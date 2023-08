María del Carmen Alva y otros congresistas que más gastos generaron al fisco en viajes al extranjero

La legisladora María del Carmen Alva, quien renunció este martes a la tienda de Acción Popular, figura en la lista de congresistas que más gastos le han generado al fisco por viajes al extranjero, junto con Juan Carlos Lizarzaburu, Ernesto Bustamante (ambos de Fuerza Popular) y Jorge Zeballos Aponte (Renovación Popular).

Mientras que Lizarzaburu y Bustamante gastaron 303.000 y 106.453 soles, respectivamente; Alva y Zeballos Aponte emplearon 90.869 y 98.407 soles, cada uno, según un informe de Ojo Público, basado en datos difundidos oficialmente por el Congreso.

En rigor, entre septiembre de 2021 y junio de 2023, la institución empleó 1′606.604 soles en salidas al extranjero (841.086 soles en pasajes y 765.518 soles en viáticos). Los viajeros más frecuentes integran las bancadas de Fuerza Popular (36 viajes por 503.929 soles) y Acción Popular (20 viajes por 234.124 soles).

De acuerdo con el portal de investigación, en total hubo 143 viajes, de los cuales 115 implicaron gasto público. Y aunque el reglamento obliga a cada diputado elevar un informe al Consejo Directivo sobre su expedición, en 22 viajes no se cumplió con la norma, pese a haber incurrido en gastos estatales.

El dinero que usó Lizarzaburu en 13 viajes al exterior, principalmente por la Semana de Representación, es casi la quinta parte del presupuesto destinado a este fin, según Ojo Público. Por cada viaje utilizó hasta 23.000 soles, entre viáticos y pasajes; y las veces que lo acompañó su asesor, la cifra se duplicó hasta 47.600 soles, monto de su visita a España en junio de 2022.

Bustamante, por su lado, voló seis veces a Estados Unidos, España, Uruguay, Ruanda (África) y Baréin (Asia); mientras que Alva salió a Panamá, Estados Unidos, Ruanda, Baréin, Uruguay, España e Italia.

Aparte, la expresidenta del Parlamento realizó un viaje para la Cumbre de las Américas en Estados Unidos, aunque no emitió informe del detalle de las actividades realizadas ni el reporte de gastos. Su visita sí figura dentro de las licencias aprobadas y en fotos del informe de otros congresistas que asistieron al mismo evento.

La legisladora, que acaba de dimitir a su bancada, solicitó licencia del 7 al 9 de noviembre de 2022 para viajar a Bélgica y participar en un curso sobre Gestión de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, pero tampoco presentó un informe detallado ni figura en el reporte de gastos.

María del Carmen Alva se emociona al hablar de su salida de la bancada Acción Popular. Canal N

Otros diputados con gastos considerables fueron Edward Málaga (77,910 soles), Álex Paredes (69,327 soles), Wilson Soto (60,637 soles) y Heidy Juárez (50,189 soles). Ojo Público identificó que el Legislativo no contempla un apartado que centralice todo el detalle de las visitas al extranjero y la utilidad que estas generan a la labor parlamentaria.

“El reglamento debería ser más prolijo en establecer plazos y parámetros para la rendición de cuentas. Y la web debería consolidar en un solo espacio la información en formatos amigables y abiertos”, dijo al portal el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta.

Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, consideró, a su turno, que los viajes “deberían ser muy excepcionales y muy bien evaluados antes de realizarse” y que “solo si de verdad generan algún tipo de impacto muy fuerte sobre su labor podrían tener alguna justificación, si no deberían ser lo menos posible”.

“Pero hemos visto en el Congreso, no solo de ahora, sino desde hace un buen tiempo, que muchas de estas actividades parecieran no ser tan relevantes. Y, por lo tanto, no parece haber mucha justificación de por qué aceptar, no parece generar algún tipo de cambio sustantivo a la tarea de los congresistas”, siguió.