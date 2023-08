Cristian Benavente regresó a Alianza Lima después de casi 7 meses: “No voy a ponerme presión para volver rápido”

Cristian Benavente: "No voy a ponerme presión para volver rápido porque quiero volver bien" | Best Cable

Llegó el que faltaba. Cristian Benavente arribó al Perú y se sumará al entrenamiento de Alianza Lima después de casi siete meses. El ‘Chaval’ continuará su última etapa de recuperación tras operación a la rodilla derecha en España a inicios de año por una rotura de ligamento cruzado. Ahora está listo para hacer trabajos de balón y físicos. Su reaparición en las canchas dependerá de cómo responda al proceso final.

El atacante ‘blanquiazul’ se detuvo a su salido del aeropuerto Jorge Chávez para conversar con la prensa y dio detalles de cómo se siente, qué es lo que espera y cómo será su tratamiento. Asimismo, confesó que tiene muchas ganas de volver, pero sabe que todo será poco a poco ya que su dolencia fue muy complicada.

“Con ganas de llegar, de ver a los compañeros, han sido seis meses duros personalmente de una lesión complicada, pero ya está llegando a su fin y con ganas de volver. Voy a ir poco a poco, fue una lesión complicada, es un proceso largo. Voy a readaptarme con lo que es la pelota, con los compañeros y poco a poco ir viendo. No voy a ponerme presión para volver rápido porque quiero volver bien”, declaró a Best Cable.

Benavente comentó que aún no tuvo contacto con Mauricio Larriera, recién la tendrá este martes 8 de agosto cuando se una a los trabajos en Lurín. El nuevo técnico ‘íntimo’ aseguró que contará con los que estén aptos y el futbolista se mostró de acuerdo con ello porque lo más importante es lograr el ansiado tricampeonato.

“No he hablado con el profesor Larriera, recién hablaré con todos. Como decía el profe, lo más importante es que lo jugadores que están aptos den todo, y cuando me toque a mí será igual. Lo importante es que el que esté mejor juegue, y que ayude a ganar el tri que es lo que todos queremos, no hay otra”, añadió.

Eso sí, el ‘Chaval’ le dedicó unas emotivas palabras a Guillermo Salas tras su sorpresiva salida de Matute. “Lo único que podemos hacer es agradecer al ‘Chicho’ por todo lo que hizo por Alianza, nos ayudó a ganar el Clausura, el título nacional, el Apertura, mejor no lo pudo hacer”.

La llegada de Cristian Benavente a Lima | Best Cable

¿Cuándo reaparecerá Cristian Benavente en Alianza Lima?

El regreso de Cristian Benavente llegó en el mejor momento, pues las cosas no están de todo bien en Matute. A pesar que logró ganar a UTC la fecha pasada, la gran deuda es la falta de juego. Y el nacido en España podría ayudar para que la situación deportiva mejore, pero antes deberá agarrar ritmo futbolístico. Cada día de entrenamiento marcará la evolución del atacante, pero en Alianza Lima son positivos y esperan que esté listo en un mes aproximadamente.

“La última etapa de su recuperación lo hará con nosotros, acá en Lima y todo indica que un mes lo tendríamos de nuevo en las canchas. En estos momentos que hay muchas cosas complejas, justamente en este club tan grande hay noticias positivas”, declaró José Sabogal, el administrador de los ‘íntimos’, en una entrevista con ESPN.

La última vez que Benavente estuvo en la cancha fue en el triunfo de Alianza Lima por 4-1 contra Deportivo Municipal el 10 de octubre del 2022: jugó 22 minutos e ingresó por Arley Rodríguez a los 68 minutos. La temporada pasada, Cristian Benavente disputó 30 encuentros: 26 de la Liga 1 y 4 de la Copa Libertadores, en los cuales anotó seis goles.

Su lesión a la rodilla lo alejó del plantel e hizo que se perdiera el último tramo del campeonato, de esta manera, no pudo jugar las finales ante Melgar. Eso sí, celebró su primer título nacional y el bicampeonato del ‘equipo del pueblo’ desde las tribunas.