Sporting Cristal y el interés por extremo colombiano que destaca en la Liga 1 2023: posibilidades, números y proceso de nacionalización

Sporting Cristal estaría interesado en fichar a Kevin Serna para la temporada 2024.

Sporting Cristal está luchando para instalarse en la final de la Liga 1, pero también se está proyectando en lo que será la temporada 2024. Los ‘celestes’ ya están empezando a planificar lo que será el próximo año, están negociando renovaciones, como también nuevos fichajes. Y en las últimas horas empezó a sonar un nombre como posible refuerzo ‘cervecero’. Se trata de Kevin Serna, el extremo colombiano habría despertado el interés de los del Rímac.

¿Por qué se fijaron en el jugador de ADT? La figura del ‘vendaval celeste’ es una de las revelaciones del campeonato peruano. Lleva 24 partidos, todos de titular, en los cuales tiene tres goles. Le anotó a Atlético Grau, Sport Huancayo y Unión Comercio. Además, suma seis asistencias en lo que va de la temporada.

Serna tiene buenos números y esa es una razón fundamental por la que Cristal lo tiene como opción, no obstante, no es la única. El ‘cafetero’ ya inició sus trámites para su nacionalización y obtener el DNI, de esta manera, no ocupar plaza de extranjero en la siguiente campaña.

Eso sí, el futbolista de 25 años tiene contrato con el cuadro tarmeño hasta fines del próximo año, es decir, si los de la La Florida lo quieren, tendrán que pagar su cláusula de salida que es de 200 mil dólares. Según se pudo conocer, los directivos de ADT no tendrían ningún problema de cederlo si el equipo rimense está dispuesto pagar ese monto. Es más, darán todas la facilidades para que la transacción se concrete porque sería su mejor venta.

“Siempre cuando se hacen las cosas bien hay rumores y eso. Siempre he tratado de hacer las cosas de la mejor manera para mi club, que ahora es ADT, espero seguir demostrando y más ahora para pelear por llegar a un torneo internacional. Ya lo demás llegará por sí solo. La idea de un futbolista es seguir creciendo, pero igual estoy contento de seguir en ADT. Ya Dios decidirá dónde jugaré”, comentó el jugador extranjero hace unos días atrás en conversación con Ovación.

Cabe resaltar que los ‘celestes’ no son los únicos que le pusieron la puntería al delantero, Alianza Lima también estuvo interesado en incluirlo en su plantel, pero quedó en intención nada más. Lo cierto es que su buen desempeño lo está poniendo en el radar de varios equipos. En los próximos días habrían más novedades al respecto.

Kevin Serna se pronunció sobre el interés de Sporting Cristal por ficharlo | Ovación

¿Qué jugadores de Sporting Cristal están por terminar contrato?

Hay 17 jugadores ‘celestes’ que están próximos a culminar su vínculo con el club rimense, debido a que tienen contrato hasta fines de esta temporada. Por ese motivo, la directa ya se encuentra realizando diferentes movimientos para retener a sus principales valores. Por ejemplo, el último que renovó fue Joao Grimaldo, el extremo de 20 años, quien estampó su rúbrica hasta 2025.

Asimismo, se conoció que se está negociando con Ignácio Da Silva, pero, aún no se llega a un acuerdo. Pese a la intención de ambas partes, el tema económico es una de las trabas. Jhilmar Lora, por su lado, se encuentra en conversaciones en medio de los rumores de su posible salida a Alianza Lima.

Cabe destacar que a inicios del 2023, Sporting Cristal decidió no renovarle a sus jugadores emblemas como Omar Merlo, Horacio Calcaterra, Christopher Olivares y entre otros como parte de una reestructuración de plantel y, de cierta forma, darle más oportunidades a sus juveniles.

Futbolistas que terminan su relación con el equipo ‘cervercero’ este año:

- Renato Solís

- Emile Franco

- Ignácio Da Silva

- Jhilmar Lora

- Gianfranco Chávez

- Leonardo Díaz

- Gilmar Paredes

- Martín Távara

- Jesús Pretell

- Aldair Vásquez

- Leandro Sosa

- Diego Soto

- Washington Corozo

- Irven Ávila

- Brenner Marlos

- Percy Liza

- Fernando Pacheco