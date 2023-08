Marcelo Asteggiano: la premonición en la Libertadores de 1997, su conexión con Reynoso y el mayor escándalo de la selección peruana

Marcelo Asteggiano jugó en Sporting Cristal, Universitario y fue asistente técnico de 'Chemo' Del Solar en la selección peruana.

“Me siento más peruano que argentino”, es la frase con la que Marcelo Asteggiano se identifica por todo lo que le brindó el país ‘incaico’ desde su llegada a Universitario de Deportes, su paso por Sporting Cristal (con títulos en ambos lados) y también cuando trabajó como asistente técnico en diversos equipos, entre ellos, la selección nacional.

Infobae Perú tuvo una charla en exclusiva con el exfutbolista argentino, quien contó detalles de su etapa en dos de los clubes peruanos más importantes, la hazaña en la Copa Libertadores con los ‘celestes’ (1997), su conexión con Juan Reynoso y sobre la indisciplina que rodeó a la ‘bicolor’ en el 2007.

- ¿Cómo se dio tu llegada al Perú en 1993? Justo en ese año saliste campeón nacional con Universitario

Antes que me contrate Universitario, hablé con el técnico Ivan Brzic, que se contactó conmigo por medio de un entrenador yugoslavo que yo tenía en Peñarol, eran amigos del fútbol y me recomendó para ir a la ‘U’. Yo estaba en Peñarol a mediados de año, pero no se pudo dar. Le dije a Ivan que si le parecía bien, iba a tomar una decisión en diciembre porque Peñarol quería comprarme el pase. Después tomé la decisión definitiva al final de año de ir a la ‘U’.

- ¿Tenías referencias del equipo?

Sabía del club y lo que significa para el país. Es uno de los grandes, multitudinario y con un arraigo tremendo. Cuando llegué y empecé a vivir lo que era la pasión que sentía la gente, me sorprendió para bien. Jugué partidos de Copa Libertadores. Me tocó enfrentar a equipos venezolanos en un Estadio Nacional lleno, que no era raro, pero contra los venezolanos en ese momento, no eran tan competitivos… La pasión era tremenda.

- Coincidiste con Juan Reynoso en Universitario. ¿Cómo fue esa compenetración?

Juan llegó de Alianza y yo lo hice de Peñarol. Nos fuimos conociendo a medida que íbamos entrenando y compitiendo. Hasta que llegamos a ser una buena pareja de centrales porque creo que nos complementábamos bien. Juan era un jugador de una calidad técnica tremenda. Conforme lo fui conociendo nos reíamos porque le decía que por momentos tomaba demasiados riesgos para jugar en esa zona, pero de ahí me di cuenta de su calidad. A mí me gustaba mucho chocar, saltar a cabecear, estar en contacto con el rival, hacer el trabajo sucio. Le decía a Juan que juegue detrás mío para que se encargue de limpiar, que lo hacía de una manera fantástica. Salimos campeones y al año siguiente se fue a Cruz Azul.

Marcelo Asteggiano formó pareja en la defensa de Universitario en 1993. (La Banda de Odriozola)

- ¿Desde entonces lo veías con cualidades para ser entrenador?

Lo veía con una personalidad muy importante. Era un jugador muy inteligente y técnico. Después se habrá dado cuenta para ser entrenador y hacer la carrera que está haciendo. Pero tenía buena lectura de fútbol y también la personalidad que uno debe tener dentro de un vestuario. Tenía 23 años cuando fue a la ‘U’ y se le notaba un jugador con una madurez importante, uno de los líderes dentro del vestuario a pesar de que llegaba de Alianza. Su voz de mando dentro de la cancha y en el vestuario era importante y te das cuenta de que esa personalidad la tienes que tener el día de mañana para estar parado frente a un plantel. Después se habrá preparado en diversas cuestiones para ser técnico. Gracias a Dios le va muy bien, con una carrera muy linda y hoy tiene la posibilidad de dirigir a la selección de su país.

- ¿Qué tal evalúas su trabajo previo al inicio de las Eliminatorias?

