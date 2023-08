Nelly Rossinelli responde si le molesta la imitación que hacen sobre ella en ‘JB en ATV’

Nelly Rossinelli seguirá siendo parte del jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ en la tercera temporada del reality de Latina. Ella participó en la conferencia de prensa que se realizó el día de hoy, miércoles 9 de agosto, donde se presentó de manera oficial a los 12 participantes que lucharán por convertirse en el mejor cocinero.

Infobae Perú no dudó en conversar con la popular ‘Mamá de los pericotitos’ y consultarle sobre la imitación que le ha hecho ‘JB en ATV’. Como se recuerda, el sketch dirigido por Jorge Benavides recibió duras críticas en las redes sociales, pues muchos señalaron que se estaba sexualizando la figura de la tiktoker.

A raíz de esta polémica, sus seguidores buscaron saber su opinión al respecto, pero ella decidió guardar silencio; sin embargo, durante la conferencia de prensa, fue inevitable preguntarle sobre este hecho, a lo que ella respondió sin ningún problema.

Nelly Rossinelli niega preferencias en 'El Gran Chef Famosos'. (Infobae/Marylin Farroñay)

Para empezar, Nelly Rossinelli afirmó no haber visto al imitación que le han hecho en el programa cómico de ATV, pues casi toda la semana se encuentra enfocada en las grabaciones de ‘El Gran Chef Famosos’, por lo que el poco tiempo que tiene lo invierte para estar al lado de sus hijos.

“No la he visto la verdad. Yo creo que me imiten es algo positivo, para una persona que está en la televisión. Como ahora grabamos a full, de lunes a sábado, el poco tiempo que me queda lo empleo para estar con mis hijos, entonces no he visto la imitación”, indicó.

Asimismo, la jueza del reality de cocina indicó que espera que la imitación que hacen sobre ella se encuentre acorde a lo que el público espera, además entiende que este personaje inspirado en ella tiene el objetivo de divertir, pero también deben de respetarse ciertos parámetros, especialmente si el contenido se emite en horario familiar.

Nelly Rossinelli se integra a El Gran Chef Famosos. Latina TV

“Espero que este acorde a lo que el público y las familias esperan. Yo creo que una imitación es eso, que la gente se ría de tus rasgos físicos, por ahí tu forma de hablar o gestos, siempre y cuando este dentro de lo apropiado para la familia completa, no habría ningún problema”, sentenció.

¿A qué se dedicaba Nelly Rossinelli antes de ingresar a la televisión?

Antes de tener una gran popularidad por su papel de jueza en ‘El Gran Chef Famosos’, Nelly Rossinelli se dedicaba a la aviación comercial, carrera que estudió en una prestigiosa universidad de Lima. Asimismo, durante la época de la pandemia, empezó a hacer contenido para TikTok, empezando con los clásicos bailes para posteriormente enseñar a hacer loncheras saludables.

Actualmente, la ‘Mamá de los pericotitos’ es uno de los personajes más queridos de la televisión peruana. Ha sido entrevistada por diferentes programas, en uno de ellos reveló la edad que tendría, pues cuando elogió a su esposo, señaló que él tenía 37 años, pero parecía de 25, mientras que ella solo le llevaba por tres años.

Asimismo, la también tiktoker reveló en una ocasión cómo es que invierte su sueldo de la televisión. De acuerdo a sus declaraciones, ella gasta el 90 % de sus ganancias en viajes familiares, pues no se compra ropa ni joyas, todo lo que tiene se lo da el canal actualmente.