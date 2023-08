El encuentro entre Magaly Medina y Alan García que es recordado en TikTok

Alan García y Magaly Medina juntos en entrevista del 2001 | Fuente: TikTok mauriciodaniel81

La conductora de Magaly TV La Firme, Magaly Medina, se ha vuelto viral en redes sociales, en especial en TikTok, luego de la polémica entrevista en vivo con la exporrista Shirley Cherres. Recordemos que, la figura de ATV cuestionó a la exporrista del Sport Boys por afirmar que el fallecido presidente del Perú fue una de sus conquistas.

Todo empezó, cuando Cherres revivió a un medio local, que había tenido un supuesto romance con un expresidente que estaba separado de su esposa. Según sus declaraciones al diario Trome, salió con un presidente y pasaron tres noches juntos en un lugar privado en Lima. Aclaró que no fue en un hotel, ya que ambos eran figuras públicas y podrían ser reconocidas rápidamente.

Una vez en el set, la comunicadora se mostró escéptica durante toda la entrevista en vivo con la exmodelo, porque consideraba que la historia que contaba no era del todo cierta. La principal razón detrás de su cuestionamiento era la falta de pruebas que no tendría Cherres y la mención de una persona fallecida, puesto que no podría defenderse.

Shirley Cherres acusó a Magaly Medina de no permitirle contar detalles de su supuesto romance con Alan García. ATV / Magaly TV La Firme

“Yo conocí y el único presidente que fue mío, mi Mr. President, como siempre se lo decía, fue Alan García. Sucedió en el 2009, 2010 y un poquito más. Yo conozco a muchos presidentes, he conocido a Toledo y a Vizcarra, pero no los conocí como lo hice con Alan. Muchos de los que rodean a Alan me conocen”, fue la declaración de la modelo en Magaly TV La Firme.

Es ahí, donde Magaly Medina arremete contra la exporrista. “Es bien fácil decir que no fue Toledo, que no fue Vizcarra. Tú estás hablando de alguien que está muerto, alguien que no puede defenderse. Es bien fácil tirarle todo al muerto. ¿Tú cómo lo pruebas? Pruébame estos encuentros. ¿En qué contexto conoces presidentes? ¿Cómo podrías demostrar que no estás inventándote un romance solo porque este presidente está muerto?”, dijo la popular ‘urraca’.

El encuentro entre la periodista y Shirley generó más de un debate en las redes sociales debido a la actitud de Magaly Medina hacia la exmodelo. Los usuarios criticaron a la figura de ATV, ya que percibieron que no le permitió a la exporrista hablar y defenderse adecuadamente. La petición de “una prueba” sobre el encuentro con el expresidente fue un punto de controversia en la discusión. Como era de esperarse, esto creó opiniones encontradas en la plataforma, puesto que algunos cibernautas defendieron a la comunicadora también.

Magaly Medina se pelea con Shirley Cherres. (Fuente: Captura programa Magaly TV La Firme por Qué Hay Perú )

Mientras que otros recordaron una de las tres entrevistas que la comunicadora le realizó al fallecido expresidente Alan García. Magaly tuvo la oportunidad de conversar con él en tres ocasiones, en los años 2001, 2011 y 2015. No obstante, los cibernautas observaron la amistad que existió entre ambos en ese momento y destacaron un presunto ‘coqueteo’ por parte del exmandatario de la República.

En el clip se escucha primero a Alan García. “No me trates de usted porque me siento tan viejo como tu papá”, fue la primera consulta que le hace el fallecido expresidente en entrevista para Magaly Medina en el 2001. Esto generó la risa de la conductora, respondiéndole inmediatamente. “Mi papá no está nada viejo, está bien fuerte, si jovencito. Casi somos todos en la familia”, agregó.

El presidente responde con una leve sonrisa. “Como yo, como yo, y qué milagros hacen para estar así”, le respondió Alan. Magaly en medio de las risas en su set, también respondió. “No me floree presidente así”, se logra apreciar en el clip del recuerdo. García sostuvo que dichos halagos no podían ser menos para su entrevistadora. “Pero, ante una mujer guapa, qué quiere que le diga”, sostuvo el exmandatario.

Magaly agrega que él sería la primera persona que le dice así. “Usted es el único en el país que me dice guapa”, manifestó la conductora asombrada y con una sonrisa muy característica de la figura de ATV. Alan García termina la conversación manifestando lo siguiente. “Entonces estamos es el país de los ciegos”, finalizó.