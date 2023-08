Antonio García Pye reveló que su contrato con FPF termina a fin de agosto: “Todavía no he conversado con nadie para renovar”

Antonio García Pye aún no inicia negociaciones para extender su contrato con la FPF.

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026 arrancan en el próximo setiembre y la selección peruana ya viene afinando detalles logísticos para lo que será su primer partido de la competición, frente a Paraguay, el jueves 7 en el estadio Antonio Aranda Encina en Ciudad del Este desde las 17:30 horas.

Sin embargo, el futuro del principal gestor de todas las diligencias alrededor del ‘equipo de todos’, el gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol, Antonio García Pye, es incierto, pues su vínculo contractual con el ente rector del balompié local vence a fines de agosto y hasta el momento no tuvo comunicación para extender su ciclo en la Villa Deportiva Nacional (Videna).

“Mi contrato termina a fin de mes y todavía no he conversado con nadie. Estoy trabajando sobre esa base, pero si no se da quiero que las cosas funcionen igual. (...) Todavía no, pero estamos a 8 de agosto, hay que esperar con calma y en todo caso no es una decisión que me compete a mí”.

En el marco de estos preparativos, ya a menos de un mes de la cita, el directivo brindó alcances de los mismos e indicó que el escenario deportivo seleccionado por los ‘guaraníes’ no cumple con todos los requisitos para albergar un encuentro de esta magnitud, pero que se vienen realizando trabajos para subsanar estas observaciones.

“Sí, porque no estaba en ese momento en las condiciones que se requiere, pero tranquilidad que han parado desde el 27 de julio han parado el campo para trabajarlo durante todo este tiempo y no va a ser utilizado para ningún partido. Además, van a hacer alguna mejora en la iluminación que no cumplen con los reglamentos, es un tema que sabemos están trabajando. Igual se hará un seguimiento...”, declaró en entrevista con Fútbol Como Cancha.

El dirigente de la FPF también mencionó de forma breve el itinerario que cumplirá la delegación ‘blanquirroja’ para el choque con Paraguay y que ni bien culminado dicho enfrentamiento se empezará con la concentración para medirse con Brasil el martes 12 del mismo mes.

“El viaje está planificado para salir el día martes 5 de setiembre por la tarde para llegar a cenar, a descansar. El miércoles 6 hacemos reconocimiento de campo, jugar el jueves 7 y después de ello concentrar directo de cara al partido con Brasil”.

Antonio García Pye visitó el estadio Antonio Aranda Encina, donde se jugará el Perú vs Paraguay en setiembre.

Se hizo oficial fecha que Juan Reynoso dará convocados

De la misma forma, Antonio García Pye comentó el procedimiento que tomará la Federación para presentar la convocatoria para la primera fecha doble de Eliminatorias, proceso que culminará con una rueda de prensa del director técnico, Juan Reynoso.

“Hay un tema reglamentario que implica que hay que hacer el día viernes 18 en cuanto a cartas (de reserva de jugadores) al extranjero. Luego el comando técnico nos iba pidiendo una semana más para presentar la lista definitiva. Se envía una lista amplia para tener un abanico de posibilidades y asegurarnos la participación eventual de cualquiera de ellos. El día viernes 25 se dará una conferencia de prensa para dar con la selección definitiva”.

El ex gerente deportivo de Universitario de Deportes fue claro al afirmar que no se harán diferencias con ningún equipo a la hora de convocar futbolistas, sino que el criterio para la elección serán meramente las urgencias que tenga la ‘bicolor’.

“La prioridad uno, dos y tres es la selección. Van a estar a disposición del profesor Reynoso desde el momento que él los solicite. El único criterio para tomar decisiones será lo que necesite la selección y creo que los clubes lo tienen claro. Siempre han apoyado. Para bien de la selección y mal del fútbol peruano, ninguno juega torneo internacional”

Juan Reynoso dirigió ocho partidos en la selección peruana. Todos fueron amistosos. (Getty Images)

García Pye explicó la elección del Nacional como sede

El ingeniero dio a conocer los motivos por los cuales se decidió mantener al Estadio Nacional como sede principal del combinado patrio, aseverando que después de perder la sede del Mundial sub 17 (a disputarse entre noviembre y diciembre de este año) se dio marcha atrás a la postura de ejercer localía en el estadio de Ate.

“Pesó sobre todo un tema que el Estadio Nacional no iba a estar disponible por el Mundial sub 17, iba a entrar a remodelación. Había que buscar alternativas y la más importante por un tema de capacidad era el Monumental. Lo sigue siendo ante cualquier eventualidad. (...) La casa natural de la selección es el Estadio Nacional, mientras no surja alguna contingencia”.

No obstante, no cerró las puertas a un posible cambio de sede durante la competencia, deslizando una posible salida de la capital. “Eso va a depender de las circunstancias, de como se vaya manejando. Igual aquí hay tres estadios que se pueden utilizar y eventualmente en provincia, pero lo más probable y la intención es jugar en el Nacional. Eso puede ir variando en el camino”.