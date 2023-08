Alineaciones de Universitario vs Melgar HOY: posibles titulares para choque en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1

Universitario vs Melgar: posibles equipos titulares de partido por el Torneo Clausura. (Liga 1/ Melgar)

Universitario de Deportes y Melgar protagonizarán hoy, domingo 6 de agosto, uno de los duelos claves de todo el Torneo Clausura 2023, cuando se enfrenten en el estadio Monumental de la UNSA en Arequipa desde las 18:00 horas de Perú por la séptima fecha del segundo certamen de la Liga 1 2023.

Ambos equipos comparten, junto a Sporting Cristal, el liderato del campeonato y se encuentran punteros con 14 unidades, por lo que el compromiso de este fin de semana es trascendental en sus aspiraciones de conseguir un lugar en los play off de fin de año por el título nacional.

Los dirigidos por el uruguayo Jorge Fossati visitarán la ‘ciudad blanca’ con una deuda importante de resultados cada vez que salen de Lima, pues bajo su mando solo consiguieron ganarle a Deportivo Binacional en Cusco. Pese a ello, el veterano estratega afirmó que seguirán con su propuesta ofensiva sin importar la cancha o condición climatológica.

Para la contienda con el ‘dominó', los ‘merengues’ tendrán algunas bajas importantes como la del zaguero Matías Di Benedetto y el delantero Emanuel Herrera. Roberto Siucho tampoco estará disponible, pero su baja no es sensible, ya que no suma minuto alguno en la temporada. Alexander Succar y José Rivera son duda para integrar la delegación. Por lo tanto, la oncena titular quedaría conformada de la siguiente manera:

Emanuel Herrera y Matías Di Benedetto serán baja para partido con Melgar. (Liga 1)

El ‘Flaco’ Fossati anunció mayor rotación en la portería y por ello Diego Romero sería el elegido para atajar en reemplazo de José Carvallo. Aldo Corzo y el paraguayo Williams Riveros son inamovibles en la defensa, pero esta vez Marco Saravia completará el tridente por la lesión del ‘Tano’. En las bandas no habría mayor variante y Andy Polo se mantendría en el carril derecho, mientras que José Bolívar haría lo propio por izquierda.

El centro del campo tampoco sufriría variante alguna con respecto a lo presentado en la goleada 3-0 sobre Carlos A. Mannucci en el estadio Monumental de Ate. El chileno Rodrigo Ureña sería el eje en la medular, teniendo como posibles acompañantes a Martín Pérez Guedes y Piero Quispe. En ofensiva se repetiría la dupla vista contra los ‘carlistas’, Alex Valera y Edison Flores. ‘Orejas’ tuvo su primera titularidad la fecha pasada y respondió con un gol.

Por su parte, Melgar tampoco presentaría muchos cambios en relación con su última victoria frente a Sport Boys. Carlos Cáceda se mantendría en portería, mientras que la línea de tres volvería a estar integrada por Leonel Galeano, Jean Pierre Archimbaud y Horacio Orzán. Cristian Bordacahar y Jhamir D’ Arrigo ocuparán los costados derecho e izquierdo, respectivamente.

La volante ‘characata’ no se movería y el director técnico Mariano Soso contaría con sus mismos intérpretes. Walter Tandazo es el hombre de marca en dicho sector, mientras que Kenji Cabrera es el encargado de generar juego y desequilibrio. Por su parte, Pablo Lavandeira, que llegó para el segundo semestre desde Alianza Lima, encajó perfectamente en el sistema de juego y ya participó en cuatro goles del ‘dominó', marcó dos y asistió en los restantes.

Unos metros más adelante, Tomás Martínez ocuparía la posición de enganche, dejando como única referencia de ataque a Bernardo Cuesta, artillero histórico de la institución. ‘Berni’ atraviesa un gran estado de forma y va 15 goles en lo que va del año, siendo seis por el Torneo Clausura. Cada vez que el argentino naturalizo peruano marcó en 2023, el ‘león del sur’ no perdió.