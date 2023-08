Williams Riveros respaldó a Alfonso Barco luego de su retorno en Universitario vs Melgar tras amenazas de hinchas

El zaguero paraguayo se refirió al triunfo de los 'cremas' ante el 'Dominó' en Arequipa. (Video: Liga 1 MAX)

Universitario de Deportes se impuso en condición de visitante contra Melgar de Arequipa en un duelo correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2023. El solitario gol de Alex Valera le dio el triunfo a los ‘cremas’ para colocarse como punteros del segundo certamen de la temporada. Sin embargo, un suceso que llamó la atención fue el retorno de Alfonso Barco luego de estar varias semanas fuera por las amenzas que recibió de los hinchas. En ese sentido, Williams Riveros le dedicó palabras de respaldo.

Te puede interesar: Williams Riveros expresó su deseo de ver a Piero Quispe en selección peruana, elogió a Bernardo Cuesta y analizó el duelo con Melgar

“Lo de él es un punto aparte. Lo felicito porque la verdad es que es un chico fuerte. No es fácil volver así, queda felicitarlo y apoyarlo como siempre lo hemos hecho”, comentó en diálogo con Liga 1 MAX luego de este encuentro.

Y es que tras la derrota de la ‘U’ contra Corinthians por el ‘play off’ de la Copa Sudamericana, el popular ‘Fonchi’ fue blanco de las críticas por parte de los aficionados de su equipo, ya que no detuvo a un jugador brasileño en el gol de Felipe Augusto. De hecho, Andy Polo lo recriminó por su pasividad en la marca que terminó en derrota para el cuadro peruano en el estadio Neo Química Arena, duelo que se disputó el 11 de julio.

Felipe Augusto, de 19 años, puso el 1-0 frente a los peruanos por el torneo internacional. (Video: DIRECTV)

A partir de esa fecha, muchos fanáticos de Universitario le dijeron palabras de alto calibre a Alfonso Barco por intermedio de sus redes sociales, llegando incluso a amenazarlo. El mismo jugador divulgó un mensaje por su cuenta de Instagram, en el que explicó su situación y el motivo por el cual estuvo ausente en el siguiente duelo contra Unión Comercio por la Liga 1. En total, el mediocampista de 21 años se perdió cuatro compromisos (el de la vuelta contra Corinthians y los choques con el ‘Poderoso de Alto Mayo’, Alianza Lima y Carlos A. Mannucci).

Postura de Jorge Fossati por Alfonso Barco

El técnico de los ‘merengues’, Jorge Fossati, se pronunció al respecto y, si bien lo defendió de las críticas, manifestó que debe hacerles oídos sordos, además de que requiere de sus servicios.

Te puede interesar: Entradas del Universitario vs Melgar: dónde comprar y precios para partido por fecha 7 del Torneo Clausura por Liga 1

“Él se equivocó porque no creo que sea el camino estar respondiendo por las redes. Entiendo claramente su malestar y nunca entendí el porqué de tanta antipatía. No puede distraerse con eso porque es joven y tiene cualidades. Si son diez mil hinchas, 200 son los que lo hacen. No estaba en condiciones anímicas de poder estar a las órdenes, pero ya pasó un tiempo prudente y si lo necesito, debe estar a la orden”, señaló para la prensa en la previa del duelo ante Melgar.

Jorge Fossati respaldó a Alfonso Barco para que salga adelante de las críticas en la 'U'. (Universitario)

Triunfo ante Melgar

Por otro lado, Williams Riveros se refirió a la celebración de los jugadores de Universitario al final del partido contra Melgar, considerando el hecho de que el lunes 7 de agosto se celebra el aniversario del club. “Yo creo que se da todo junto. La figura creo que fue el equipo, luchó los 90 minutos como tiene que ser y lo de la hinchada es cosa aparte. Están en todos lados, así que esperemos que sigan apoyando y nosotros dando el 100% siempre”, declaró.

Te puede interesar: Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura de Liga 1 Perú: partidos, horarios y canales

De la misma manera, reconoció que el trabajo defensivo de la ‘U’ fue positivo para que se lleven los tres puntos. “Sí, la defensa tuvo jerarquía. Creo que se dio el partido, nos fuimos tirando de a pocos atrás y cuando ellos quieren jugar al pelotazo se nos facilita. Toca seguir trabajando que esto sigue y esperemos llegar a lo más alto, en la final”, dijo.

Este resultado le permitió al conjunto ‘estudiantil’ poder ubicarse como líder del Torneo Clausura, dos encima de Sporting Cristal y tres delante de los ‘rojinegros’. En esa línea, el zaguero paraguayo confía en seguir por esa senda. “Queda seguir luchando como lo venimos haciendo. Creo que estamos trabajando bien, siempre con humildad, a este grupo le caracteriza eso”, sostuvo.