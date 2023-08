Suplanta identidad de conductor para robar camión y llevarse un cargamento de más de 130 mil soles

El hombre de negocios no encontró la foto del sujeto en el portal web del MTC. (Composición: Captura Latina)

Un empresario ha perdido un tráiler y 130 mil soles, aproximadamente, en mercadería luego de contratar a una persona para que maneje su vehículo. Se trata de un delincuente que suplantó la identidad de un conductor profesional, con el fin de apoderase de las ingentes cantidades de productos y de la unidad de carga.

Te puede interesar: Línea 2 del Metro de Lima inició pruebas en tramo culminado con presencia de Dina Boluarte

Antes de que el sujeto sea contratado, Walter buscó información del candidato. A través de la página del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pudo conocer que esta persona no tenía papeletas; asimismo, constató que tenía la categoría para manejar la unidad de carga.

En diálogo con Latina Noticas, el hombre de negocios dio a conocer los requisitos que debe cumplir una persona para que trabaje con él. “Lo que vemos en la página del MTC es que no tenga papeletas, que tenga la categoría para manejar. (...) Vimos que no tenía papeletas y que tenía la categoría; por eso, procedimos a contratarlo”, indicó.

En el tráiler había un cargamento valorizado en más de 130 mil soles. (Captura Latina)

Es preciso mencionar que en el portal web del MTC no encontró la foto del sujeto en cuestión. A pesar de ello, decidieron contar con sus servicios, sin presagia que perderían su tráiler y el cargamento valorizado en más de 130 mil soles.

Te puede interesar: América TV retiró de manera definitiva a ‘Emprendedor Ponte Las Pilas’ por su polémica pasarela de “niñas en lencería”

El empresario se dio cuenta de que había sido victima del mundo del hampa luego de dos días. Al ver que el vehículo no llegaba al local ubicado en la avenida Argentina, el hombre decidió acercarse a la comisaría de Monserrat para presentar la denuncia correspondiente; no obstante, le pusieron más de una traba. “Indiqué que venía de la ciudad de Trujillo. A la fecha no tengo respuesta (de la Policía). No sé qué necesitan”, manifestó al medio de comunicación citado.

En otro momento de la entrevista, Walter contó que su padre estaba con el delincuente en el tráiler; sin embargo, se separaron porque le llegó 2 órdenes de pedido de carga: uno para Huachipa y otro para la avenida Argentina.

Walter espera encontrar su vehículo, con el cual generaba ingresos para su familia. (Captura Latina)

“(El conductor) vino desde Trujillo a Lima con mi padre. Y aquí iban a cargar para la ciudad del Cusco, pero lastimosamente la orden de pedido salió uno en Huachipa y la otra en la avenida Argentina. Mi papá se fue a cargar a Huachipa y el chofer al otro punto”, mencionó.

Empresario dará recompensa a la persona que halle el paradero del tráiler y del delincuente

El hombre de negocios dio a conocer que entregará una fuerte cantidad de dinero a la persona que le ayude a dar con el paradero del tráiler y del malhechor; este último ha sido identificado por los agentes del orden como el señor ‘Orejas’.

Te puede interesar: ‘Phishing’, ‘smishing’, ‘vishing’... las estafas en Internet crecen un 380% en seis años

“Estos vehículos no se pueden ocultar así nomás. Hacemos un llamado a quienes den información sobre el paradero del auto o del señor. La persona tendrá una gran recompensa. La placa del auto es F8D-700. 997087017″, finalizó.

El empresario espera tener el apoyo de la Policía Nacional para encontrar su tráiler. (Captura Latina)

Modalidad de robo de autos en Lima: ‘Huevo estrellado’

De acuerdo a un reporte de ATV, esta modalidad se ejecuta por varios hampones. Estos hacen un seguimiento previo a un vehículo, y esperan el momento preciso, especialmente cuando no hay otros autos en la misma calle, para arrojar huevos a la luna que da visión al conductor.

La primera reacción es limpiar con el parabrisas, lo cual causa una mancha que es difícil de retirar, por lo que el conductor decide detener su carro. Aprovechando que abrirá la puerta y bajará, los rateros se apresuran para apoderarse del coche.

Por medio de las redes sociales se han compartido grabaciones de conductores que casi se han convertido en víctimas de esta modalidad. Para canal 9, la PNP recomendó a los ciudadanos a que no bajen de los automóviles, se estacionen y llamen al 105 para que los efectivos del orden se acerquen a la zona.