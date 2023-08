Cepre San Marcos: más de 100 profesores paralizan clases indefinidamente

Docentes denuncian medidas arbitrarias y falta de garantías en contratación. | Andina / referencial

Más de 100 profesores del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Cepusm) tomaron la decisión de paralizar el dictado de clases ante las “negativas para dialogar y encontrar soluciones a sus reclamos”.

A través de un comunicado, explicaron que las autoridades del Cepusm adoptaron “decisiones arbitrarias” que perjudican tanto a alumnos como docentes. “Por ejemplo, el cambio constante de las fechas de exámenes, incumplimiento en entrega de materiales y unión de aulas sin motivo ni previo anuncio”, mencionaron.

Agregaron que la entidad constantemente incumple con el pago a tiempo de sus deberes y que muchos se encuentran trabajando informalmente, por lo que no cuentan con beneficios ni garantías laborales; pese a ello, el centro comenzó a exigir el grado de magíster “sin sustento alguno”.

“Hemos buscado un diálogo con la directora de la Pre [Cecilia Abensur] para modificar el artículo que nos afecta y que está obligando que un profesor de la Cepre tenga magíster. Nosotros hemos enviado un documento hace tres semanas al anterior director. Ahí señalamos que no nos oponemos a lo que plantean. Esto, siempre y cuando nos den un tiempo para tener magíster porque algunos docentes no tienen posgrados”, indicó Javier Huincho Ramirez, vocero interplanas del Cepusm, quien precisó que en total son 186 profesionales en la modalidad de terceros, de los cuales solo 30 poseen el grado solicitado, así que 150 serían los afectados.

“Ya se ha tenido una comunicación con la directora. Se le dijo que no queremos afectar a San Marcos, pero buscamos una solución porque está involucrando a todos, hay un costo social, humano y familiar. Hay gente que tiene hasta 20 años, pero la directora me indicó: ‘Yo estoy con la ley, si la ley dice eso, no puedo hacer nada’”, mencionó y agregó que remitieron un documento a la rectora Jeri Ramón por medio del Módulo de Atención de Trámites (MAT), pero que aún no tienen respuesta.

“Somos profesores sanmarquinos a los cuales las autoridades no están conminando a despedirnos. Por esa razón hemos decidido paralizar actividades desde hoy. A mí me gusta mucho dictar clases y espero que ustedes entiendan que algunas situaciones políticas, injustas, estresantes y dolorosas que están sucediendo en San Marcos se puedan solucionar “, sostuvo al respecto la docente Liliana Mera a sus alumnos durante la clase que tenían programada.

¿Qué dice el reglamento de la Pre San Marcos?

El reglamento de la Pre San Marcos, que tiene por objetivo “complementar la educación secundaria básica regular y/o programas educativos vigentes, así como orientar al estudiante permanentemente a través de los profesionales del departamento psicopedagógico para definir en ellos la vocación hacia una carrera profesional que les permita su realización personal y colectiva”, menciona la obligatoriedad del grado de magíster y/o estudios de posgrado vinculados a la especialidad que imparten en el lugar.

Además, “cumplir con las responsabilidades académicas del curso y las que le sean asignadas por el Jefe de Curso, apoyar al coordinador académico del área al que pertenece, y a la dirección académica en las tareas programadas”.

“La autorización de la carga horaria asignada a un docente estará refrendada por el Director Ejecutivo (para los ciclos que se dicten de abril a marzo). En el caso de docente CAS y terceros dependerá de las normas vigentes. La carga horaria asumida por el profesor será remitida al Departamento Académico que pertenece para conocimiento. En caso de que el personal administrativo de la universidad, desarrolle clases en el CEPUSM, deberá comunicar a la Oficina de RRHH su horario de labores, a fin de que esta emita la Resolución Jefatural del horario especial correspondiente, haciendo de conocimiento a la dependencia donde labora el personal”, precisa el artículo 35.