Partidos de hoy, lunes 7 de agosto: horarios, canales tv y resultados en vivo

Dos de los partidos más atractivos de la jornada son los del LDU de Paolo Guerrero vs Deportivo Cuenca y el Deportivo Garcilaso vs Deportivo Municipal

Hoy, lunes 7 de agosto, será una fecha recargada de fútbol. Continúa la séptima fecha del Torneo Clausura con partidos claves en la lucha por no descender, en el Mundial Femenino se disputan los octavos de final y habrá actividad de peruanos en el exterior con el posible debut de Paolo Guerrero en la liga ecuatoriana. Asimismo, continúa la programación en ligas sudamericanas, los gigantes europeos juegan amistosos de preparación y se decidirá al rival del Inter de Miami de Lionel Messi en los cuartos de final de la Leagues Cup.

La Liga 1 continúa con la Academia Cantolao recibiendo a Sport Huancayo en el estadio Segundo Aranda Torres de Huacho, el ‘Delfín’ se mantiene en último puesto del Acumulado y necesita con urgencia sumar para no descender a la segunda división. Otro duelo clave por la permanencia es el que sostendrán Deportivo Garcilaso con Deportivo Municipal en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Con las victorias de Unión Comercio y Binacional, la ‘academia’ cayó en la zona roja, por lo que está obligado a sumar los tres puntos en la altura de Cusco. Cabe señalar que la ‘franja’ viene de cuatro derrotas consecutivas (una ante Mannucci por no tener licencia) y de despedir a su técnico Rafo Castillo.

Paolo Guerrero podría debutar en la liga ecuatoriana, cuando LDU de Quito reciba a Deportivo Cuenca en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El ‘Depredador’ tuvo un debut auspicioso marcando el único tanto en la victoria en tierras chilenas sobre Ñublense por Copa Sudamericana. Por este motivo, desató la ilusión de los aficionados ‘albos’, quienes están ansiosos por verlo en su primer encuentro por el campeonato local y darle un gran recibimiento en casa.

El delantero peruano debutó con gol ante los chilenos por el certamen internacional. (Video: DIRECTV)

Los gigantes de Europa continúan su preparación para la temporada 2023/2024, el Bayern Munich enfrentará al Mónaco, mientras que Liverpool se verá las caras con Darmstadt 98. Cabe señalar que ambos equipos vienen de jugar un amistoso en el que los ‘bávaros’ se llevaron la victoria por 4-3.

En el Mundial Femenino, Inglaterra sufrió para eliminar a Nigeria, a quien eliminó en penales por 4-2 luego de empatar 0-0 en los 120 minutos, ahora esperan en cuartos de final a las ganadoras del Colombia vs Jamaica, quienes chocan mañana martes 8 de agosto a las 3:00 horas. Por su parte, Australia se impuso 2-0 a Dinamarca con tantos de Caitlin Foord y Hayley Raso, las de Oceanía se verán en la siguiente fase con las vencedoras del Francia vs Marruecos.

En la Leagues Cup, el Charlotte enfrentará al Houston Dynamo en un partido especial, pues el ganador será el rival del Inter de Miami en cuartos de final. Otros duelos de la misma competición son el Querétaro vs New England Revolution y el Philadelphia Union vs New York Red Bull.

Partidos de Liga 1

- Academia Cantolao vs Sport Huancayo (13:00 / Liga 1 Max)

- Deportivo Garcilaso vs Deportivo Municipal (15:30 / Liga 1 Max)

Partidos del Mundial Femenino

- Inglaterra 0-0 (4-2) Nigeria (Finalizado)

- Australia vs Dinamarca (Finalizado)

Partidos de liga brasileña

- Palmeiras vs Goiás (14:00 / Fanatiz International)

- Atlético Mineiro vs Athletico Paranaense (17:00 / Fanatiz International)

Partidos de la Leagues Cup

- Philadelphia Union vs New York Red Bull (18:30 / MLS Pass on Apple TV)

- Querétaro vs New England Revolution (19:00 / MLS Pass on Apple TV)

- Charlotte vs Houston Dynamo (21:00 / MLS Pass on Apple TV)

Partidos de liga chilena

- Universidad Chile vs O’Higgins (19:00 / TNT Sports Chile)

Partidos de liga colombiana

- Atlético Bucaramanga vs Jaguares de Córdoba (17:15 / Win Sports)

- Millonarios vs Deportes Tolima (19:30 / RCN)

Partidos de liga ecuatoriana

- LDU Quito vs Deportivo Cuenca (19:00 / GolTV Latinoamerica, Star +)

Partidos amistosos

- Bayern Munich vs Monaco (10:00 / Star +)

- Liverpool vs Darmstadt 98 (13:00 / Star +)