No estoy muy al tanto de cómo Juan está trabajando, pero estoy en Argentina y sé por amigos, noticias, los comentarios de la TV, que está haciendo amistosos. Pero no tengo dudas de su trabajo y que no va a dejar ningún detalle al azar para tratar de hacer una buena Eliminatoria para que Perú esté nuevamente en el Mundial. Todos los técnicos tratan de dar lo mejor de sí. La selección quizás te potencia aún más el hecho de que todo un país está detrás de ti. Después dependerá de los resultados, tendrá que tomar las precauciones necesarias en cada partido, viendo a los rivales, los jugadores que tiene y el recambio generacional. Hay jugadores interesantes. El universo de Perú nunca fue tan amplio como en Argentina, Brasil y Uruguay. No tiene tanto como para echar mano. Ahí está la capacidad de Juan de tratar, desde el universo más chico que tiene respecto a las potencias de Sudamérica, hacerse competitivo y pelear desde ese punto de vista.

Juan Reynoso es el técnico de la selección peruana que buscará clasificar al Mundial del 2026. (REUTERS)

- ¿Pudiste ver algún jugador joven interesante que te haya llamado la atención?

Sí, el de la ‘U’, Piero Quispe. El otro día estaba viendo Copa Sudamericana y me parecía un chico muy interesante. Hay otro chico también que no me sé el apellido ahora, pero sí, van apareciendo jugadores interesantes. Lo que pasa es que también se van apagando los mayores, más allá de que te puedan aportar. Tienes algunos que te pueden dar una mano como Paolo Guerrero, que estuvo en Racing. A veces en las Eliminatorias tienes dos partidos seguidos y juega mucho la recuperación para el segundo partido. Creo que puede hacer más numeroso su plantel así tenga mayores para tener ese recambio, sobre todo al momento de ese segundo encuentro. La intensidad con la que se juega y el nivel…son futbolistas que vienen de Europa. No es el torneo local ni la Copa Libertadores, es un escalón más arriba.

- Volviendo a tu carrera, en 1995 pasaste a Sporting Cristal y fuiste parte de uno de los mejores planteles de su historia.

Sí, tuvimos la suerte de lograr cosas importantes con un plantel de jugadores que año a año tuvo su recambio, pero también aparecieron chicos jóvenes con muchísimo futuro que después desarrollaron una carrera en Europa o en Brasil. Por ejemplo, el ‘Chorri’ se fue, Martín Hidalgo anduvo por Rusia y terminó saliendo campeón de América y del mundo con Inter de Porto Alegre. Miguel Rebosio ganó dos Copas del Rey con Real Zaragoza, Andrés Mendoza también en el extranjero. De esa camada también aparecieron Erick Torres, Alex Magallanes. Nosotros éramos los ‘mayores’ que tratábamos de llevar a los jóvenes para que maduren, pero también que nos ayuden a sostener lo que habíamos logrado años anteriores. La idea era tratar de ser protagonistas en la Copa Libertadores, más allá del plantel reducido. Flamengo, Cruzeiro, River o Boca tienen jugadores de primer nivel; entra uno y sale el otro y no sientes la diferencia. Los jóvenes estuvieron a la altura por exigencia del comando técnico y también nuestra.

- En esa campaña de la Copa Libertadores, ¿desde el inicio avizoraban todo lo que iban a conseguir o en qué momento pensaron que era posible?

En la fase de grupos nos tocaron dos equipos difíciles: Cruzeiro y Gremio. Les ganamos en Lima, que era lo importante, hacernos fuertes en casa. Pasamos y cambiamos la localía en octavos con Vélez, que venía de salir campeón de América y del mundo. En Lima empatamos y en Argentina hicimos ese ‘click’. Sabíamos que de locales éramos muy fuertes, ya lo vivíamos años anteriores ganándole a River… Cambiamos la localía en cuartos y nos tocó Bolívar. Nos llevó a los cuatro mil metros de Oruro, perdimos por la mínima pero en Lima lo revertimos. En semifinales nos tocó Racing que lo superamos ampliamente en casa y fue 3-2 en general. La final era cambiar la localía y definir en Brasil. En Lima hubo situaciones para ambos pero allá fue un partido cerrado que el que hacía el gol ganaba, nosotros fallamos un par de ocasiones. El fútbol es eso, convertir en el momento preciso, más en una final. No estuvimos finos. Nos hicieron el gol y no lo pudimos empatar para tratar de ir a penales.

