Partidos de hoy, martes 8 de agosto: horarios, canales tv y resultados en vivo

Hoy, martes 8 de agosto, se llevarán a cabo varios partidos en todo el mundo. Se definirán los primeros clasificados de la siguiente fase de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Además, se disputarán el los encuentros restantes de los octavos de la Leagues Cup. Por último, se dará inicio a una nueva fecha de la Liga 2.

El torneo de la segunda división peruana dará comienzo a la jornada 19 con dos compromisos. Primero, Piratas FC jugará ante Carlos Stein. El cuadro de Lambayeque buscará acercarse a los puestos de play off de ascensos.Mientras que los ‘carlistas’ intentarán conseguir su primer triunfo en la competición.

El segundo encuentro de la Liga 2 será protagonizado por Alianza Universidad y Santos FC. El club de Huánuco querrá mantener su invicto de nueve juegos sin perder y acercarse al líder: Comerciantes Unidos. Su rival, por su parte, viene de un resultado positivo al vencer a Chankas CYC por 1-0.

El delantero Lionard Pajoy marcó el 2-0 parcial en el duelo entre Alfonso Ugarte vs Alianza Universidad por la Liga 2. (Video: Nativa)

En la Copa Libertadores se realizarán los partidos de vuelta de los octavos de final. Fluminense y Argentinos Juniors definirán su pase a la siguiente fase en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. En el caso del Internacional vs River Plate, el elenco argentino ganó en la ida y tiene medio boleto en el bolsillo. Atlético Paranaense tendrá que remontar la serie tras caer 3-1 en el primer compromiso ante Bolívar.

La Copa Sudamericana se conocerá a los clasificados a cuartos. Fortaleza salió victorioso por 1-0 en la ida ante Libertad y querrá mantener esa ventaja. Defensa y Justicia intentará hacer respetar su localía y conseguir su pase a la siguiente ronda ante Emelec. Por último, Corinthians jugará ante Newell’s Old Boys.

FC Barcelona se enfrentará a Tottenham Hotspurs por el trofeo Joan Gamper. Será la edición número 58 del partido en conmemoración al fundador del club ‘culé'. El encuentro se dará previo al inicio de sus respectivos campeonatos, LaLiga y Premier League, correspondientemente.

Partidos de Copa Libertadores

- Fluminense vs Argentinos Juniors (17:00 horas / estadio Maracaná / ESPN, Fox Sports y Star +)

- Atlético Paranaense vs Bolívar (19:00 horas / estadio Joaquim Americo Guimaraes / Fox Sports y Star +)

- Internacional vs River Plate (19:00 horas / estadio Beira-Rio / ESPN, Fox Sports y Star +)

Partidos de Copa Sudamericana

- Fortaleza vs Club Libertad (17:00 horas / estadio Castelão / ESPN 2 y Star +)

- Defensa y Justicia vs Emelec (19:00 horas / estadio Único Diego Armando Maradona / ESPN 2 y Star +)

- Newell’s Old Boys vs Corinthians (19:30 horas / estadio Marcelo Bielsa / Star +)

Partidos de Liga 2

- Piratas FC vs Carlos Stein (13:00 horas / estadio de la Juventud)

- Alianza Universidad vs Santos FC (15:15 horas / estadio Huancayo)

Partido del trofeo Joan Gamper

- FC Barcelona vs Tottenham Hotspurs (13:00 horas / estadio Olímpico Lluís Companys / ESPN 2 y Star +)

Partidos del Mundial Femenino

- Colombia 1-0 Jamaica (Finalizado)

- Francia 4-0 Marruecos (Finalizado)

Partidos de Champions League

- Raków Częstochowa vs Aris Limassol (13:00 horas / estadio Municipal de Częstochowa)

- Copenhague vs Sparta Praga (13:00 horas / Parken Stadion)

- PSV vs Sturm (13:30 horas / Philips Stadion)

- KÍ Klaksvík vs Molde FK (13:45 horas / estadio Tórsvøllur)

- Sporting Braga vs FK TSC (14:00 horas / estadio de Braga)

- Olimpija Ljubljana vs Galasataray (14:00 horas / estadio Stožice)

Partido de Europa League

- Astana vs Ludogorets (9:00 horas / Astana Arena)

Partidos de la Leagues Cup

- América vs Nashville SC (19:00 horas / Geodis Park / MLS Pass on Apple TV)

- Toluca vs Minnesota United (19:00 horas / Allianz Field / MLS Pass on Apple TV)

- Philadelphia Union vs New York RB (19:00 horas / Subaru Park / MLS Pass on Apple TV)

- Tigres UNAL vs Monterrey (21:00 horas / Shell Energy Stadium / MLS Pass on Apple TV)

- Los Angeles FC vs Real Salt Lake (21:00 horas / BMO Stadium / MLS Pass on Apple TV)