Los mejores podcast de Apple Perú para escuchar este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Aunque hay muchos debates sobre el origen de los podcast y cuál fue el primero en la historia, no cabe duda que el surgimiento de plataformas por streaming como Apple en el nuevo milenio han impulsado la popularidad de este formato.

Como bien lo dice la palabra “podcast”, se trata de un producto de audio que describe una serie episódica disponible para escuchar cuando el usuario así lo desee. La palabra nació formalmente en 2004, cuando se combinó Ipod y broadcast.

Ya se trate de salud, deportes, política, cultura y entretenimiento, este formato también ha recuperado su fama entre el público peruano, aunque no todos los géneros gozan de la misma aceptación.

Desde temáticas criminales y hasta bienestar, aquí un listado de los podcast más populares en Perú.

1. Hablando Huevadas

Jorge Luna y Ricardo Mendoza hablando huevadas e improvisando con sus preguntas. huevadas no?

2. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

Psicología Al Desnudo surge de la idea de hacer llegar la Psicología a todas aquellas personas interesadas en el área y sobre todo, de la pasión por todas las temáticas relacionadas a la salud mental.Episodio a episodio, Marina Mammoliti, Psicóloga Clínica, irá reflexionando en torno a las temáticas que preocupan a las personas estos tiempos, para arrojar luz sobre ellas y caminar con vos hacia el bienestar.www.psimammoliti.com| Podcast por psi.mammoliti |

3. Relatos en inglés con Duolingo

Mejora tu inglés y tu conocimiento del mundo angloparlante gracias a fascinantes historias de la vida real, narradas en un inglés fácil de entender y con comentarios en español para ayudarte con el contexto. Creado por Duolingo, la mejor manera de aprender un idioma. Presentado por Diana Gameros en colaboración con Adonde Media.

4. Emprendebroders

Daniel y Diego hablan como broders sobre negocios, emprendmiento e inversiones.

5. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

6. La Encerrona

Tu mini noticiero en cuarentena, por Marco Sifuentes. Un análisis de la pandemia desde todos los ángulos. Además: recomendaciones para la cuarentena.

7. Durmiendo Podcast

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.

8. Se Regalan Dudas

Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo, todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué alternativas hay? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cómo tomar decisiones informadas? Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer. Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar. Lety Sahagún y Ashley Frangie crearon este podcast para abrir un espacio donde invitan a expertos, amigos y gente que admiran, que sabe y no sabe de todo eso de lo que tendríamos que estar hablando.

9. Curiosidades de la Historia National Geographic

Roma, Egipto, Grecia.. Conoce alguno de los momentos más interesantes de la historia de la mano de nuestros amenos podcasts en los que relatamos algunos curiosos episodios históricos.

10. Estas Rica

Además de gritarte que estas rica 247, Danielita se toma enserio eso de hacer que lo veas. Consejos, amor propio, relaciones y una buena dosis de BLOQUÉALO en modo rockstar. See acast.comprivacy for privacy and opt-out information.

*Algunas descripciones podrían no estar disponibles porque la plataforma no las proporciona.

Apple Podcasts en el streaming

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Las plataformas de streaming han servido como un parteaguas para los podcast, pues gracias a ellas los usuarios pueden disfrutar de estas producciones auditivas cuando quieran y cuantas veces deseen.

Al igual que su gran competidor Spotify, la empresa de la manzanita no se queda atrás y cuenta con su servicio de Apple Podcast, con el que busca posicionarse en el gusto de más usuarios.

Tal es la importancia que han cobrado los podcast que la empresa cuentan con el Apple Podcast Award, que reconoce al “Mejor Programa del Año”.

En el 2022 los ganadores de esta presea fueron los creadores de “Slow Burn”, por la temporada Roe vs Wade, en la que se narra el litigio de 1973 cuando se abrió un debate nacional sobre la legalización del aborto.

“Apple Podcasts es el lugar en donde los usuarios descubren nuevos programas, disfrutan de sus favoritos, desbloquean excelentes experiencias auditivas y apoyan a los creadores que las hacen posibles”, ha dicho el vicepresidente de Music and Beats de Apple, Oliver Schusser.