Gol y resumen del triunfo 'celeste' en Argentina por el certamen de la Conmebol. (Video: CMD)

- Y desde entonces no ha habido una campaña similar en el fútbol peruano…

Es difícil. El otro día vi a la ‘U’ y la Libertadores es como la Champions League en Europa. Juegan los mejores de América y tienes que estar muy bien preparado desde todo punto de vista. Tienes que hacerte fuerte de local, no te tienen que convertir y ganarlo. Después salir y ver qué puedes rescatar. A los mejores delanteros los tienes que marcar… Tuve un compañero argentino que llegó ese año y en el torneo local te hacía entre 20 y 30 goles, pero en la Copa Libertadores le costó horrores. No funcionó. Tienes que estar muy preparado para tratar de nivelar si eres atacante; y si eres defensa, tratar de contener a jugadores muy buenos que el día de mañana estarán en Europa.

- ¿Alguna anécdota que recuerdes de esa campaña?

Muchas. Hay una cuando empezamos el año e hicimos un cuadrangular en Miami. En la habitación que compartía con Magallanes se hizo una charla con el comando técnico, que dijo que el objetivo ese año era salir tricampeón y jugar la final de la Copa Libertadores. Uno lo veía como algo muy lejano. Pero desde el primer día, Sergio Markarián lo mencionó. Después me queda la imagen del último día, 24 horas antes compartía la habitación con Bonnet y le dije ‘pensar que mañana a esta hora sabremos si somos campeones de América o no’. Es un sueño que se tiene y se va armando a medida que uno va caminando. No es fácil llegar a una final con planteles reducidos. No puedes competir con clubes de Brasil y Argentina, que tienen un presupuesto enorme. Nosotros con uno chico lo logramos. De ahí está en hacerte fuerte como grupo y entender que se puede lograr. Hay que prepararse, dejar de lado la familia, dedicarles muchísimas horas a las concentraciones, viajes, recuperación… Hicimos una muy buena pretemporada con Mario Mendaña. Jugábamos cada tres días y el equipo respondía físicamente. Así estuvimos ocho meses y no hubo lesiones.

El equipo de Sporting Cristal, con Marcelo Asteggiano, que hizo histria en la Copa Libertadores de 1997. (Difusión)

- Dejando tu carrera como futbolista, el 2007 pasaste a ser asistente de ‘Chemo’ Del Solar en la selección peruana. ¿Cómo así aceptaste el reto?

Primero empecé a trabajar en Argentina como técnico y en un momento ‘Chemo’ me llamó para ser su asistente en Cristal. Era volver al club, tener dentro del plantel a jugadores que fueron mis compañeros como Jorge Soto, Erick Torres… Así que acepté y trabajé con él dos años en Cristal, después se fue a Universidad Católica un año y cuando volvió surgió lo de la selección. Me pareció una experiencia muy enriquecedora trabajar con él y con nuestro grupo de trabajo con Alejandro Richino. Yo aprendí muchísimo de los dos. Es una experiencia distinta trabajar en la selección porque es más trabajo de enfocarte cuando tienes los jugadores en ese momento, las recuperaciones, de darles la idea táctica y de ahí ir detrás de un resultado. Es un trabajo de oficina, ver videos de los jugadores del extranjero, de la liga local. En los clubes los tienes en el día a día y es un trabajo totalmente distinto.

- Lamentablemente esa selección no clasificó al Mundial y quedó en los últimos lugares. ¿Consideras que hubo cosas por mejorar en esa etapa?

Siempre hay cosas que mejorar y después de que termina un proceso, se hace un análisis y se aprende. Hubo cosas positivas y otras no tan buenas. Sin duda que cada uno hace una autocrítica y trata de mejorar porque la carrera sigue. Como dice Bielsa, ‘es más lo que vas a perder que lo que vas a ganar’. Creo que tienes que ir aprendiendo permanentemente de situaciones que vas a sufrir, de adversidades, por momentos vas a ganar títulos, pero quizás dentro de los títulos que ganaste también cometiste errores. Lo bueno de esta carrera es que siempre vas a estar con grupos humanos distintos y eso es lo apasionante porque tienes 20 o 25 jugadores que piensan de una manera distinta a los que tuviste en otro club o selección. El gran secreto es el manejo de grupo para convencerlos de tu idea y comprometerlos en lograr el objetivo.

