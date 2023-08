Alfonso Barco reapareció en Universitario y lanzó tajante frase por posible retiro: “Los de la ‘U’ no hacemos eso”

El joven volante habló tras su reaparición en la 'U' y cómo vivió todo este tiempo fuera de las canchas. (Video: GOLPERU)

Universitario de Deportes supo vencer a Melgar de Arequipa en condición de visitante por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2023. El estadio Monumental de la UNSA fue testigo del triunfo de los ‘cremas’ gracias al solitario gol de Alex Valera. No obstante, uno de los jugadores que llamó la atención fue Alfonso Barco, quien reapareció en su equipo luego de casi un mes ausente. En ese sentido, el volante declaró ante la prensa y habló del momento vivido por las amenazas que recibió de algunos hinchas de la ‘U’.

Te puede interesar: Williams Riveros respaldó a Alfonso Barco luego de su retorno en Universitario vs Melgar tras amenazas de hinchas

Antes de ello, se refirió a su condición de suplente en el elenco de Ate. “No es mentira que me muero por este equipo. Yo trabajaba para que en cualquier momento cuando el equipo me necesite, me toque en donde me toque, apoyar y seguir sumando para seguir peleando arriba. Hay que mantener la calma, hay que seguir trabajando para el partido del sábado, que es lo más importante”, fueron sus primeras palabras en su arribo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Ahí fue cuando rescató el apoyo por parte del club ‘estudiantil’. “Le doy gracias al comando técnico, a mis compañeros, a toda la gente dentro del club, que sabe lo mucho que trabajo para ayudar al equipo, eso es lo único que me importa”, mencionó.

Alfonso Barco ha sido criticado por hinchas de Universitario, que incluso lo amenazaron. (Universitario)

De la misma manera, ‘Fonchi’ confesó que contó con el soporte de su entorno cercano, aunque enfatizó que, para él, lo más importante es lo que haga Universitario. “Gracias a Dios tengo una familia que ha pasado muchas de estas situaciones que son del fútbol. Lo de las lágrimas puede ser que la vida te da revanchas. Son cosas de fútbol. Un día puedes estar bien, al otro día estar mal, pero sobre todo que el equipo gane era lo más importante. El grupo es lo más importante, todos nos apoyamos en cualquier circunstancia”, sostuvo.

Te puede interesar: Jorge Fossati asegura que Alfonso Barco se equivocó: “Si lo necesito, debe estar a la orden”

En eso, el joven mediocampista fue consultado si el retiro del fútbol pasó por su cabeza luego del terrible momento vivido en las últimas semanas. “Yo soy de la ‘U’ y los de la ‘U’ no hacemos eso, así que vamos para adelante. El sábado tenemos otra final y vamos a lucharla”, sostuvo.

Alfonso Barco y su ausencia en Universitario

Desde que Alfonso Barco firmó por Universitario a inicios del 2022, muchos hinchas estuvieron en desacuerdo por no considerarlo lo suficientemente bueno para un equipo grande. El hecho de ser hijo de un exjugador del club como Álvaro Barco, además de ser sobrino de José Guillermo Del Solar, supuso que tenía mayor presión para ofrecer un alto rendimiento, aunque no ha sido así.

Te puede interesar: Entradas del Universitario vs Melgar: dónde comprar y precios para partido por fecha 7 del Torneo Clausura por Liga 1

Pero el punto que causó que esa resistencia se convierta en un factor más negativo fue en el duelo de vuelta ante Corinthians por la Copa Sudamericana 2023. Comenzó este encuentro como suplente cuando estaba igualado sin goles, pero ingresó al campo a los 60 minutos. Sin embargo, el ‘Timao’ rompió la paridad a los 79 minutos a través de un gol de Felipe Augusto, en una jugada donde incluso se ve que Andy Polo le recriminó a ‘Fonchi’ por dejar pasar al asistidor, Renato Augusto.

Felipe Augusto, de 19 años, puso el 1-0 frente a los peruanos por el torneo internacional. (Video: DIRECTV)

Desde entonces, Universitario disputó cuatro partidos, sin contar el último ante Melgar en Arequipa. Y en ese tiempo, Alfonso Barco no jugó ningún minuto. Por intermedio de su cuenta de Instagram, el propio futbolista aseguró que recibió amenazas y que eso le impedía estar apto para jugar al fútbol.

Fue casi un mes que el mediocampista pasó solo entrenando con sus compañeros del primer equipo. Hasta que el DT de la ‘U’, Jorge Fossati, aseguró que debía dejar atrás ese episodio oscuro de su vida y que tenía que estar a su disposición. De hecho, lo consideró ante el ‘Dominó'. Incluso el zaguero Williams Riveros lo respaldó luego de ese cotejo. Queda que de a pocos tome confianza y luche por un lugar en el once titular.