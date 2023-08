Peruano fue reelecto como alcalde de Port Chester, en Nueva York, y habla sobre gestiones municipales de Lima

Nació en la provincia ancashina de Ocros, emigró desde los 17 años a los Estados Unidos, donde, como muchos latinos en ese país, se desempeñó en varios oficios (entre ellos: albañil, jardinero), y años después, tras nacionalizarse norteamericano, Luis Marino se convirtió en alcalde de la localidad de Port Chester, en Nueva York, y ha sido reelegido por segunda vez.

Como alcalde, Marino hoy tiene responsabilidades sobre la Policía, sobre el sector Salud y Educación de una zona que cuenta con más de 70 mil habitantes, y donde un 60% es de origen migrante y no solo latinos.

El nacido peruano asegura que una de las razones del éxito de su gestión es la vocación de servicio. Indicó que él solo gana 7 mil dólares al año, mientras que los concejales reciben tres mil dólares en el mismo periodo.

“Nosotros no entramos por el dinero, entramos por el compromiso por nuestra comunidad por servir y ayudar a la comunidad”, comentó en una entrevista en RPP Noticias.

“Me he ganado el cariño del pueblo. Hay una gran comunidad hispana también y salgo a apoyarlo cuando sus países son afectados por terremotos u otros fenómenos naturales”, expresó.

Sin embargo, mencionó que en algunos casos ni siquiera es fácil ayudar. Comentó que, en una ocasión, cuando logró juntar dos containers llenos de ayuda para damnificados por lluvias en Perú, tuvo problemas en aduanas.

Marino obtuvo el 90% del total de la votación contra el representante republicano en 2021. Además ganó con éxito la reelección por otro mandato de dos años en marzo de 2023.

Marino suele promover danzas peruanas en EE.UU. (Facebook: Luis Marino)

Alcalde demócrata

Luis Marino es político del Partido Demócrata que hoy tiene a Joe Biden a la presidencia, pero considera que Donald Trump, quien postulará en 2024, es un buen presidente.

“Lo ha hecho bien, pero la manera en cómo se presenta ante el pueblo cae mal. Él es una persona muy drástica que te discrimina porque es un hombre de negocios. En economía es una de los mejores, hay que reconocerlo, pero cuando trata a las personas no se gana el cariño y ahí es cuando pierde el voto de los hispanos”, mencionó.

Luis Marino es político del Partido Demócrata. (Facebook: Luis Marino)

Compara gestiones

Marino sostuvo que regresa una o dos veces al año y visita su tierra natal, en Ocros, para celebrar la fiesta costumbrista en honor a Santo Domingo de Guzmán. También visita a otros alcaldes para compartir experiencias.

Al ser consultado por las diferencias entre las gestiones municipales peruanas y la norteamericana en la que él participa. Luis Merino indicó que, en su caso, junto con los seis regidores de Port Chester, “no se reparten los cargos”, votan libremente, aunque subrayó que son cuatro votos demócratas, por lo que “no hay necesidad de un dinero mal usado”, comentó.

También participa de la procesión del Señor de Los Milagros en EE.UU. (Facebook: Luis Marino)

Precisó que es el consejo municipal en pleno quien termina tomando las decisiones. En cambio, señaló que en el caso peruano se suelen repartir los cargos por sector.

Reveló que, en su caso, manejan un presupuesto de 500 millones de dólares al año y se divide en los pagos que se van a hacer a los trabajadores municipales, la Policía, etcétera.

Por otro lado, otro de los problemas que resaltó, es recurrente en el Perú es el desorden. “Si tú tienes una ley, hay que hacerla respetar. Puede haber varias empresas de combi, pero no hay un orden, se pasan la luz roja, manejan como quieren. (...) Le dan una papeleta y ni siquiera las pagan”, sostuvo.

“Lima es increíble. Te vas al cono norte y ahí, como dicen, ‘la vida no vale nada’. Es bien triste, los asaltos, los robos. Me preocupa la niñez (…) que no se merecen eso”, dijo.