- ¿Fue así como lo planteó la prensa? ¿Que hubo muchos problemas dentro y fuera del campo que hicieron que la selección no haya tenido un mejor desenlace?

Hubo un problema de indisciplina (caso Golf Los Incas) que se tomó una medida y se acabó la historia. Es ver de qué manera interactúas con los grupos y ver si encuentras esa respuesta. Ahora, detrás de todo esto hay algo organizativo. Hay un sistema de seguridad y no estaba por un tema económico. Son problemas que solo sabemos los que estuvimos ahí y pasó. A veces hay problemas y no es que no te conciernen… Estás encima para que no pase el problema, pero sucede porque el sistema de seguridad se había ido del hotel. Hay cosas que puedes llegar hasta cierto punto, pero después está la organización, la comisión directiva y ver cómo le da una solución a ese problema que fue insignificante, no estamos hablando de mucho dinero.

Luego del caso Golf Los Incas, 'Chemo' Del Solar separó a Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, Santiago Acasiete y Andrés Mendoza de la selección peruana. (Difusión)

- Fue un detalle menor y terminó con un problema gigante

Claro, cuando tomas una medida disciplinaria y depende del universo de jugadores que tienes. Si alejas jugadores de la selección y llegan otros nuevos de la Sub 20, no es que no estén capacitados porque tienen el talento y estuvieron a la altura en muchos partidos. Por ejemplo, Zambrano empezaba su carrera en la selección y, sin embargo, respondió con creces. También ‘Lucho’ Trujillo, Corzo. Recién daban sus primeros pasos en el medio local y de ahí te enfrentabas a jugadores que estaban en Europa en clubes de élite. Estuvieron a la altura, pero necesitan algo más para irse del país y mañana se ponen a la par de los extranjeros. También es ver lo del segundo partido, si se recuperan bien los jugadores, más allá de la ayuda médica que se tenga. Por ejemplo, Rainer Torres era un jugador tremendo, lo daba todo, pero el segundo partido al minuto 20 le costaba.

- Por otro lado, en una entrevista pasada mencionaste que te sientes más peruano que argentino. ¿Cómo se da eso?

Viví como 20 años en Perú. Lógico que me siento más peruano que argentino y te soy honesto. Por las amistades, porque mis hijas fueron al colegio y tengo amistades de padres y madres de escuela, compañeros de todos los clubes que estuve, chicos que pasaron por Cristal, selección y la ‘U’, en un comando técnico. Jugué en Racing hasta los 34 años, después fui a Cruz Azul, volví, jugué en Huracán, Peñarol. De ahí decidí irme a Perú, ocho años con ‘Chemo’, en Vallejo tres años, Coopsol casi un año. Fueron muchos años de mi vida. Hoy en Argentina no me siento incómodo pero me quedo por mis hijas y mi nieto, sino me iría a Perú. Nos ha dado a mí como a mi familia una contención enorme desde todo punto de vista. Le di todo a los clubes que estuve. Yo veo mucho la parte humana y en eso, Perú me ha tratado como si fuese un hijo. Amo ese país y hago fuerzas cada que juega la selección. Si mañana me tomo un avión y debo elegir un país en el mundo me iría a Perú.

- Si llega una propuesta para volver al Perú, ¿aceptarías?

