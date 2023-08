Alexandra Méndez reveló que el esposo de Maju Mantilla le escribió en más de una ocasión. | Amor y Fuego.

Desde que el esposo de Maju Mantilla fue captado ingresando al hotel Westin con una joven deportista, se han revelado detalles inéditos de Gustavo Salcedo. Diferentes programas de espectáculos han mostrado que este empresario le daba ‘me gusta’ a las diferentes publicaciones que realizaban las influencers.

Te puede interesar: Alexandra Méndez reveló que Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, le escribió por Instagram

Asimismo, Alexandra Méndez, más conocida en el mundo de la farándula como la ‘Chama’, dijo en sus redes sociales que en una ocasión el deportista la contactó por Instagram, pero ella decidió no responderle los mensajes, pues sabía perfectamente que era el esposo de la exreina de belleza.

Por este motivo, el programa ‘Amor y Fuego’ se contactó con ella, para consultarle si le habían llegado más mensajes de Gustavo Salcedo, a lo que la modelo venezolana respondió con un sí, incluso reveló que constantemente el deportista reaccionaba a sus historias.

Esposo de Maju Mantilla le escribió por Instagram a Alexandra Méndez, 'La Chama'. Foto: Instagram Alexandra Méndez / Instagram Gustavo Salcedo

“Él me había escrito varias veces, pero borraba, como no respondía. Cuándo yo me mentí (al chat) decía: Hola, ¿qué haciendo? ¿Qué planes? una cosa así y después ya nada (Rodrigo: ¿Cómo que qué planes?) Yo nunca lo he visto”, indicó.

Te puede interesar: Esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, desmintió infidelidad: “no hay nada con esa chica”

Alexandra Méndez también precisó que el esposo de Maju Mantilla reaccionaba con emoticones a sus publicaciones de Instagram, indicando que la última vez que hizo algo similar fue hace tres semanas. “Le ponía emoticones o like, el corazoncito, eso es reciente, o sea hace 20 días más o menos”, señaló.

De otro lado, la exchico reality cuestionó duramente a Mariana de la Vega, mujer captada al lado de Gustavo Salcedo. Para la modelo, ella ahora debe de asumir las consecuencias de sus actos, pues sabía que salir con el esposo de Maju Mantilla le podía traer muchas consecuencias, especialmente si ingresaba con él a un hotel.

Te puede interesar: Maju Mantilla y la vez que compartió post de Fiestas Patrias donde no menciona a su esposo, Gustavo Salcedo

“Tú tienes que saber que si sales con el esposo de Maju Mantilla va a traer consecuencias, tienes que ver con quién andas (...) Menos un gym que queda en el Westin, uno tiene que saber las cosas que hace”, manifestó.

La Chamba mostró pruebas de que el esposo de Maju Mantilla le escribió. Foto: Instagram Alexandra Méndez

Maju Mantilla salió a defender a su esposo

Maju Mantilla rompió silencio sobre el presunto ampay de su esposo Gustavo Salcedo con Mariana de la Vega. Tras haberse mantenido alejada de este escándalo, la conductora de televisión decidió involucrarse y salió en defensa de su esposo, indicando que él ya había salido a aclarar lo que las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ habían captado.

Además, la exreina de belleza aclaró que el padre de sus hijos goza de su total respaldo en estos momentos bastante duros, en el que se ha puesto en tela de juicio su fidelidad. Para ellas, las explicaciones que él en algún momento le dio, es más que suficiente.

“Lo que se viene divulgando en distintos medios de prensa sobre mi esposo Gustavo, quiero señalar que él ya hizo su descargo público y para nosotros es suficiente. Ante está situación quiero expresar que tiene mi respaldo absoluto”, escribió.

La conductora de ‘Arriba Mi Gente’ indicó que, si existe una situación similar en el futuro, ella no volverá a pronunciarse, pues los problemas que ellos tengan los resolverán de manera privada y no lo expondrán ante la prensa.