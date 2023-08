Cantante de Ke Personajes cuenta su experiencia en su gira en Perú: “Me llenó el alma”. TikTok

Los integrantes de la banda Ke Personajes están muy contentos con todo lo que vivieron en su gira que hicieron por Perú, pues al llegar no solo pudieron hacer dos conciertos en Lima y Arequipa, sino que también pudieron conocer a su fanáticos y cantar para ellos.

Te puede interesar: Cancelaron un show de Ke Personajes en Perú y Emanuel Noir cantó desde el balcón del hotel

Aunque no lograron presentarse en la ciudad del Cusco porque su concierto fue cancelado en dos oportunidades. El cantante de la banda, Emanuel Noir calificó su visita a Perú como una experiencia que le “llenó el alma”.

“Describir la gira de Perú en una sola palabra, sería impensado. La gente desbordaba de amor por nosotros, por la música y se fusionó con nuestra intriga hacia lo desconocido con Perú. Todo se convirtió en algo atractivamente excitante. Dan ganas de volver a repetirlo”, expresó en un video que viene circulando en TikTok.

Te puede interesar: Ke Personajes en Cusco: cantaron desde balcón, bailaron al ritmo del Grupo 5 y causaron revuelo en Machu Picchu

El vocalista comentó que jamás pensó que tuviera fanáticos peruanos tan amorosos que lo siguieran y corearán por completo sus canciones.

“Llegar a ese nivel con la gente llena de euforia y del gusto por tu música y por vos fue super loco. Jamás pensé un nivel tan alto de fanatismo y de elección que tuvo la gente de Perú por nosotros, me llenó el alma”, resaltó.

Además, expresó su agradecimiento por la gente que acudió a los hoteles donde se hospedaron tanto en Lima, Arequipa y Cusco. Mostró gratitud por la gente que se acercó a su Hotel Sonesta para verlos. Pronto, Emanuel Noir, líder del grupo musical gaucho, se pronunció en redes sociales para pedir disculpas por lo sucedido.

Te puede interesar: Concierto de Ke Personajes fue cancelado en Cusco un día antes de la presentación: conoce la nueva fecha y lugar

Además, habló sobre su experiencia de conocer una de las maravillas del mundo como son las ruinas de Machu Picchu. “Puntualmente, fui saliendo que iba a encontrar una energía que la venia necesitando. Creo Ke Personajes es uno para todos y todos para uno”, indicó.

Cantante de Ke Personajes recuerda experiencia en Cusco. TikTok.

Cancelaron dos veces concierto en Cusco de Ke Personajes

Ke Personajes llegó al Perú como parte de una gira por varias regiones del país. La agrupación de cumbia argentina llegó hasta la ‘Ciudad Imperial’ para dar un show en el Estadio Universitario. Desafortunadamente, la Municipalidad Pronvincial del Cusco canceló hasta en dos oportunidades el esperado concierto.

Sin embargo, esto no fue un impedimento para que la banda no se reuniera con sus fans.Luego que la entidad anunciara que el concierto de Ke Personajes en Cusco no se iba a llevar a cabo, los fanáticos se trasladaron al Hotel Sonesta para ver a los integrantes de la banda. Pronto, Emanuel Noir, líder del grupo musical gaucho, se pronunció en redes sociales para pedir disculpas por lo sucedido.

“La banda vino completa y lamentablemente nos dicen que no vamos a poder tocar. Creo que se reprograma para el día lunes, no lo sé bien. Pero quiero que sepan que la banda está aquí, queriendo tocar y no pudimos. Nos hace sentir un poco mal el viaje para que no valga la pena y ustedes no disfruten del show que vinimos a darle con mucho amor”, indicó el músico de 34 años.

Aunque el show de Ke Personajes en Cusco se reprogramó para el lunes 31 de julio, este volvió a ser suspendido por la Municipalidad Distrital de San Sebastián. “Los organizadores del evento no realizaron ningún trámite de autorización en esta municipalidad, Por lo tanto, se informa a la colectividad que dicho evento no cuenta con ningún tipo de autorización”, indicaron.

Ke Personajes hizo una tremenda travesía por Cusco.

Grupo Ke personajes conoció Machu Picchu

La agrupación argentina decidió aprovechar su estadia en Aguas Calientes para visitar Machu Picchu. Durante el camino en el tren, Emanuel Noir, Sebastián Boffelli, Enzo Martínez y Joel Brem disfrutaron de las canciones del Grupo 5, interpretadas por un músico de la localidad. El tema que los hizo bailar y gozar fue “Te vas”.

Ke Personajes disfrutó de la música del Grupo durante su camino a Machu Picchu. (TikTok/@thaliacandia07)

Al llegar a Machu Picchu-Pueblo, los miembros de la banda argentina fueron seguidos por decenas de fanáticos. Los intérpretes saludaron a sus fanáticos, se tomaron fotografías y hasta conversaron con sus admiradores por unos minutos. Al culminar, continuaron con su travesía por el sitio arqueológico inca.

“Será que fui constante como el agua y lo logré, perforé la roca”, escribió Emanuel Noir sobre su paso por una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno, en Instagram.