Me surgieron dos oportunidades empezando el año. Me llamó el presidente de un club y, sobre todo, me habló mucho de la parte humana que me pone contento, más allá de la capacidad como entrenador. Me dijo que quería armar algo, pero también que la parte humana de un comando técnico es muy importante. Te soy honesto, le dije que no porque hoy tengo un compromiso con la menor de mis hijas para estar a su lado. Por ahora lo seguiré haciendo. Hay veces que uno pone en tela de juicio los procesos. En Primera División pierdes tres o cuatro partidos y se terminó la historia. En Trujillo tuve la posibilidad de estar tres años y hacer el trabajo de divisiones menores y, si uno tiene la posibilidad de ver o vislumbrar algo que tenga un grado de seguridad que dices ‘está bien, yo me voy y tengo la posibilidad de trabajar un año y mostrar mi trabajo’, sí lo haría o por dos años. Sino no creo. Tengo a mi hija y le di la palabra de que iba a estar a su lado. Creo que ella me entendería ante una oferta si es un año o dos, con un proyecto más integral. Como me pasó en Vallejo, que estuve tres años y muchos chicos hoy están jugando en Primera o en Segunda División de ese grupo que habíamos armado. Si no es así ya ni se lo menciono y lo descarto. Me gustaría volver, no solamente a dirigir, tengo pensado viajar cuando pueda para visitar a mis amigos y darles un abrazo que hace tiempo que no lo hago. Como les pongo siempre en los grupos de WhatsApp que tengo, ‘se les extraña’, y la verdad es que he vivido prácticamente todo ahí y es difícil. Pasa el tiempo y uno se va poniendo cada vez más grande... y se les extraña mucho.

Marcelo Asteggiano trabajó en las menores de César Vallejo por tres años. (Difusión)

- ¿A qué te dedicas actualmente?

Nunca dejé de entrenar. Estoy de coordinador de Peñarol en Rafaela manejando toda la estructura de divisiones menores. Es un club humilde, pero hemos logrado cosas importantes en poco tiempo. Tenemos siete u ocho jugadores consolidados en Primera División. Mandamos a tres chicos a clubes de Buenos Aires de Primera. También estuve en un club de Primera División durante tres años, un trabajo de locos. Es una locura lo que se hace en menores, pero me parece que es el tiempo que hay que dedicarle al chico para formarlo de la mejor manera y que después llegue a Primera División y tome otro rumbo. Me pasó estar en Atlético Rafaela que vendió a un chico que tuve desde los 14 años hasta los 17 a Racing en nueve millones de dólares. Ese proceso de formación integral requiere mucho tiempo de dedicación. De parte de los clubes, darles todas las armas, tener un buen gimnasio, espacio físico para entrenar, vitaminas para los que no se alimentan bien. Hoy en día existe la computación, tecnología... Al chico hay que tenerlo mucho tiempo en el campo porque después se va a la casa, agarra el celular y se olvida de uno. Tenemos que estar más encima de ellos para que logren estar en Primera División.

Marcelo Asteggiano trabaja como coordinador de las divisiones menores de Peñarol en Rafaela, Argentina. (Club Peñarol Rafaela)

- ¿Cómo analizas el tema del fútbol de menores en Perú?

Ha mejorado la competencia, pero… acá (en Argentina) también se falla. El técnico, más allá de la capacidad que deba tener, uno le tiene que bajar una línea de trabajo como coordinador y vea qué tipo de fútbol queremos desarrollar. Después está la pasión que sienta el técnico, pero un alto porcentaje de los que están en inferiores quieren dirigir en Primera División. Al que le apasiona ser formador, ahí está el tema. Armar un grupo de trabajo con entrenadores que quieran ser formadores. Hay que estar en todos los detalles que el chico comete errores permanentemente y tiene que corregirlos. Hay que estar encima de ellos. El fútbol es de tomar decisiones y en eso los chicos se equivocan. Perú tendría que hacer una inversión mayor, cada club en intentar formar jugadores porque hay futbolistas fenomenales y lo he vivido en Trujillo. En mayor medida me imagino lo que debe ser la ‘U’, Alianza, Cristal, que deben llover jugadores. El futbolista peruano es muy talentoso. Su técnica es comparable con la del brasileño, aunque hay que sumarle la disciplina, el trabajo físico, táctico, depurar su técnica porque va a cometer errores. En las divisiones menores está el secreto porque después cuando vendes a un jugador en cuatro o cinco millones de dólares están todos felices. Hay que ver cómo se formó abajo y que sea una rueda que, conforme va dando vueltas, van apareciendo jugadores y te va generando dinero. Si el dirigente entiende eso…olvídate. Creo que un porcentaje de dinero anual debe ir a inferiores y si se vende a un jugador, igual. Ganas en infraestructura y en capacitación de los técnicos, tecnología. Los jugadores de inferiores de un club de Primera en Argentina son monitoreados por GPS, es cada vez más fino el trabajo.