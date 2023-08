Gabriela Serpa discutió con Fiorella Retiz por supuesto romance con Aldo Miyashiro: “Tú no eres su mujer”

Magaly Medina muestra las primeras imágenes de 'La Casa de Magaly'. | Magaly TV La Firme.

Gabriela Serpa y Fiorella Retiz protagonizaron una tremenda discusión en ‘La Casa de Magaly’, reality de convivencia que vuelve a las pantallas después de 12 años. Las rubias se enfrentaron por los rumores que vinculan a la integrante de ‘JB en ATV’ con Aldo Miyashiro, conductor de ‘La Banda del Chino’.

En un reciente avance promocional, difundido este lunes 7 de agosto en el programa ‘Magaly TV La Firme’, se puede ver a algunos de los integrantes del nuevo formato: Gabriela Serpa, Fiorella Retiz, Alfredo Benavides, Patricio Suárez Vértiz, Samahara Lobatón, entre otros.

En un determinado momento, el hermano de Jorge Benavides encaró a la actriz de comedia y le preguntó si eran ciertos los rumores que la vinculaban con Aldo Miyashiro, con quien trabajó hace varios años en ‘La Bateria’.

ATV

“La gente ha hablado”, respondió Gabriela Serpa, visiblemente nerviosa. En tanto, Fiorella Retiz, quien fue ampayada besando al conductor de TV en abril de 2022, la miraba atentamente.

Todo parece indicar que la exreportera de ‘La Banda del Chino’ enfrentó a Gabriela por los rumores, pues se grabó a la figura de ATV furiosa diciéndole: “La que me tiene que reclamar es su mujer, tú no eres su mujer”.

“Si es ofende, es por algo”, sentenció Fiorella Retiz, luego que la artista de ATV se retirara molesta de la sala en la que conviven.

Fiorella Retiz y Gabriela Serpa protagonizaron pelea en 'La Casa de Magaly'. ATV / Magaly TV La Firme

Fiorella Retiz rompió en llanto por ampay

Por primera vez, Fiorella Retiz se refirió a las imágenes que difundió ‘Magaly TV La Firme’, en donde aparece besándose con Aldo Miyashiro. Para ese entonces, el conductor de TV se encontraba casado con la actriz Érika Villalobos, de quien se especula ya se reconcilió.

“Yo tuve que luchar sin poder decir una palabra”, fue la declaración de la periodista al borde del llanto, mientras era consolada por Andrés Hurtado, quien no dudó en preguntarle si las indirectas que publicada en redes sociales estaban dirigidas para Aldo.

Fiorella Retiz rompió en llanto por su ampay con Aldo Miyashiro. (ATV/Magaly TV La Firme)

El 18 de abril de 2022, Aldo Miyashiro fue grabado con Fiorella Retiz en el departamento del comentarista deportivo. Cerca de las cuatro de la mañana, la exreportera de ‘La Banda del Chino’ se acercó al presentador de América TV para besarlo. Él correspondió las muestras de afecto. Una vez terminaron, cada uno se fue a su casa como si nada hubiese pasado. Por su parte, Óscar del Portal se quedó con Fiorella Méndez hasta las 8: 00 a.m.

Al día siguiente, Aldo Miyashiro pidió disculpas públicas a Érika Villalobos: “Traicioné su confianza y porque no estuve a la altura, y porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí. Quiero decirle que seguramente no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida y para poder llevar una relación de dos personas que alguna vez se quisieron mucho”.

Aldo Miyashiro, conductor de La Banda del Chino, fue ampayado siéndole infiel a su esposa Érika Villalobos. (Foto: Composición Infobae)

¿Quiénes forman parte de ‘La Casa de Magaly’?

Los primeros famosos confirmados en ‘La Casa de Magaly’ son Fiorella Retiz, Patricio Suárez Vértiz, Vanessa López, Andrés Hurtado, Gabriela Serpa, Alfredo Benavides y La Uchulú.

También está en el reality de convivencia: Samahara Lobatón, Carlos Cacho, Vanessa López y Javier Lobatón.

'La Casa de Magaly' regresa después de 12 años. (Composición: Infobae Perú)

¿Cuándo estrena ‘La Casa de Magaly’?

A través de sus redes sociales, Magaly Medina se aventuró a anunciar la fecha de estreno de ‘La Casa de Magaly’, que podrá ser visto por los televidentes a partir de este 15 de agosto, a partir de las 09:50 p.m.