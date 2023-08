Diego Rebagliati advirtió el problema de Alianza Lima a Mauricio Larriera a poco de su debut ante Cusco FC

El comentarista le dejó un aviso al uruguayo del cuadro 'blanquiazul' a poco días de su debut como nuevo técnico. (Video: Movistar Deportes)

A inicios de esta semana Alianza Lima presentó a Mauricio Larriera como su nuevo técnico. Lo hizo en un momento en que el cuadro ‘blanquiazul’ ha venido buscando repuntar en el Torneo Clausura luego de un arranque turbio con solo tres triunfos en siete partidos, incluyendo tres empates y una derrota. Por ello, necesita volver a la senda positiva con el DT uruguayo. En ese sentido, Diego Rebagliati le dejó una advertencia en cuanto al plantel a poco del duelo ante Cusco FC.

Antes de ello, el comentarista nombró a Jorge Fossati como ejemplo de un DT que supo adaptarse al equipo que tenía y que llegó a ponerle su impronta, además de destacar su poder de convencimiento.

“Fossati llegó a la ‘U’ con una idea muy clara. Jugar con tres atrás, con dos jugadores por banda, adaptó a Corzo de stopper, lo retrocedió a Polo unos metros. No eran jugadores que habían jugado en ese sistema, en tres días los convenció y el equipo empezó a volar. Después podemos discutir si de visitante pudo haber hecho las cosas mejor, pero Fossati llegó con una idea y con los jugadores que tenía los adaptó a lo que él quería”, dijo en primera instancia en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes.

Ahí fue cuando el exdirigente de Sporting Cristal enfatizó que la plantilla de Alianza Lima no ha sido bien planificada por la dirigencia, sobre todo, a raíz de las bajas que ha tenido por lesiones y salidas de futbolistas.

“Una de las cosas más marcadas que dijo Larriera de que el plantel no es tan amplio como parece porque aparentaba que Alianza tenía uno bastante holgado, pero tiene superposición en algunos puestos y carencias en otros. No tiene dos laterales izquierdos, dos volantes centrales; antes que se fueran Lavandeira y Andrade tenía cinco números 10. Era un plantel hasta mal armado en algún sentido. A la hora que él analice va a encontrar jugadores con los que pueda hacer muchísimas cosas porque es el mejor plantel”, mencionó.

El plantel de Alianza Lima que fue formado a inicios del 2023 con varias figuras internacionales. (Alianza Lima)

Eso no fue todo, ya que el periodista Pedro García intervino y se preguntó por la reacción de Mauricio Larriera luego de ver al equipo de Alianza Lima en el último duelo ante UTC en el estadio Alejandro Villanueva. “Me preguntaba qué estará pensando Larriera cuando miró esos desajustes defensivos de Alianza con UTC que fueron lamentables. Arrancó con tres y los lados estaban descubiertos. ¿Qué decisión habrá tomado sin haber dirigido un partido aún? Es fácil concluir que no puede jugar sin laterales y que Castillo no puede ser suplente”, precisó.

El plantel 2023 de Alianza Lima

Con la consigna de dar un salto de calidad este año, la directiva de Alianza Lima apostó por invertir en jugadores de jerarquía como Carlos Zambrano, Gabriel Costa, Andrés Andrade, Christian Cueva y otros más.

Y a pesar de que la escuadra ‘íntima’ logró adjudicarse el Torneo Apertura, hubo varias situaciones dentro y fuera del campo que desataron diversos problemas. Entre lesiones, recaídas y el bajo rendimiento de un notable jugador como Christian Cueva, los inconvenientes invadiaron al club. A ello se le suma que el juego del equipo no convenció a los hinchas, causando que el técnico Guillermo Salas sea cesado de su cargo a finales de julio.

Lo cierto, es que los problemas físicos fueron el principal malestar en el día a día. Pablo Sabbag y Carlos Zambrano han sido los últimos en ser dados de baja por sendas lesiones, al igual que Andrés Andrade. Con estas ausencias, el plantel ‘aliancista’ se ha reducido considerablemente, si se agrega la salida a mitad de año de Pablo Lavandeira. Una serie de baches que Mauricio Larriera deberá corregir para luchar por el tricampeonato nacional.