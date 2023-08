Maju Mantilla reaparece en las redes y deja atrás video de su esposo Gustavo Salcedo con otra mujer

Maju Mantilla reapareció en redes sociales. IG Maju Mantilla

Después que Magaly Medina emitiera en su programa un video de Gustavo Salcedo junto a otra mujer, Maju Mantilla ha preferido no dar declaraciones al respecto. Incluso, ha estado inactiva en sus redes sociales y eliminó la opción de comentarios en su cuenta de Instagram. Mientras tanto, el empresario sí salió al frente para aclarar la situación.

Te puede interesar: El preocupante llanto de Maju Mantilla que inició los rumores de crisis matrimonial con Gustavo Salcedo

El jueves 3 de agosto, Magaly TV La Firme emitió un video donde se ve a Gustavo Salcedo con una mujer. Ambos entraron al hotel Westin. Magaly Medina señaló que este material no era un ampay, pues no se les ha visto en situaciones comprometedoras. Sin embargo, estas imágenes causaron revuelo, pues muchos especularon que el deportista le había sido infiel a la exreina de belleza.

Maju Mantilla apareció al día siguiente en su programa ‘Arriba Mi Gente’, 4 de agosto, y no se refirió al respecto. Al contrario, se enfocó a su labor de conductora y hasta bailó marinera, siendo felicitada por sus seguidores, por salir al frente pese a estar en el ojo de la tormenta.

Te puede interesar: “Maju Mantilla es una verdadera reina”: usuarios apoyan a conductora por supuesta traición de Gustavo Salcedo

El mismo día, Amor y Fuego difundió una entrevista que le hizo a Gustavo Salsedo, quien muy tranquilo aclaró el supuesto ‘ampay’. “Mariana (de la Vega) es una amiga que no tiene nada que ver en esta historia y fuimos hacer deporte en ese gimnasio donde hay cámaras y hay evidencias de ello. La verdad que ponen las cosas en un lugar equivocado”, señaló.

Asimismo, señaló que si bien es cierto, entraron a un hotel, la única instalación que usaron fue el gimnasio. “Para que quede claro y lo digo con toda la transparencia. Ese hotel no es ir al hotel, es ir al gimnasio del hotel y pueden ver mis redes sociales que voy hace años. He ido con muchos amigos y amigas al gimnasio. Simplemente, es hacer deporte”, remarcó.

Te puede interesar: ‘Metiche’ se pronuncia por supuesta infidelidad de Gustavo Salcedo a Maju Mantilla

Salcedo señaló también que Maju Mantilla tenía conocimiento de esta salida. Además, señaló que Mariana de la Vega era amiga de la familia.

En otro momento, usó sus redes sociales para pedir que muestren pruebas si es que las tienen. Recalcando así, que no tiene nada que ocultar.

Gustavo Salcedo se pronunció en sus redes sociales. Instagram/@gustavosalcedo_rg

Maju Mantilla reaparece en Instagram

Mientras tanto, Maju Mantilla optó por no hacer ninguna publicación. Incluso, no subió ninguna foto del paseo que tuvo en familia, a diferencia de su esposo. Este lunes 7 de agosto, la conductora de TV subió una historia deseando un buen día a sus seguidores.

“Buenos días. Les envío un fuerte abrazo, un buen inicio de semana”, se lee en el mensaje, cuyo fondo se escucha Look For The Good, de Jason Mraz.

Lo que no ha hecho es permitir que sus seguidores puedan comentar sus fotos.

Maju Mantilla envió mensaje a sus fans en su cuenta de Instagram. IG Maju Mantilla.

¿Por qué Magaly Medina sacó el video después de dos semanas?

En conversación con Infobae Perú, Magaly Medina respondió por qué decidió sacar el material de Gustavo Salcedo en agosto, si la grabación se hizo el 18 de julio.

“Nosotros desempeñamos nuestro papel como paparazzis, y eso implica una labor meticulosa. Tenemos estas imágenes desde el 18 de julio, y esperábamos contar con información más completa. Siempre nos esforzamos por obtener pruebas sólidas”, indicó la conductora de TV, quien confesó que lamentó mucho que el protagonista de este nuevo video sea el esposo de Maju Mantilla.

“Maju Mantilla es una figura muy apreciada por el público. Siempre se ha mantenido al margen de escándalos. Aunque no compartimos una amistad ni hemos interactuado en mayor medida más allá de encuentros en eventos de amigos en común, tengo un gran respeto por ella. Ha llevado su carrera de manera sumamente discreta y eso es algo que admiro”, dijo la periodista.