Joao Grimaldo protagonizó un divertido momento en conferencia de prensa previo al Sporting Cristal vs ADT

Joao Grimaldo protagonizó divertido momento en conferencia de prensa en Sporting Cristal | Cristal TV

Joao Grimaldo pasa por un increíble momento, y eso se nota dentro y fuera de las canchas. El extremo de Sporting Cristal protagonizó un divertido momento en una conferencia de prensa previo al partido contra ADT de este domingo 6 de agosto a las 15:15 horas en el estadio Municipal Unión de Tarma. El jugador estuvo declarando a la prensa, pensó que ya había terminado la rueda, se paró de la silla y se fue en plena transmisión en vivo.

Te puede interesar: Los canteranos de Sporting Cristal que brillan con Tiago Nunes: talento y proyección en la temporada 2023

La jefa de prensa de los ‘celestes’, Romina Antoniazzi, hizo regresar al atacante de 20 años, quien volvió a sentarse con una sonrisa en el rostro. “No te vayas todavía, Joao, todavía no hemos cerrado la transmisión (risas)”, le dijo la comunicadora. Eso generó la risa de los periodistas que se encontraban en las instalaciones de La Florida.

Otro episodio entretenido fue cuando en una de las respuestas que dio Grimaldo, él mismo cerró la rueda de prensa con un “gracias”, dando por terminada ronda de preguntas. Y soltó una risa particular que se volvió viral en redes sociales, esas situaciones no pasaron desapercibidas y se hicieron tendencia e incluso varios hinchas de los ‘cerveceros’ lo subieron al ‘Tik Tok’.

El 'tik tok' de Joao Grimaldo en conferencia de prensa de Sporting Cristal | Cristal TV

Las críticas que tuvo que superar

No siempre tuvo elogios Joao Grimaldo durante su carrera futbolística, vivió duros momentos cuando defendió la camiseta de la selección peruana en la Sub 17 en el Sudamericano rumbo al Mundial de Brasil que se realizó en Perú, que se realizó en 2019. El atacante de Sporting Cristal fue duramente criticado porque se perdió el gol que pudo darle la clasificación a la ‘blanquirroja’ en el triunfo de Perú por 3-2 a Uruguay en el último choque del hexagonal del campeonato.

Te puede interesar: Joao Grimaldo se emociona por elogios de Jefferson Farfán: “Es inspirador que un mundialista me pida para la selección”

Ese tanto que no pudo concretar el extremo ‘celeste’ pudo ser vital ya que Ecuador venció 4-1 a Argentina y logró alcanzar un cupo en la Copa Mundo por diferencia de goles. Los hinchas apuntaron a Grimaldo como el culpable de que la la ‘bicolor’ no haya obtenido su segundo mundial Sub 17.

“Pasé un mal momento, leía los comentarios y me reía de eso. Mi ‘viejo’ me dijo si vas a comenzar a leer, riéte de ellos porque no saben mucho de fútbol. Tuve el apoyo de mi papá, que siempre estuvo conmigo en ese mal momento. Y buen ahora me vine preparando, superando personalmente, mentalmente, físicamente y creo que se ve reflejado al final”, declaró el extremo de 20 años en conferencia de prensa.

Joao Grimaldo explicó cómo superó las críticas cuando estuvo en la selección peruana Sub 17 en 2019 | Twitter

Sporting Cristal aseguró a Joao Grimaldo hasta el 2025

Hace unos días se conoció que los ‘celestes’ llegaron a un acuerdo con el extremo de 20 años y renovaron su vínculo dos años más. Joao Grimaldo estaba a punto de terminar su contrato con Sporting Cristal, pero decidió quedarse en el equipo donde inició su carrera futbolística. El jugador salió de las divisiones menores de los ‘cerveceros’, y Roberto Mosquera lo promovió al primer equipo en el 2019. Esperó un tiempo más para hacer su debut debido a la pandemia por Covid-19, y su primer partido en Primera División se dio frente Academia Cantolao, con 17 años, en noviembre del 2020.

Te puede interesar: Sporting Cristal y las opciones que tiene para reemplazar al lesionado Brenner Marlos

Luego fue ganándose minutos año tras año, hasta que logró consolidarse con Tiago Nunes, quien lo convirtió en su jugador clave en su alineación. Lleva 32 partidos jugados en lo que va de la temporada, de los cuales 22 arrancó como titular y lleva celebrado 5 goles. Titular indiscutible en la pizarra del técnico brasileño.

La idea de los del Rímac es seguir dándole rodaje a ‘Gri’ para que pronto pueda dar el gran salto al exterior y además pueda ser convocado a la selección peruana por primera vez. Hasta el momento no recibió el llamado, pero sí estuvo en la Sub 17 y Sub 20. Se especula que será una de las sorpresas en la lista de Juan Reynoso para el debut de la ‘blanquirroja’ en las próximas Eliminatorias Sudamericanas en setiembre.