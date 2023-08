“No se va a sanar con el aborto”: separan a funcionaria del MIMP por audio donde intenta persuadir a la madre de ‘Mila’

‘Mila’ y su familia no solo tienen que luchar por encontrar justicia contra su padrastro, quien es acusado de haber abusado sexualmente desde que tenía seis años de la menor, sino también con los argumentos de algunas autoridades. Esta vez, la madre de la víctima denunció que la directora Unidad de Protección Especial de Loreto, del Ministerio de la Mujer, intentó convencerla para que no solicite el aborto terapéutico.

En el reportaje del portal Epicentro TV difundió un audio que revela que Lisbeth Mori buscó que este proceso no se realice. Además, le manifestó que esto no borrará del delito que es acusado la expareja de la progenitora.

“La solución a lo que ha sucedido no es que le apliquen el aborto, tampoco. La violencia sexual que ha sufrido tu hija no se va a sanar con el aborto que le van a aplicar, si es que le aplican su aborto, no se va a borrar, no se va a desaparecer, el delito no va a dejar de existir”, se escucha.

Revelan audio que compromete a funcionaria UPE del MIMP en caso de ‘Mila'

Por su parte, Isbelia Ruiz, coordinadora de Litigio Estratégico de Promsex, manifestó que la entonces funcionaria “tomó atribuciones que no le corresponden”, cuando el Estado peruano debe tener una postura objetiva ante este caso.

Además, la madre manifestó que desde que se conoció el caso, desde esta área se dispuso que la menor pase a un albergue. Es así como no ha podido ver a su hija.

A su vez, declaró que este sujeto no solo habría agredido a la menor, sino también a la madre. Al igual que afirma que no pudieron solicitar ayuda, debido a que este hombre las tenía bajo amenaza.

Funcionaria fue cambiada

Tras el reportaje del citado medio, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables emitió un comunicado indicando que la directoria de esta unidad fue cambiada. Es decir, se dispuso la designación de una nueva funcionaria.

“[...] para garantizar la total transparencia en las investigaciones sobre cualquier irregularidad en su actuación profesional”, se lee.

Caso ‘Mila’: Solicitan cambiar comparecencia restringida por prisión preventiva contra padrastro acusado de abuso sexual| Canvas/MIMP

Además, se acusó que no haber iniciado el protocolo de informar a la víctima del aborto terapéutico. Es así que como por insistencia de Promsex se pide que sea evaluado por una junta de médicos, quienes lo rechazaron.

La menor de 11 años ha sido trasladada a Lima para ser atendida en el Instituto Nacional Materno Perinatal para ser atendida. Sin embargo, esta situación se da luego de un mes que la Fiscalía y el Poder Judicial tuvieron conocimiento de la denuncia.

Una justicia que tarda

Han pasado más de un mes desde que el Poder Judicial decidió negar el pedido de prisión preventiva contra Lucas Pezo Amaringo (41). Luego de hacerse público el caso, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pidió que se cambie la comparecencia restringida que se dispuso en julio.

Por su parte, la Corte Superior de Justicia de Loreto ha informado que la apelación presentada el pasado 11 de julio se verá en los próximos días, de acuerdo con la programación. Hasta el momento, no se conoce el paradero de Pezo Amaringo.

El Colegio Médico de Perú rechazó decisión del Hospital Regional de Loreto que impidió a 'Mila' acceder al aborto terapéutico. (Minsa)

La ministra Nancy Tolentino afirmó que la negación del aborto terapéutico de parte de la primera junta médica no fue “sesgada”, debido a que existe un informe. Asimismo, sostuvo que habrá una segunda evaluación de una segunda junta.

“Nuestros profesionales cuidan la salud de ellas y su estado emocional para no revictimizar [...] La verdad que por eso trabajamos con las familias”, dijo esta mañana a canal N.

Este caso ha generado que organismos internacionales se pronuncien y soliciten que no se vulneren los derechos de la menor de parte del Estado peruano.