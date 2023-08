Pedro Aquino aspira recuperar su nivel y pidió optimismo en Santos Laguna: “Tenemos que remar desde abajo y creernos”

El volante peruano se refirió a su presente en el cuadro 'guerrero' e hizo autocrítica. (Video: Santos Laguna)

Pedro Aquino fue uno de los jugadores peruanos que militan en el extranjero que aprovecharon el mercado de pases de mitad de año para cambiar de equipo. Y es que fue traspasado de Club América a Santos Laguna de México con la consigna de retomar su mejor versión. En ese sentido, el volante nacional se refirió a este tema y de la actitud para aspirar a pelear por la Liga MX.

“Hoy en día me siento mejor y espero no defraudar a nadie. Creo que si vengo a Santos es para lograr grandes cosas, para sentirme nuevamente con esa confianza que siempre he tenido y darle una alegría a la afición, que es lo que se merece”, indicó en primera instancia en conferencia de prensa.

De pronto, confesó quesó lo que le falta para volver a su nivel e hizo alusión a cómo terminó la pasada temporada en el elenco de las ‘Águilas’. “Muchos me han preguntado eso. En América no venía siendo titular, no tenía confianza, venía de una lesión muy complicada. Después, poco a poco quería sacar lo mejor de mí porque no entro al campo pensando que voy a fallar un pase o estar a un nivel que no se debe. Trato siempre de ponerme al 100%, de trabajar al máximo. El fútbol es así, de altibajos, así que creo que tuve un torneo en donde no fui titular y perdí confianza”, dijo.

Pedro Aquino no tuvo mucha continuidad en su última etapa en Club América. (Getty Images)

Por el contrario, la ‘Roca’ se refirió a cómo se encuentra en Santos Laguna en estos primeros meses. “Hoy en día que estoy en Santos siento que voy a recuperar mi nivel, al que siempre he tenido, pero todo esto es en base a trabajo y adaptarme rápidamente a lo que quieren acá”, precisó.

Ahí fue cuando Pedro Aquino manifestó que sus compañeros en el elenco ‘azteca’ deben pensar en positivo para poder salir campeón del certamen mexicano. “El cuerpo técnico tiene toda la idea. Trabaja muy bien, día a día. Creo que Pablo (Repetto) es un buen técnico, viene dando lo mejor de ellos (comando técnico). Lo que nos falta es creernos, que estamos en un buen club, que somos buenos jugadores, de que tenemos todo y no nos falta nada. Es eso, aterrizar un poco más, poner los pies sobre la tierra y remar desde abajo. Hay que saber de que la afición y el club quieren ver triunfos, un buen fútbol y lograr el objetivo que es campeonar”, sostuvo.

Pedro Aquino en Santos Laguna

Como se mencionó líneas arriba, Pedro Aquino se sumó a las filas de Santos Laguna con la convicción de sumar los minutos que no tuvo en los últimos meses en Club América. No obstante, la escuadra ‘verdiblanca’ no es una que se acostumbre a pelear en los primeros lugares de la Liga MX. De hecho, la última vez que fue el monarca de la liga local ocurrió el 2018, cuando se impuso en el Torneo Clausura. Además, en la temporada 2022/2023 acabó en la décimo tercera posición con 19 puntos, quedando fuera por diferencia de goles de la ronda eliminatoria.

Ahora, en la vigente campaña, el mediocampista nacional se hizo con un espacio en el once titular del técnico Pablo Repetto. No obstante, los resultados no le han resultado para su equipo, ya que de seis encuentros disputados, perdió en cuatro (un amistoso de 1-2 con Sporting de Gijón, otro contra Orlando City por 2-3 y 0-2 con Querétaro); solo pudo empatar 2-2 con Houston Dynamo.

Queda pendiente cómo quedará el equipo de cara al inicio del Torneo Apertura mexicano. Si el exSporting Cristal se mantiene en el once inicial y puede empezar de la mejor manera.