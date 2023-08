Retiran cartel de discoteca clausurada en SMP y periodista denuncia acoso: “No tardan en cambiar de nombre”

Clausura de discoteca reportera denuncia amedrentamiento y retiran carteles del local|Al Estilo Juliana

La clausura de la discoteca Quinta Terraza luego de los reclamos de los vecinos de San Martín de Porres ha generado molestia a sus propietarios, quienes aseguran que en su local no es utilizado como prostíbulo. Sin embargo, la periodista Sofía Gallegos denunció que un grupo de personas la acosaron por ir a cubrir esta noticia como parte de su trabajo.

De acuerdo con las declaraciones de los vecinos e imágenes que se han difundido, jóvenes se retiran de lugar en horas de la madrugada. Además, revelan que al local acudieron criminales como el ‘Maldito Cris’ y otros.

Esto generó que algunos ciudadanos de la zona se enfrenten por el cierre. En un momento, una señora reveló los trabajos que se hacen en el interior del local exponiendo a jóvenes. “Prostitución hay acá. Hay asaltos, rateros, delincuentes y nos asaltan con pistola”, contó a Al Estilo Juliana.

Sin embargo, otra persona que se identificó como vecina refiere que “antes era un basurero” toda la zona. Es en ese momento cuando la señora le pide que diga la verdad, debido a que se trata de jóvenes que estarían en riesgo.

Clausura de discoteca: reportera denuncia amedrentamiento y retiran carteles del local|Laura Ramirez

Tenía permiso como restaurante

Más temprano, llegó el alcalde Hernán Sifuentes para realizar la clausura del lugar y señaló que esta discoteca tenía permiso para funcionar como restaurante. A pesar de ello, se escucha bulla en horas de la madrugada.

“Lo que se está haciendo aquí es recuperar la tranquilidad de los vecinos. [...] se ha evidenciado sicariato, presuntamente venta de drogas”, sostuvo la autoridad edil.

Por su parte, el propietario identificado como Willy Salas negó que esto suceda dentro de su local. “He limpiado toda esta zona, porque era tierra de nadie [...] damos trabajo también a los vecinos”, señaló.

Periodista denuncia amedrentamiento

En esta cobertura, la periodista de Al Estilo Juliana también denunció acoso por parte de algunas personas que la tomaban fotografías. A pesar de que les preguntó cuál es motivo que es grabada, estos ciudadanos decidieron retirarse.

“Vecinos denuncian que el local alberga criminales que atentan contra ellos. Ayer me tocó. Si algo me pasa, expongo a estas personas que no han hecho más que acosarme”, escribió Gallegos en su cuenta de Twitter.

Clausuran discoteca en SMP, donde asistía 'Maldito Cris'|TV Perú

No obstante, este tipo de amedrentamiento no terminó en el lugar frente al alcalde y personal del municipio. Horas más tarde, uno de ellos le escribió por redes sociales para insultarla.

Retiran carteles del local

Ante esta denuncia pública, varios usuarios reportaron que el cartel de clausurado de manera definitiva ya no se encuentra en la puerta. Es decir, habría sido retirada por el propietario, según las fotografías que se compartieron.

“Siempre lo mismo, lo cierran y esos avezados delincuentes sacan los afiches y funciona todo como siempre. Deberían preguntar por qué en la semana los policías lavan sus carros ahí (también funciona de lava carros en las afueras de ese lugar que es la fachada)”, escribieron.

“Realmente hasta que no haya alguien de peso la municipalidad de SMP no iba a mover ni un dedo, agradeceríamos puedas pasar por las primeras cuadras de Tomás Valle, un total desorden, el caos, prostitución en la cara de todos y la @munidsmp no hace ni miércoles”, se lee.

“Estimada Sofia, esta discoteca tenía muchas quejas de los vecinos desde hace meses; sin embargo, recién al sucederte un hecho condenable, y, posteriormente, exponerlo en redes sociales, la autoridad municipal recién “se pone las pilas”. No podemos permitir más inacción”, escribió otra persona.

Periodista denuncia acoso en su labor ante la clausura de la discoteca|Sofía Gallegos

“No tardan en cambiar de nombre y aperturar nuevamente. Por favor, hacer seguimiento. Se debe investigar también al dueño y responsables del local, de seguro viven de negocios turbios”, comentaron.