso del sur’ viene de golear 4-0 a Sport Boys.

La parcela defensiva de la oncena escogida por la Liga Profesional de Fútbol, organizadora de la competición, está integrada por el golero Ronald ‘Banana’ Ruiz, quien fue pieza importante en la victoria 2-1 de Unión Comercio sobre Cusco FC. La línea de zagueros está conformada por el brasileño Ignácio da Silva, autor de un tanto ante ADT, el paraguayo Williams Riveros de Universitario y el colombiano del ‘Bi’, Yonathan Murillo.

El mediocampo está conformado por tres deportistas, dos de Binacional y uno del ‘poderoso de Altomayo’. Pese a no ser su posición habitual porque se desempeña como carrilero por izquierda, Anthony Rosell fue colocado como volante y se debería a que brindó dos asistencias versus la ‘misilera’. Lo acompaña Hoover Crespo, quien marcó un gol a los ‘chalacos’. Completa este sector del campo Cristian Neira, mediapunta de Unión Comercio.

El ataque muestra una importante sobrepoblación al tener cuatro elementos, dos extremos y dos artilleros. Deportivo Garcilaso cuenta con dos elegidos, Kevin Quevedo y el máximo goleador de la Liga 1, Santiago Giordana. Cada uno se apuntó con un doblete e incluso el ex Goiás sumó un pase gol al propio argentino. Brandon Palacios también figura en la mencionada alineación al conseguir una diana y una asistencia. Cierra la lista el delantero paraguayo Adrián Fernández de Alianza Atlético de Sullana. El ‘vendaval del Chira’ ganó 2-1 a Cienciano en el estadio Campeones del 36 y el ‘Halcón’ se hizo presente en el tanteador.

El equipo ideal de la fecha 7 del Torneo Clausura 2023. (LFP)

Por segunda vez no hay jugadores de Alianza Lima

La Federación Peruana de Fútbol presenta, al culminar cada fecha del Torneo Clausura 2023, a los 11 protagonistas de los nueve compromisos de la semana y ya transcurridas siete jornadas, se pueden sacar algunas conclusiones al respecto.

Pese a que superaron por la mínima diferencia a Universidad Técnica de Cajamarca en el Alejandro Villanueva, el rendimiento de los comandados interinamente por Nixon Perea no fue el óptimo y se quedaron sin un espacio en el equipo ideal. No es la primera vez que sucede en lo que va de competencia, pues en la fecha 4 no estuvieron representados. En aquella ocasión habían sucumbido 1-0 con Sport Boys.

Otro de los animadores del torneo es Melgar y como producto de su derrota con Universitario, los de Mariano Soso tampoco tienen un miembro de su plantilla incluido dentro de la nómina. Esto ya había ocurrido en la cuarta jornada cuando vencieron 1-0 a Deportivo Municipal con tanto de Walter Tandazo.