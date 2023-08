‘El Gran Chef Famosos’ tercera temporada: Ric La Torre revela la identidad de los 12 nuevos participantes. | Video: Ric La Torre - Instagram

Cuando todos pensaban que ‘El Gran Chef Famosos’ llegaría a su fin en la segunda temporada del programa, Latina anunció que habrá una tercera temporada, alegrando a los fans de este reality de cocina, que noche tras noche, siguen a sus participantes favoritos y conversan activamente a través de las redes sociales.

Te puede interesar: Katia Palma se convirtió en la nueva eliminada de ‘El Gran Chef Famosos’

Cabe mencionar que la productora encargada de realizar este programa informó que este miércoles 9 de agosto se dará a conocer el nombre de los 12 famosos que serán parte de esta nueva temporada. Todo se realizará mediante una conferencia de prensa.

Hay que resaltar que la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ se encuentra en su recta final, pues ya se conocen a las primeras clasificadas a la semana final, en el que destacan los nombre de Natalia Salas, Laura Spoya, Mónica Torres y Ale Fuller.

Te puede interesar: Jimmy Santi se pronuncia después de su salida de El Gran Chef Famosos: “Todos sabíamos cocinar”

Mientras que se va desarrollando la semana final del reality, a través de su cuenta de Instagram, Ric La Torre dio a conocer la lista completa de los próximos 12 participantes. Según el creador de contenido, él tomó la decisión de hacer pública esta información debido a que otras cuentas venían haciendo lo mismo al querer dárselas de exclusivas.

Lista completa de los participantes de la tercera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’

1. Armando Machuca

Armando Machuca. (Instagram Armando Machuca)

2. Milene Vásquez

Milene Vásquez. (Instagram de Milene Vásquez)

3. Josi Martínez

Josi Martínez. (Instagram de Josi Martínez)

4. Mayra Goñi

Mayra Goñi. (Instagram de Mayra Goñi)

5. Rocky Belmonte

Rocky Belmonte. (Instagram de Rocky Belmonte)

6. Fátima Aguilar

Fátima Aguilar. (Instagram de Fátima Aguilar)

7. Santi Lesmes

Santi Lesmes. (Instagram de Santi Lesmes)

8. Mariella Zanetti

Mariella Zanetti. (Facebook de Mariella Zanetti)

9. El Loco Wagner

El Loco Wagner. (Captura de ATV)

10. Leslie Stewart

Leslie Stewart. (Instagram de Leslie Stewart)

11. Raysa Ortíz

Raysa Ortíz. (Instagram de Raysa Ortíz)

12. La herbolaria del pueblo

La herbolaria del pueblo. (Facebook de La herbolaria del pueblo)

¿El jurado y el conductor del programa serán cambiados?

El video promocional de la tercera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ ha dejado un sabor amargo entre los seguidores del reality de cocina, especialmente porque se da a entender que la participación de José Peláez, conductor del programa; y la de Giacomo Bocchio, Nelly Rosinelly y Javier Masías, miembros del jurado, se encuentra en riesgo.

Te puede interesar: ‘El Gran Chef Famosos’ confirma tercera temporada con curiosa promoción: José Peláez y los jurados se van del set

“La diversión continúa. Muy pronto se viene una tercera temporada, llena de muchas sorpresas. ¿Quiénes serán los nuevos convocados? Conócelos pronto”, informó el espacio televisivo, ocasionando que los fans se pronuncien en redes sociales.

“Úsenme como botón de like para que no vaya Peláez”, “No cambien a Peláez por Cristian Rivero”, “No te vayas Peláez, ni el jurado. Son top todos ustedes”, “Súbanle el sueldo a Peláez para que no se vaya”, “No saquen a Peláez, el programa bajaría totalmente”, fueron algunos de los comentarios que más destacaron.

'El Gran Chef Famosos' regresará con una renovada tercera temporada. Latina TV

Recordemos que hace unas semanas, José Peláez estuvo en ‘La Lengua’, donde habló sobre su trabajo en ‘El Gran Chef Famosos’. En aquella ocasión, el conductor señaló que una vez termine su contrato, él se retirará del concurso gastronómico y que volverá el próximo año si es que hay más temporadas.

“Soy perfectamente consciente que para mí se termina el mes que he puesto en mi contrato y para mí hablamos el próximo año y hablemos si va a ser como ahora. Los ritmos de grabación son muy intensos”, expresó.

“Lo primero es que yo me siento súper agradecido, estoy viviendo un sueño, esa es una realidad (...) Pero también necesitamos descansar (...) Siento que el ritmo está siendo frenético y no quiero que esta cosa que cuido, valor y disfruto tanto se convierta en una queja de ‘Ay, tengo que ir a grabar a la tele’”, sentenció.