Ricardo Rondón y los motivos por los que rechazó en un inicio ser parte de ‘El Gran Chef Famosos’

Ricardo Rondón llegó como invitado al programa de YouTube Todos Sanamos a cargo de la psicoterapeuta Lizbeth Cueva y reveló porque en un inicio no aceptó ser parte de la primera temporada del reality de cocina ‘El Gran Chef Famosos’.

El presentador de televisión reveló que en el momento que la productora ‘Rayo en la Botella’ le propuso por primera vez ingresar a la competencia de la cocina, su primera respuesta fue que no, ante la sorpresa de varios.

Ricardo Rondón comentó debido a que venía por más de 20 años encarnando a un personaje astante ácido y crítico en los diferentes programas de televisión, no aceptó porque no sabía cocinar y porque no quería hacer el ridículo en televisión nacional.

Además, comentó que cuando le llegó propuesta estaba pasando por momentos complicados en su vida; su padre atraviesa por problemas de salud y su único hijo, partió a Estados Unidos para desarrollar su carrera de actor.

“Me quedó sin trabajo y empiezo atravesar problemas de índole familiar y personales delicados que me golpearon mucho. Y me hacen la propuesta del programa y evidentemente dije que no porque me iba a mostrar en un espacio donde no tenía el control”, contó en inicio.

“¿Cómo iba a entrar a un programa, donde era una nulidad absoluta, era incompetente porque yo no sé cocinar, al menos en ese tiempo, no sabía ni picar una cebolla. No lo había hecho nunca. Dije no, no acepto”, explicó.

Asimismo, explicó que esa decisión lo tomó por un tema de miedo y de mostrar sus debilidades en un espacio que había tenido el control en sus programas anteriores. “Tenía miedo, sentía que iba a evidenciar mis debilidades y que iba a hacer el ridículo. Sentía que me iba a ver desprotegido cuando antes había tenido el control”, relató.

Ricardo Rondón. YouTube: Todos Sanamos.

Ricardo Rondón cambió de opinión y aceptó ser participante de ‘El Gran Chef’

Luego de ello, Ricardo Rondón comentó que afortunadamente los productores le insistieron y fue un amigo quien le aconsejó que se replanteara su decisión y él siguió su recomendación.

“Una noche un amigo me dijo; ‘no vayas a competir, anda, compite contra ti mismo’ y eso me lo grabé muy bien. Y dije; ‘voy a entrar a ese programa para vencer mis propios miedos, mi temor al ridículo y conocer un lado personal que no he querido considerar”, detalló.

Pero la competencia de ‘El Gran Chef Famosos’ no fue nada fácil porque fue un reality donde tuvo que luchar contra debilidades y torpezas y que al inicio no quería mostrar.

“Comencé a sentir dolor, ingresé y me corté como cuatro dedos, me sentí un inútil, frustrado y me preguntaba qué hago aquí. Pero luego, empecé hablar conmigo mismo y dije por qué no, por qué no lo intento. De repente, en esa relación de amor y odio con la cocina, lo tomé como una catarsis”, manifestó.

Finalmente, Rondón contó que jamás pensó que llegar a la final de la primera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ y ganarle a Karina Calmet. “Me mentalicé y lo dije en el programa, yo no he venido a competir con nadie, he venido a vencerme a mí mismo, así empezó, y jamás pensé que iba a terminar ganando la primera temporada”, agregó.

Ricardo Rondón ganó la primera temporada de 'El gran Chef Famosos'. Latina

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’?

La tercera entrega de la competencia gastronómica de latina TV empezará este lunes 14 de agosto con 12 nuevos participantes, entre ellos están; Leslie Stewart, Mariella Zanetti, Josi Martínez, Sirena Ortiz, Santi Lesmes, Rocky Belmonte, ‘Loco’ Wagner, Mayra Goñi, Armando Machuca y Beatriz Martínez.